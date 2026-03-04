MWC 2026 jour #2 : les 7 meilleurs gadgets que nous avons vus aujourd'hui

Chaque année, les plus grandes entreprises de la technologie mobile se retrouvent au MWC de Barcelone pour présenter leurs nouveautés, et l’édition 2026 a été tout aussi riche que les précédentes, comme le montre ce guide des meilleurs gadgets.

L’équipe de TechRadar continue d’arpenter les différentes salles de réunion et halls de conférence de l’événement, et voici les temps forts de cette deuxième journée en Espagne. Il est également possible de consulter la sélection des meilleurs gadgets du premier jour du MWC.

Aucun véritable ralentissement ne se fait sentir pour l’instant au MWC 2026, et ces dernières 24 heures ont été marquées par de nombreuses annonces, des smartphones et montres aux SSD et tablettes.

1. TCL NXTPAPER 70 Pro

Voici le TCL NXTPAPER 70 Pro (Image credit: Future)

Si les designs et les innovations des smartphones ont semblé peu inspirants ces dernières années, le TCL NXTPAPER 70 Pro mérite l’attention. Ce modèle utilise la dernière génération de l’écran e-paper couleur de TCL, offrant une expérience visuelle magnifique et sans reflets.

Les bandes dessinées y sont particulièrement bien mises en valeur, mais toutes sortes d’applications et d’usages profitent également de l’écran du TCL NXTPAPER 70 Pro, sans aucune sensation de lenteur. Le smartphone est compatible avec un stylet et proposé à un tarif compétitif.

2. Xiaomi Watch 5

La Xiaomi Watch 5 (Image credit: Future)

L’Apple Watch et la Pixel Watch voient arriver une concurrence sérieuse avec la Xiaomi Watch 5, qui associe de solides performances à un boîtier et un bracelet particulièrement soignés, le tout surmonté d’un écran AMOLED circulaire de 1,54 pouce atteignant 1 500 nits.

Désormais disponible à l’échelle mondiale, la Xiaomi Watch 5 a fait forte impression lors de sa prise en main au MWC, notamment parce qu’elle fonctionne sous Wear OS 6 plutôt que sous HyperOS de Xiaomi, donnant ainsi accès à l’IA Gemini directement au poignet.

3. MemoMind One

Les lunettes intelligentes MemoMind One nous semblent intéressantes. (Image credit: Future)

Un nouveau modèle pourrait rejoindre la liste des meilleures lunettes connectées avec la MemoMind One de XGIMI. Elles intègrent des haut-parleurs ainsi que des écrans pour les deux yeux et, bien sûr, une dose d’intelligence artificielle, formant une paire de lunettes connectées complète.

Les MemoMind One se distinguent également par leurs nombreuses options de personnalisation, avec différents styles de montures et de branches disponibles, même si le nombre exact reste incertain. Les informations concernant le prix et la disponibilité ne sont pas encore connues.

4. Biwin CL100 Mini SSD

Un SSD qui ne prend pas beaucoup de place (Image credit: Future)

Le nom de l’appareil résume parfaitement le concept : il s’agit d’un SSD conçu par Biwin, extrêmement petit et fin. Il mesure seulement 15 mm x 17 mm x 1,4 mm. Il n’atteint même pas la taille d’un timbre-poste, il est plus petit encore, comparable à une carte microSD.

Malgré ces dimensions très compactes, les compromis en matière de vitesse et de capacité restent limités. Ce SSD peut embarquer jusqu’à 2 To de stockage et offre des vitesses de lecture et d’écriture comparables au PCIe 3.0, garantissant des transferts de données rapides.

5. Oukitel WP63

Une batterie énorme signifie un téléphone volumineux. (Image credit: Future)

L’Oukitel WP63 ne ressemble pas à un smartphone ordinaire et séduira ceux qui souhaitent s’éloigner des standards Apple, Google ou Samsung. Il intègre notamment une batterie massive de 20 000 mAh, ce qui explique en partie son design imposant.

Il dispose également d’une lampe LED intégrée pour s’orienter dans l’obscurité, ainsi que d’un allumeur électrique. Peu de smartphones peuvent se vanter d’allumer un feu. Pour les amateurs de camping ou les passionnés d’activités en plein air, ce modèle mérite l’attention.

6. Huawei Watch GT Runner 2

La Huawei Watch GT Runner 2 (Image credit: Future)

Sans faire trop de bruit, Huawei propose en réalité des montres connectées particulièrement abouties, et la Huawei Watch GT Runner 2 a retenu l’attention lors du MWC. Une première prise en main a déjà eu lieu.

Légère, performante et proposée à un tarif raisonnable, elle ne sera toutefois pas disponible directement aux États-Unis en raison des restrictions visant Huawei. Elle offre une excellente étanchéité, un écran AMOLED de 1,32 pouce et la prise en charge du paiement sans contact.

7. 6G

6G arrive (Image credit: SCMP)

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter si l’accès à la 5G reste encore irrégulier dans certaines régions, car la 6G arrive déjà. Elle promet des avancées supplémentaires en matière de débits montants et descendants, ainsi qu’une capacité réseau accrue.

Plusieurs entreprises du secteur mobile ont mis en avant la 6G à Barcelone, notamment Ericsson et Intel. Les deux groupes technologiques ont annoncé vouloir unir leurs ressources dans le cadre d’un partenariat destiné à accélérer l’arrivée de la connectivité de nouvelle génération et à en améliorer la fiabilité.