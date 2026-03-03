Huawei frappe fort avec le GT Runner 2… Garmin doit-il s’inquiéter ?

Huawei vient de dévoiler ce qu’il présente comme sa meilleure montre de course à ce jour, la Huawei Watch GT Runner 2, et tout porte à croire qu’elle pourrait sérieusement concurrencer des marques comme Apple et Garmin.

Elle intègre de nombreuses fonctionnalités, dont le capteur de fréquence cardiaque TruSense de Huawei, réputé pour sa grande précision et associé à un algorithme dédié, un mode Marathon intelligent fournissant des conseils d’entraînement réactifs, un système de création d’itinéraires comparable à ceux de Garmin et Coros, ainsi qu’un réseau d’antennes 3D repensé pour une meilleure précision GPS.

Ce dernier point s’avère déterminant. L’antenne prend la forme d’un anneau positionné près de la partie supérieure de la lunette, censé garantir « un suivi et un positionnement précis, même dans des environnements difficiles comme les tunnels ou les zones ombragées ». Elle serait plus précise que celles des meilleures montres Garmin. Toutefois, ces affirmations reposant sur des tests menés par Huawei, elles doivent être considérées avec prudence.

En revanche, son design et sa prise en main ne laissent guère de place au doute. La montre adopte une couronne numérique repensée, placée dans une position similaire à celle de la Coros Pace 4, ainsi qu’un second bouton physique sur le même côté. Plusieurs bracelets sont proposés au choix, dont un modèle en tissu particulièrement réussi, visible sur l’image ci-dessus. Trois coloris sont disponibles : Midnight Black, Dusk Blue et Dawn Orange.

Bien que la marque ne puisse pas commercialiser ses appareils aux États-Unis, Huawei prend très au sérieux sa légitimité dans l’univers des montres de course. L’entreprise a notamment fait appel au marathonien Eliud Kipchoge, recordman mondial, en tant qu’ambassadeur. Un représentant de Huawei a indiqué que l’équipe de Kipchoge teste les objets connectés de la marque et fournit régulièrement des retours. La montre corrige également l’absence passée de solution de paiement, avec l’intégration de Curve Pay pour les règlements numériques.

La montre est proposée au prix de 399,99 euros.

Versus Garmin

(Image credit: Huawei)

Face aux affirmations du GT Runner 2, présenté comme plus précis qu’une Garmin, un test a été réalisé contre une Garmin Epix Pro personnelle sur un parcours aller-retour de 5,4 km. Pour l’évaluation complète, des comparaisons seront également menées avec l’Apple Watch Ultra 3, en parallèle d’une ceinture cardio Polar H10. Bien que la Garmin Epix Pro soit plus ancienne que la Garmin Fenix 8, elle embarque toujours le capteur cardiaque Elevate V5 le plus récent et s’est révélée précise en GPS lors de tests face à l’Apple Watch.

Lors de ce premier essai, la Huawei s’est montrée légère et lumineuse. Même sous l’éclat du soleil d’hiver, son écran AMOLED restait très lisible d’un simple coup d’œil en pleine course. Les performances se sont révélées comparables à celles de la Garmin.

Avec un écart de seulement 30 mètres sur la distance et une différence de 8 battements par minute sur la fréquence cardiaque moyenne — un écart inférieur ou égal à 10 bpm étant généralement considéré comme peu significatif sur le plan statistique — la montre se situe très près de la référence pour un coureur moyen. Les statistiques des deux montres apparaissent ci-dessous. Les plus exigeants en matière de précision ainsi que les athlètes professionnels devront attendre l’évaluation complète pour des tests plus approfondis.