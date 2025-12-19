iOS 26.3 est disponible en version bêta - Voici 3 nouvelles fonctionnalités qui seront bientôt disponibles sur votre iPhone

La première version bêta publique d'iOS 26.3 est désormais disponible

Elle inclut un moyen plus simple de passer à un téléphone Android

Elle comprend également de nouveaux fonds d'écran météo et une autre fonctionnalité

Moins d'une semaine après le lancement d'iOS 26.2, la première version bêta publique d'iOS 26.3 est désormais disponible. Bien qu'elle ne comprenne pas autant de fonctionnalités que la mise à jour précédente, elle comporte tout de même plusieurs changements potentiellement importants.

Le plus important d'entre eux, comme l'ont remarqué MacRumors et d'autres, est sans doute un outil qui facilite le transfert d'iOS vers Android.

Grâce à lui, vous pourrez transférer des contenus tels que des photos, des messages, des notes, des applications, des mots de passe et votre numéro de téléphone, simplement en plaçant votre iPhone à côté d'un appareil Android. Cette opération s'effectue sans fil et ne nécessite aucune application supplémentaire, mais les données de santé et les éléments protégés tels que les notes verrouillées ne seront pas transférés.

Il ne s'agit toutefois pas d'une fonctionnalité à sens unique, car Google met en place une fonctionnalité similaire qui facilite le passage d'Android à iPhone, ce qui devrait satisfaire tout le monde.

(Image credit: MacRumors)

Fonds d'écran météo et transfert des notifications

De plus, cette version bêta d'iOS 26.3 comprend également des modifications apportées à la galerie de fonds d'écran.

Désormais, la section « Météo et astronomie » a été divisée en deux sections, l'une pour la « Météo » et l'autre pour l'« Astronomie ». La section météo a également été enrichie de nouveaux fonds d'écran.

Enfin, comme l'a remarqué 9to5Mac, cette version bêta comprend également une interface pour le transfert des notifications, afin que les appareils tiers puissent accéder à vos notifications.

Cette modification concerne spécifiquement les utilisateurs de l'UE, car une nouvelle règle exige que cette fonction soit disponible, afin que les montres connectées autres que celles d'Apple fonctionnent mieux avec les iPhones.

(Image credit: 9to5Mac)

La fonctionnalité n'est pas encore entièrement opérationnelle, mais d'après l'interface visible dans cette version bêta, nous pouvons voir que vous ne pourrez transférer les notifications qu'à un seul accessoire jumelé à la fois, et que les notifications n'apparaîtront pas sur une Apple Watch jumelée tant que le transfert de notifications sera actif.

Pour l'instant, c'est tout ce qui a été découvert dans cette version bêta, mais il est possible que d'autres fonctionnalités restent à découvrir. Mais généralement, les versions bêta qu'Apple publie à cette période de l'année sont assez légères en termes de fonctionnalités, peut-être parce que les vacances approchent et qu'ils ne veulent pas avoir à gérer trop de bugs.

Ce timing signifie également que nous ne verrons probablement pas la prochaine version bêta d'iOS 26.3, ni le lancement de la version finale, avant le début de l'année prochaine.