La bêta iOS 26.2 débarque : Apple améliore Messages, Jeux et Mesures sans prévenir

La deuxième bêta d’iOS 26.2 est désormais disponible

Elle introduit un écran d’accueil dans l’app Jeux, des effets « verre liquide » pour l’outil Niveau, et une option pour désactiver les conversations épinglées dans Messages via CarPlay

Certaines animations ont également été fluidifiées

Après le lancement de la première bêta d’iOS 26.2 il y a environ une semaine, une seconde version vient d’arriver, accompagnée de nouvelles fonctions et d’améliorations.

Même si elle contient moins de nouveautés que la précédente, trois changements notables sont à signaler, repérés par 9to5Mac. Ils concernent les applications Jeux, Messages et Mesure.

L’application Jeux affiche désormais un nouvel écran d’accueil au lancement, mettant en avant les nouveautés apportées par iOS 26.2. Ces changements étaient déjà présents dans la première bêta, mais passaient facilement inaperçus.

Ils incluent notamment de nouveaux filtres pour organiser la bibliothèque de jeux, comme le tri par titres auxquels les amis jouent, une mise à jour en temps réel des scores de défis pendant les parties, et une navigation améliorée à la manette dans l’application.

Effets Liquid Glass et animations plus fluides

Pour l’application Mesure, l’outil Niveau bénéficie désormais d’un effet « verre liquide », pour une interface plus cohérente avec le reste du système. Quant à l’application Messages, une option permet maintenant de désactiver les conversations épinglées dans CarPlay. Jusqu’ici, CarPlay reflétait simplement l’interface de Messages sur l’iPhone, ce qui ne convenait pas à tous les utilisateurs en voiture.

Autre nouveauté : cette seconde bêta d’iOS 26.2 rend les animations plus fluides lors de l’ouverture des menus.

Il ne s’agit certes pas d’une mise à jour majeure, mais en combinant ces ajouts aux nouveautés de la première bêta – comme le curseur de verrouillage à effet verre liquide, les alarmes intégrées aux rappels, les améliorations du score de sommeil et d’autres ajustements – iOS 26.2 s’annonce comme une mise à jour assez riche.

Sans appareil secondaire à disposition, il est déconseillé d’installer cette version, qui reste moins stable et optimisée que le logiciel finalisé.

La version définitive d’iOS 26.2 devrait être disponible d’ici peu, probablement courant décembre.