15 choses à retenir du grand lancement des iPhone Duo et iPhone 18 Pro — du premier pliable d’Apple aux nouveaux AirPods

Le tout nouveau CEO d’Apple, John Ternus, vient d’animer son premier événement de lancement à la tête de l’entreprise — l’ère Tim Cook va manquer — et les nouveautés n’ont pas manqué. Apple a présenté son premier téléphone pliable, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, deux nouvelles montres connectées et bien plus encore.

Pour remettre de l’ordre dans ces 78 minutes particulièrement chargées, voici l’essentiel de tout ce qu’Apple a présenté. Au-delà des annonces principales, plusieurs révélations plus discrètes ont également pu passer inaperçues.

1. L’iPhone Duo est le premier pliable d’Apple

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

La grande annonce : après des années de rumeurs et de contre-rumeurs, Apple a enfin lancé son premier téléphone pliable, prêt à affronter des modèles comme le Samsung Galaxy Z Fold 8 et le Google Pixel 11 Pro Fold. Comme le Galaxy Z Fold 8, il adopte un format plus large, façon « passeport », qui offre une expérience davantage proche d’une tablette une fois ouvert, avec une diagonale de 7,6 pouces.

L’iPhone Duo sera proposé en Blanc stellaire et Ciel nocturne, avec des précommandes ouvertes le vendredi 16 octobre et une disponibilité complète le vendredi 23 octobre. Il fallait toutefois commencer à économiser : en France, son prix démarre à 2 339 € avec 256 Go de stockage.

2. iOS 27 réserve quelques fonctions uniques à l’iPhone Duo

(Image credit: Apple)

Apple a manifestement beaucoup réfléchi à l’expérience de l’iPhone Duo, et cela concerne également iOS 27 et les applications natives qui fonctionnent dessus. Lorsque le téléphone est fermé, par exemple, les principaux boutons de navigation se déplacent vers la droite de l’écran afin de rester facilement accessibles avec le pouce.

Deux applications peuvent être affichées côte à côte sur le grand écran, et des paires d’applications peuvent être épinglées afin d’y revenir plus facilement. Apple a également ajouté quelques astuces intéressantes pour l’appareil photo, notamment un aperçu des selfies qui associe l’écran externe aux appareils photo arrière.

3. L’iPhone Duo apporte l’Apple Pencil à l’iPhone pour la première fois

(Image credit: Apple)

En plissant légèrement les yeux, l’iPhone Duo ressemble à un iPad mini lorsqu’il est ouvert. La compatibilité avec l’Apple Pencil renforce encore cette impression : c’est la première fois qu’un stylet peut être utilisé avec un iPhone — toutes les excuses vont à Steve Jobs.

L’Apple Pencil n’est pas fourni avec l’iPhone Duo et aucun emplacement de rangement n’est intégré comme sur le Samsung Galaxy S26 Ultra, mais l’accessoire peut être utilisé sur les deux écrans pour effectuer des sélections ou laisser libre cours à la créativité.

4. Les deux écrans du Duo utilisent le même ratio

(Image credit: Apple)

Autre détail intéressant de l’iPhone Duo : son écran externe de 5,4 pouces et son écran interne de 7,6 pouces utilisent exactement le même ratio. Selon Apple, ce choix garantit une « continuité visuelle » lors de l’ouverture et de la fermeture du téléphone.

Ce ratio est de 1:1,4 et devrait éviter une transition trop brutale entre les deux écrans. Le grand affichage principal peut également être utilisé aussi bien en orientation portrait qu’en paysage, les applications s’adaptant automatiquement.

5. Les iPhone 18 Pro et Pro Max font un sérieux bond en photo

(Image credit: Apple)

Lors de la présentation des iPhone 18 Pro et Pro Max, les appareils photo ont occupé une place centrale. Le module principal de 48 Mpx reçoit pour la première fois sur un iPhone une ouverture variable, afin de mieux contrôler la lumière, ainsi qu’un nouveau capteur.

Apple met également en avant un nouveau « pipeline d’imagerie computationnelle », des Styles photographiques améliorés et davantage de commandes professionnelles dans l’application Appareil photo, afin d’offrir un contrôle supérieur sur la manière dont les images sont capturées.

6. L’iPhone 18 Pro Max devient l’iPhone ultime pour l’autonomie

(Image credit: Apple)

Autre avantage de l’iPhone 18 Pro Max : il s’impose clairement comme le modèle à choisir lorsque l’autonomie passe avant tout le reste. La version eSIM peut atteindre jusqu’à 45 heures de lecture vidéo entre deux charges, un nouveau record pour un iPhone.

L’iPhone 18 Pro ne démérite pas non plus et peut atteindre jusqu’à 36 heures de lecture vidéo sur une charge avec sa version eSIM. Les vitesses de recharge progressent également par rapport aux modèles de l’année dernière.

7. La puce A20 Pro fait un bond important

Au cœur de l’iPhone Duo, de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max se trouve la toute nouvelle puce A20 Pro. Elle intègre un CPU à six cœurs, un GPU à sept cœurs et deux Neural Engine à 16 cœurs pour les besoins liés à l’IA.

Avec une chambre à vapeur améliorée, des gains de performances importants sont attendus face aux modèles de 2025. Apple annonce jusqu’à 40 % de performances soutenues supplémentaires sur l’iPhone 18 Pro par rapport à l’iPhone 17 Pro.

8. Les AirPods 5 de base intègrent désormais l’ANC

Place aux nouveaux AirPods 5 à design ouvert, proposés en deux versions qui intègrent toutes deux la Réduction active du bruit, ou ANC, qu’Apple qualifie de « meilleure de sa catégorie ». Grâce aux modifications apportées au design des écouteurs et aux algorithmes utilisés, la marque annonce jusqu’à 50 % de bruit supprimé en plus par rapport aux AirPods 4 avec ANC.

Les améliorations ne s’arrêtent pas là puisque le mode Transparence a lui aussi été renforcé. Lorsque les voix et les sons environnants doivent rester audibles à travers les AirPods, leur restitution devrait donc être plus fidèle.

9. Siri Recap est une fonction audio toujours active et assez inquiétante sur l’Apple Watch 12

(Image credit: Apple)

Cette fonction suscite davantage de réserves : l’Apple Watch 12 propose Siri Recap, qui écoute essentiellement les conversations en cours et permet d’en consulter plus tard un résumé, notamment lorsqu’un détail doit être retrouvé.

La fonction peut se révéler utile dans certaines situations, mais les inquiétudes autour de la confidentialité sont faciles à anticiper. Apple affirme que Siri Recap traite l’audio en temps réel sans jamais rien enregistrer et que personne — pas même Apple — ne peut accéder au flux audio.

10. iOS 27 sera lancé le 14 septembre avec Siri AI

(Image credit: Apple)

L’attente aura été longue depuis la première présentation d’iOS 27 en juin, mais la mise à jour du système d’exploitation arrivera finalement sur des millions d’iPhone dans le monde à partir du lundi 14 septembre.

La principale nouveauté reste évidemment l’importante évolution Siri AI, attendue depuis encore plus longtemps. L’assistant numérique devrait davantage se rapprocher de ChatGPT et Gemini, avec la possibilité d’interagir avec les applications et de fournir des réponses beaucoup plus complètes.

11. Les nouvelles Apple Watch reçoivent un Système de suivi de santé

(Image credit: Future / Apple)

Apple n’a pas négligé ses montres connectées pendant l’événement et affirme que l’Apple Watch 12 et l’Apple Watch Ultra 4 offrent toutes deux « la mesure de fréquence cardiaque la plus précise sur un wearable », une affirmation particulièrement ambitieuse.

Ce résultat serait obtenu grâce à des mesures plus fréquentes de la fréquence cardiaque et de sa variabilité, ou VFC, à l’aide de nouveaux capteurs cardiaques optiques et électriques. L’ensemble fait partie d’un Système de suivi de santé plus large offrant une vision plus détaillée de la condition physique.

12. L’app Santé profite elle aussi d’une refonte

Afin d’accompagner les nouvelles fonctions des dernières Apple Watch et d’autres changements, notamment autour d’Apple Intelligence, l’application Santé sur iPhone est entièrement repensée. Elle reçoit notamment un nouvel onglet Insights fournissant des « informations de santé au bon moment ».

Un nouvel onglet Longevity fournit également des informations de santé plus approfondies sur une période plus longue. Une mesure Health Age permet par exemple de comparer certaines métriques de condition physique avec l’âge réel.

13. Il faudra attendre encore pour une nouvelle Apple TV 4K

(Image credit: Future)

L’une des grandes absentes de l’événement « Surprise and Shine » est une nouvelle Apple TV 4K. Pour rappel, le dernier modèle — la troisième génération — remonte déjà à 2022, et son renouvellement commence donc sérieusement à se faire attendre.

Certaines rumeurs précédant l’événement annonçaient une actualisation du boîtier de streaming, mais rien n’a encore été présenté. Un nouvel appareil apparaît toutefois dans du code logiciel Apple repéré récemment, ce qui suggère que son lancement ne devrait plus être très éloigné.

14. Aucun nouvel iPhone 18 standard — pour l’instant

Où est passé l’iPhone 18 ? Rien n’indique qu’il ait été annulé. Des rumeurs circulent depuis le début de l’année autour d’un report du modèle standard aux environs du mois de mars, où il pourrait être lancé avec l’iPhone Air 2 et l’iPhone 18e.

Plusieurs raisons sont avancées par les fuites : Apple souhaiterait mieux répartir ses revenus sur l’ensemble de l’année, réduire la pression liée au lancement simultané du matériel et du logiciel chaque mois de septembre, et mieux concurrencer les constructeurs qui présentent leurs téléphones plus tôt dans l’année — Samsung est directement concerné.

15. Apple a largement évité les fortes hausses de prix

(Image credit: Apple)

Les tarifs annoncés pendant l’événement Apple offrent un bilan contrasté, même si les augmentations restent finalement moins sévères que ce que la pénurie persistante de mémoire touchant toute l’industrie pouvait laisser craindre.

En France, l’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 €, contre 1 329 € pour l’iPhone 17 Pro, soit une hausse de 150 €. L’iPhone 18 Pro Max passe pour sa part de 1 479 € à 1 629 €, soit là encore 150 € supplémentaires. Les nouvelles Apple Watch conservent leurs tarifs de génération précédente, tandis que les AirPods 5 à 149 € sont même moins chers que les AirPods 4 avec ANC au moment de leur lancement.