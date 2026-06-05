WWDC 2026, les 5 annonces qu’Apple pourrait dévoiler, avec un possible adieu de Tim Cook en prime

Siri et Apple Intelligence devraient occuper le devant de la scène lors de la WWDC.

L’accent principal de la WWDC sera mis sur Siri et les autres grandes mises à jour liées à l’IA

iOS 27 pourrait introduire des changements pensés pour l’iPhone Fold

Apple pourrait présenter en avant-première un nouvel Apple TV 4K et un HomePod mini

Lorsque Tim Cook a prononcé son premier discours d’ouverture de la WWDC en 2012, Siri avait lancé les hostilités avec une blague : « Combien de développeurs faut-il pour changer une ampoule ? Aucun, c’est un problème matériel. »

Si Apple ouvre la keynote de cette année à nouveau avec Siri, mieux vaut espérer du contenu inédit, car les fonctionnalités Apple Intelligence initialement promises pour iOS 26.4 sont désormais attendues avec iOS 27. Cette WWDC s’annonce donc comme un moment clé pour les ambitions d’Apple en matière d’IA.

Compte tenu de la transition plus large en cours chez Apple, l’enjeu est encore plus important pour cette édition. Avec John Ternus appelé à prendre ses fonctions le 1er septembre, à peu près au moment où Apple devrait dévoiler son premier iPhone pliable, iOS 27 devra faire plus que simplement ajouter des fonctions d’IA.

Comme d’habitude, plusieurs mises à jour sont attendues pour iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 et visionOS 27. Et même si la WWDC reste traditionnellement centrée sur les logiciels, des rumeurs évoquent un nouvel Apple TV 4K et un HomePod mini, qui pourraient être présentés en avant-première avant un lancement potentiel plus tard dans l’année.

Il reste aussi la possibilité, comme évoqué avec humour dans le podcast TechRadar ci-dessous, que Cook rejoue une scène du Loup de Wall Street et annonce qu’il ne part pas finalement. Ce serait une annonce supplémentaire…

Un Siri plus intelligent

Est-ce que ce sera enfin la transformation de Siri que nous attendions tous ? (Image credit: Getty Images / NurPhoto)

L’invitation à la WWDC 2026 d’Apple suggère fortement d’importantes évolutions de Siri liées à l’IA. Ce n’est pas une surprise, tant l’attente dure depuis des mois autour d’un Siri plus personnel et propulsé par l’intelligence artificielle, présenté pour la première fois l’an dernier.

À ce stade, il est presque acquis que Siri bénéficiera de l’amélioration attendue, avec une version plus intelligente et plus utile dans de nombreuses applications. Selon les informations de Mark Gurman, spécialiste Apple chez Bloomberg, Siri pourrait également intégrer des capacités proches d’un chatbot et disposer d’une application dédiée avec iOS 27. Il serait principalement intégré à la Dynamic Island en haut de l’iPhone.

Si ces hypothèses se confirment, Siri serait placé au cœur de toutes les interactions sur l’appareil, ce qui en ferait l’annonce la plus importante attendue la semaine prochaine, d’autant qu’Apple semble avoir revu sa stratégie Apple Intelligence en concluant un accord avec Google pour permettre à Siri de fonctionner avec Gemini.

Cette WWDC pourrait ainsi représenter la dernière opportunité pour Apple de corriger Siri et de proposer l’IA promise.

Nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence

(Image credit: Apple)

Au-delà des améliorations supposées d’Apple Intelligence pour Siri, comme le suivi des tâches, la compréhension de ce qui s’affiche à l’écran ou encore l’interaction avec toutes les applications, plusieurs autres fonctions d’IA seraient prévues sur l’ensemble des systèmes d’exploitation Apple.

Gurman reste la principale source sur ces informations et indique récemment que les capacités de génération d’images d’Apple Intelligence devraient connaître « une nette amélioration cette année ». Cela laisse envisager une mise à jour importante de l’application Photos, avec potentiellement de nouveaux outils d’édition d’images basés sur l’IA.

Plus tôt cette année, Gurman indiquait aussi que la fonction Outils d’écriture d’Apple pourrait bénéficier d’un apport de l’IA pour améliorer l’orthographe et la grammaire, mais aussi faciliter la création de raccourcis. Les utilisateurs pourraient ainsi concevoir plus facilement des automatisations sur iPhone, iPad et Mac via des instructions en langage naturel.

Une mise à jour d'iOS 27

(Image credit: Apple)

De nombreuses applications Apple devraient connaître des évolutions importantes avec l’arrivée d’iOS 27. De l’appareil photo à Météo, en passant par Safari et Wallet, plusieurs améliorations majeures sont évoquées.

Une grande partie de ces changements reposerait sur une nouvelle fonction d’IA appelée Visual Intelligence, qui serait déployée dans les applications principales d’iOS afin de permettre des automatisations plus « agentiques » sur le téléphone.

Il est également possible d’avoir un premier aperçu de la manière dont iOS 27 pourrait prendre en charge un iPhone Fold. Ce modèle, initialement attendu en septembre, pourrait finalement être repoussé à l’année prochaine selon les dernières informations. Il devrait fonctionner sous iOS 27, même si certains envisagent une compatibilité avec iPadOS 27.

Des évolutions pourraient aussi concerner les appareils non Apple. Gurman évoque en effet une ouverture accrue des protocoles de streaming avec iOS 27, ce qui permettrait par exemple de définir Google Cast comme option par défaut pour la diffusion audio et vidéo.

Modifications à grande échelle de la version 27

Liquid Glass pourrait bénéficier d'une amélioration pratique qui permettrait de régler l'opacité. (Image credit: Apple)

iOS 27 est présenté comme une mise à jour plus mesurée que celle de l’an dernier. Beaucoup s’attendent, comme le rapporte MacRumors, à une évolution comparable à Mac OS X Snow Leopard, centrée avant tout sur l’amélioration des performances.

Dans ce cas, les annonces porteraient davantage sur des améliorations de fond que sur de nouvelles fonctionnalités, afin de soutenir l’intégration d’Apple Intelligence dans l’écosystème Apple.

Parmi les évolutions plus modestes attendues figure Liquid Glass, qui pourrait intégrer un nouveau curseur permettant d’ajuster le niveau d’opacité à l’échelle du système, sans changements majeurs de design.

Gurman évoque également de nouvelles fonctions pour les AirPods, avec une refonte des contrôles et des réglages pour les rendre plus fonctionnels, mieux organisés et plus simples. En revanche, la création d’une application dédiée comme pour l’Apple Watch semble peu probable, Siri étant plutôt pressenti pour bénéficier d’une application autonome.

Une nouvelle Apple TV 4K et un HomePod mini

(Image credit: TechRadar)

Même si la WWDC reste principalement orientée logiciel, une présentation anticipée du nouvel Apple TV 4K et du HomePod mini reste possible avant un lancement potentiel plus tard dans l’année.

Des rumeurs circulent depuis l’an dernier autour de ces deux produits, et Gurman indique dans sa newsletter publiée dimanche qu’ils seraient « presque prêts ». Une démonstration d’un Siri remanié sur ces nouveaux appareils serait donc cohérente.

Moins probable, mais envisageable, une mise à jour pourrait également concerner la future gamme d’ordinateurs de bureau Apple, incluant le Mac mini M5, le Mac Studio M5 Ultra et les iMac M5. Leur lancement aurait été retardé en raison de difficultés de production et de tensions sur la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Quelle annonce de la WWDC 2026 suscite le plus d’attentes ? Il est possible de répondre via le sondage ci-dessous ou en laissant un commentaire. La keynote sera suivie en direct via un live blog, avec des mises à jour régulières.