Apple sur le point de dévoiler le Siri que tout le monde attendait

Un nouveau rapport affirme que la version plus personnelle de Siri sera lancée avec iOS 26.4

Cette version améliorée de Siri s’appuiera sur des modèles de base développés à partir de Gemini

Cette annonce intervient quelques jours seulement après la confirmation du partenariat entre Apple et Google

Neuf jours seulement après l’annonce du partenariat entre Apple et Google pour utiliser les modèles Gemini et les technologies cloud de Google comme socle des prochains modèles Apple Foundation Models, il semblerait que l’assistant vocal Siri, dopé à l’intelligence artificielle et promis dès 2024 par le géant de Cupertino, puisse arriver bien plus tôt que prévu.

Selon un nouveau rapport de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, les rumeurs se multiplient autour d’un lancement de ce nouveau Siri intelligent dès le printemps 2026. Il serait « prévu pour iOS 26.4 », une version attendue dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Actuellement, Apple diffuse iOS 26.3 auprès des développeurs enregistrés et des utilisateurs du programme bêta public.

Le rapport indique qu’iOS 26.4 devrait enfin concrétiser les fonctionnalités promises lors de la WWDC 2024, dans le cadre de la présentation d’Apple Intelligence. Siri devrait ainsi mieux comprendre les besoins personnels des utilisateurs, en s’appuyant notamment sur le contenu visible à l’écran, et proposer une intelligence bien plus affûtée. Cela permettrait par exemple d’afficher des informations contextuelles en un clin d’œil, améliorant nettement l’expérience utilisateur.

Plus important encore : le calendrier. Ce rapport, qui coïncide avec une autre rumeur selon laquelle Apple préparerait un chatbot d’IA pour iOS 27 afin de concurrencer directement Google Gemini et ChatGPT, précise que cette version de Siri n’aurait sans doute pas pu voir le jour sans le partenariat conclu avec Google.

Toujours selon le rapport, la version iOS 26.4 de Siri boosté à l’IA « s’appuiera sur un système développé par Google, connu en interne sous le nom de Apple Foundation Models version 10 », un modèle fonctionnant avec 1,2 billion de paramètres.

L’accès aux modèles Gemini semble avoir accéléré le développement, ce qui pourrait permettre à Apple de proposer, plus tôt que prévu, cette version plus intelligente et plus personnalisée de Siri longtemps annoncée.

Concernant la sortie d’iOS 26.4, tout laisse à penser qu’elle interviendra au printemps, entre début mars et fin mai. La mise à jour pourrait donc précéder la WWDC 2026, généralement prévue en juin.

Toutefois, Apple pourrait aussi choisir de réserver l’annonce au moment de la keynote, créant un effet de surprise et lançant iOS 26.4 immédiatement après, sur tous les appareils compatibles avec Apple Intelligence, et donc avec le nouveau Siri.

(Image credit: Getty Images)

Un tel lancement créerait un effet « surprise et enchantement », mais mettrait de côté les habituelles phases de test public et développeur. Dans tous les cas, avec des concurrents comme Google Gemini, ChatGPT ou Claude qui redéfinissent les attentes autour des outils d’IA et les rendent de plus en plus personnels, l’enjeu reste entier : le nouveau Siri sera-t-il à la hauteur de la promesse, et marquera-t-il une vraie rupture avant l’arrivée d’un chatbot Siri dans iOS 27 ?

L’avenir le dira. En attendant, la grande mise à jour de Siri se fait encore désirer.