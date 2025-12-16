iOS 26.2 fait clignoter votre écran pour ne plus rater aucune alerte

iOS 26.2 intègre une nouvelle fonctionnalité qui signale l’arrivée des notifications

Une fois activée, l’écran de l’iPhone clignotera à pleine luminosité à chaque notification reçue

Il s’agit de l’une des nombreuses nouveautés introduites dans iOS 26.2

Entre les sons et les vibrations, les notifications de l’iPhone paraissent déjà suffisamment visibles dans la plupart des cas. Pourtant, iOS 26.2 ajoute une option supplémentaire pour attirer l’attention lors de l’arrivée d’un message ou d’une alerte.

Parmi les nombreuses mises à jour et améliorations, iOS 26.2 permet désormais de faire clignoter l’écran quand une notification est reçue. Pour activer cette option, il suffit d’aller dans Réglages > Accessibilité > Audio/Visuel, puis d’activer le bouton « Flash pour les alertes » (voir l’image ci-dessous partagée par 9to5Mac).

Une fois la fonction activée, il est possible de choisir si le flash doit provenir de l’écran, du flash LED situé à l’arrière de l’iPhone, ou des deux à la fois.

(Image credit: 9to5Mac)

Des alertes visuelles pour les moments où le son ne suffit pas

La possibilité de faire clignoter la LED n’est pas nouvelle en soi ; c’est l’option de clignotement de l’écran qui constitue la vraie nouveauté. Avec cette fonctionnalité activée, l’écran de l’iPhone passe à pleine luminosité pendant un court instant lorsqu’une notification est reçue.

Le fait que cette option soit accessible via le menu Accessibilité montre qu’elle cible avant tout les personnes rencontrant des difficultés avec les notifications sonores – notamment les personnes malentendantes. Cela dit, elle peut aussi s’avérer utile dans d’autres situations, par exemple dans un environnement bruyant où les sons passent inaperçus, surtout en l’absence d’une Apple Watch qui, elle, vibre directement au poignet.

Cette nouveauté s’ajoute à une série d’autres améliorations. iOS 26.2 permet également d’ajouter des alarmes aux rappels, d’utiliser des tableaux dans l’app Freeform, de partager via AirDrop d’une nouvelle manière, et bien plus encore. Que cette alerte visuelle plaise ou non, iOS 26.2 mérite clairement d’être installé.