L’iPhone Ultra sera la star de l’événement Apple, mais tous les regards seront tournés vers John Ternus

Steve Jobs, Tim Cook et désormais John Ternus : ce sont les trois CEO d’Apple du XXIe siècle. Des keynotes aux présentations approfondies de produits pendant la WWDC, chacun possède son propre style, mais Jobs et, avec le temps, Cook partageaient une capacité étonnante à concentrer l’attention par la seule force de leur personnalité. C’est désormais au tour de Ternus. Il est loin d’être novice dans ce genre de situation, mais n’a encore jamais dirigé une grande keynote Apple. Cela changera dès demain, mercredi 9 septembre, lorsqu’il prendra les commandes de l’événement « Surprise and Shine » à l’Apple Park de Cupertino, en Californie.

À bien des égards, l’événement devrait être prévisible puisque la gamme de produits attendue a déjà largement fuité. Voici les principales annonces anticipées :

Le premier iPhone pliable d’Apple , l’iPhone Ultra avec deux appareils photo arrière et un écran réellement dépourvu de pli visible

, l’iPhone Ultra avec deux appareils photo arrière et un écran réellement dépourvu de pli visible L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max tandis que l’iPhone 18 standard serait conservé pour plus tard

et tandis que l’iPhone 18 standard serait conservé pour plus tard Les AirPods 5 avec ANC

avec ANC L’Apple Watch Series 12 avec suivi continu de la fréquence cardiaque

avec suivi continu de la fréquence cardiaque L’Apple Watch Ultra 4 avec une nouvelle puce S et suivi de la tension artérielle

avec une nouvelle puce S et suivi de la tension artérielle Un nouveau boîtier Apple TV 4K avec puce A18 et davantage de RAM pour prendre en charge l’IA

avec puce A18 et davantage de RAM pour prendre en charge l’IA Le HomePod mini 2 avec une intégration poussée de Siri AI

avec une intégration poussée de Siri AI Un possible HomePad, un appareil hybride intégrant certains éléments robotiques

Les choses deviennent toutefois plus intéressantes lorsqu’il s’agit d’imaginer le type de keynote que Ternus dirigera. Le nouveau CEO pourrait suivre la méthode de Tim Cook, apparaître brièvement sur la scène du Steve Jobs Theater puis laisser une série de vidéos préenregistrées assurer les différentes présentations de produits.

Ce scénario paraît difficile à croire. Apple a eu depuis avril tout le temps nécessaire pour préparer une keynote centrée sur John Ternus, vétéran de l’entreprise depuis 25 ans et véritable technologue, contrairement à Cook. Ternus pourrait préférer rester sur scène pour expliquer en profondeur certains des nouveaux produits les plus intéressants d’Apple.

Autre possibilité : Ternus pourrait laisser les vidéos gérer toutes les présentations, à l’exception de l’iPhone Ultra pliable. Il s’agit certes du secret le moins bien gardé au monde, mais le nouveau CEO pourrait difficilement mieux inaugurer son mandat qu’avec un mémorable « One more thing ».

Lance Ulanoff, Editor at Large de TechRadar (à gauche), avec John Ternus peu après l’annonce de sa nomination comme prochain CEO d’Apple. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ternus possède un certain charisme, et il serait logique qu’Apple cherche à le mettre en valeur en direct sur scène.

Il pourrait consacrer du temps au lancement officiel de Siri AI et expliquer comment cette technologie relie tous les nouveaux produits Apple. Siri sera présent sur les nouveaux HomePod, AirPods, Apple Watch, Apple TV 4K et iPhone, sans oublier toute la gamme récemment renouvelée de Mac, MacBook et iPad. Ternus pourrait reprendre l’une des démonstrations en direct typiques de Steve Jobs et construire une histoire autour d’un quotidien à la maison accompagné des produits Apple et de Siri AI. Peut-être demandera-t-il même en plaisantant à toutes les personnes présentes dans la salle de désactiver leur Wi-Fi (si vous savez, vous savez).

Ternus devra également réussir un test déterminant : rassurer les fans comme les détracteurs d’Apple sur le fait que l’entreprise abordera l’expansion de l’IA dans presque toutes ses activités avec davantage de prudence que d’autres acteurs, sans rompre ses promesses en matière de confidentialité ni alimenter la colère croissante concernant la consommation de ressources et les data centers.

Ces moments permettront de mieux comprendre qui est réellement Ternus et entraîneront inévitablement des comparaisons avec Cook, voire avec Jobs — car, chez Apple, tous les chemins finissent toujours par ramener à Steve Jobs.

Une question revient souvent : Ternus imprimera-t-il sa propre marque à l’événement ? Tout porte à croire que oui. Il s’agit d’une énorme opportunité pour lui comme pour Apple, et il en a parfaitement conscience. Les regards seront braqués sur la nouvelle gamme d’iPhone et sur la confirmation du téléphone pliable, mais aussi — et peut-être surtout — sur Ternus lui-même, sur la plus grande scène d’Apple. Ce sera véritablement son moment pour briller.