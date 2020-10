Meilleures montres connectées Wear OS : quelles sont les smartwatches Android incontournables ?

Android Wear, le système d’exploitation développé par Google pour les montres connectées, a connu des débuts difficiles. Aujourd’hui, c’est une plateforme de plus en plus mature, grâce à sa mise à jour 2.0 et son changement de nom au début de l’année 2018.

QU'EST-CE QUE WEAR OS ? Initialement connu sous le nom d'Android Wear, Wear OS est le système d'exploitation de Google conçu pour les montres intelligentes. De nombreux fabricants tels que Fossil, LG, Huawei, Mobvoi (TicWatch) et d'autres utilisent cet OS pour leurs smartwatches.

Android Wear est donc mort, vive Wear OS son successeur ! La navigation a été grandement améliorée, la durée de vie des batteries aussi. Mais si Google a renommé son système d’exploitation dédié aux objets connectés, c’est avant tout pour revaloriser l’objet « montre » davantage que sa technologie « connectée ». Ce qui fait des smartwatches Wear OS des bijoux très prisés, non seulement par les technophiles mais aussi par le grand public.

Bien évidemment, avant de choisir la montre connectée qui vous convient, il vous faudra vérifier son système d’exploitation et sa compatibilité avec votre smartphone Android comme iOS. Chaque montre ne fonctionne qu’avec certains appareils, pensez-y.

Pour vous accompagner dans votre décision d’achat, nous avons listé les meilleures montres connectées Wear OS disponibles sur le marché. Chaque produit a été minutieusement testé par nos journalistes, comparé à l’ensemble du catalogue existant puis classé en fonction de ses caractéristiques les plus importantes : le prix, le design, la batterie et les spécifications techniques.

1. Fossil Sport Le plus sympa des coachs fitness. Compatibilité : Android, iOS | Ecran : 1.2 pouce (390 x 390), AMOLED | Processeur : Quad Core 1.2GHz | Stockage : 4 Go | Autonomie : 2 jours | Méthode de charge : propriétaire | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, GPS 139,99 € Voir à EBAY-FR Design élégant Adaptée pour la natation L’un des processeurs les plus puissants Onéreuse Le GPS manque de fluidité

Son prix n’est pas des plus attractifs et pourtant, face aux modèles Apple et Samsung, la Fossil Sport reste l’une des montres connectées haut de gamme les plus abordables. La facture est justifiée par l’intégration d’excellents composants, à commencer par la batterie garantissant une autonomie d’au moins deux jours. Son processeur Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm offre également l’expérience utilisateur la plus fluide en comparaison des autres smartwatches Wear OS.

Parce qu’elle est résistante à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres, qu’elle possède des capteurs d’activité physique précis et des boutons personnalisables, la Fossil Sport plait grandement aux nageurs. Vous pouvez aussi configurer vos objectifs et sessions d’entraînement à votre guise. L’écran très lumineux, enfin, vous invite à toujours garder un œil sur vos suivis, même au plus haut de l’effort.



Bonus : le bracelet en silicone est très robuste et ne se salit pas. En plus, comme il est interchangeable, vous avez la possibilité de changer de look quand vous le désirez.

Lire notre test complet (en anglais) : Fossil Sport

2. TicWatch E2 Des capteurs qui n’ont rien à envier à Samsung et Apple. Compatibilité : Android 4.3+, iOS 8+ | Ecran : 1.39 pouce (400 x 400), OLED | Processeur : Snapdragon Wear 2100 | Stockage : 4 Go | Autonomie : environ 48h | Méthode de charge : dock aimanté | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 4.1 159,99 € Voir à Amazon Prix abordable Bonne durée de vie Technologie NFC non supportée Design un peu fade

Si la marque chinoise Mobvoi ne brille pas par sa popularité, ses montres connectées TicWatch, elles, se vendent remarquablement bien grâce à leur rapport qualité-prix. La TicWatch E2 est une smartwatch sportive qui dispose de capteurs dont la qualité n’est pas sans rappeler celle des montres Samsung et Apple. Citons entre autres le moniteur de fréquence cardiaque et le capteur de sommeil qui comptent parmi les plus précis existant sur les montres Wear OS. Ce pour un prix inférieur de 20% en moyenne, par rapport aux meilleures d’entre elles.

Avec une autonomie impressionnante et un cadran robuste, la TicWatch E2 peut séduire les sportifs occasionnels ou les geeks qui veulent commencer une activité sportive sans trop d’investissement. La E2 présente quelques défauts comme son design basique et l’absence de technologie NFC. Des arguments qui gonflent forcément la facture. Ce que Mobvoi se refuse à faire.

Lire notre test complet (en anglais) : TicWatch E2

3. TicWatch Pro Deux écrans pour le prix d’un (ou presque). Compatibilité : Android 4.3+, iOS 8+ | Ecran : 1,4 pouce (400 x 400), OLED couplé à un écran LCD | Processeur : Snapdragon Wear 2100 | Stockage : 4 Go | Autonomie : de 2 à 5 jours | Méthode de charge : dock aimanté | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC Check Amazon L’économie de batterie grâce au double écran Elégante et robuste Une gamme d’applications limitée Ecran OLED énergivore

Comme sa consœur la E2, la TicWatch Pro s’appaire aussi facilement avec un smartphone Android qu’avec un iPhone. La montre connectée cherche à attirer le plus grand nombre d’utilisateurs et y parvient grâce à un autre argument de taille : son double écran.

Elle se compose d’abord d’un écran LCD transparent qui peut afficher des informations de base comme l’heure ou la fréquence cardiaque. Il assure également l’affichage de secours lorsque la batterie s’affaiblit et que vous entrez en mode basse consommation. Avantage facultatif de l’écran LCD : si vous n’utilisez que ce dernier, l’autonomie de votre montre connectée atteint un mois complet !

La TicWatch Pro offre également un écran OLED qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités Wear OS, avec une qualité d’image exceptionnelle pour une smartwatch. La durée de vie de votre batterie tombe alors à deux jours. Il est donc recommandé d’alterner fréquemment entre les deux écrans pour profiter de cette montre mi-sportive, mi-citadine.

Lire notre test complet (en anglais) : TicWatch Pro

4. TicWatch S2 S comme survie. Compatibilité : Android 4.3+, iOS 8+ | Ecran : 1,39 pouce (400 x 400), OLED | Processeur : Snapdragon Wear 2100 | Stockage : 4 Go | Autonomie : environ 48h | Méthode de charge : dock aimanté | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 4.1 179,99 € Voir à Amazon 71 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Prix abordable Conception étanche Autonomie de deux jours Pas de NFC

Selon vous, les qualités d’une bonne montre connectée sont avant tout la précision militaire, un cadran qui résiste à tous les chocs comme à l’eau et une batterie qui vous permet de finir votre trek sans défaillance. Alors la TicWatch S2 est faite pour épouser votre poignet. C’est la smartwatch des aventuriers et des sportifs de l’extrême.

Sur le papier, elle est la réplique exacte de la TicWatch E2, partageant ses caractéristiques techniques et ses capteurs. En fait, le constructeur Mobvoi a déployé à l’origine le même prototype sur deux versions avec des noms et des cadrans différents. Celui de la S2 se veut plus solide et convient, de ce fait, parfaitement aux disciplines sportives plus intenses comme l’escalade, le rafting, le surf ou le skate. La conception de la E2 a, pour sa part, privilégié l’élégance. Un choix qui impacte aussi sur le prix et, à budget limité, vous vous arrêterez sur la S2 qui réussit l’exploit d’être encore moins chère que sa jumelle.

Lire notre test complet (en anglais) : TicWatch S2

5. Misfit Vapor 2 Elle veut remplacer votre carte bleue. Compatibilité : Android, iOS | Ecran : 1,2 ou 1,4 pouces (360 x 360), AMOLED | Processeur : Dual-core 1.0 GHz | Stockage : 4 Go | Autonomie : 24h | Méthode de charge : propriétaire | Etanchéité : N / A | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, NFC 99 € Voir à Amazon Deux tailles disponibles NFC pour Google Pay Compatibilité assez limitée avec iOS Fragile

Misfit a eu la bonne idée de tenter une seconde incursion sur le marché des montres Wear OS. Si le modèle originel présentait un nombre considérable de problèmes, cette mise à niveau en a corrigé la majeure partie. Et adopte en supplément la technologie NFC pour Google Pay, une fonctionnalité assez rare sur les smartwatches pour être soulignée. Plus besoin de sortir votre carte bleue, la Vapor 2 devient un moyen de paiement sans contact et vous permet de régler vos achats en magasin.

Son design arrondi est très élégant et vous pourrez choisir entre deux tailles d’écran pour ménager votre poignet. La résolution est magnifique, idéale pour vous remémorer vos photos de vacances ou faire défiler vos flux d’abonnements Instagram.

Avec un prix inférieur à la moyenne, vous obtenez l’une des montres intelligentes les plus chics et complètes du marché.

Lire notre test complet (en anglais) : Misfit Vapor 2

6. TicWatch C2 Elle s’accroche habilement à votre poignet et à ce top. Compatibilité : Android, iOS | Ecran : 1,3 pouce (360 x 360), AMOLED | Processeur : Dual-core 1.0 GHz | Stockage : 4 Go | Autonomie : 24h | Méthode de charge : propriétaire | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 179,99 € Voir à Amazon 482 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Cadran et bracelets premium Baisse considérable du prix Google Pay Moins sportive que les autres TicWatch

Mobvoi serait-il en train de monopoliser le classement des meilleures montres Wear OS ? Si les E2, S2 et Pro sont incontestablement à leur place, nous avons hésité quelque peu avant d’y ajouter la TicWatch C2. Sortie en même temps que la Pro, elle est certes moins innovante que cette dernière mais se révèle une option à considérer pour sa prise en charge de Google Pay. A contrario des modèles E2 et S2. Ce qui nous a décidé avant tout, restons honnêtes, c’est son coût raisonnable.

En quête d’une montre sportive ? Préférez-lui les autres gammes Mobvoi, ses capteurs s’avérant légèrement moins précis. Son étanchéité et son autonomie sont également plus limitées, bien que convenable pour la seconde. La C2 s’expose plus citadine qu’athlète, avec un cadran raffiné et une variété de bracelets en cuir appréciable. Définitivement conçue pour celles et ceux qui préfèrent entendre « prêt-à-porter » que « développé couché ».

Lire notre test complet (en anglais) : TicWatch C2

7. Fossil Gen 5 Être trendy ou sportwear, là est la question. Compatibilité : Android 6.0+, iOS 10+ | Ecran : 1,28 pouce (416 x 416), AMOLED | Processeur : Snapdragon Wear 3100 | Stockage : 8 Go | Autonomie : 24h et plus | Méthode de charge : chargeur USB | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 224,25 € Voir à Amazon 874 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Mode éco Processeur puissant Ecran haut de gamme Plus chère que ses rivales

La Fossil Gen 5 est une smartwatch solide et fiable destinée à presque tout le monde. Les runners et les nageurs lui préféreront la Fossil Sport en tête de ce classement. Les propriétaires d’un smartphone iOS se tourneront vers une Apple Watch 4 ou 5. Les autres hésiteront longuement entre les différentes TicWatch proposées ici et cette montre polyvalente qui regorge d’idées intéressantes.

La première d’entre elles : un usage intelligent de la batterie grâce au mode éco - 100% personnalisable - qui vous invite à désactiver les fonctionnalités gourmandes et peu employées. Une option bienvenue qui multipliera par deux l’autonomie de la Gen 5.

Seconde spécificité : la montre premium de Fossil se déploie en deux modèles au design bien contrasté. Julianna HR qui vise un public trendy et Carlyle HR à l’esthétique plus sportwear. Quelle déclinaison choisirez-vous ?

Lire notre test complet (en anglais) : Fossil Gen 5

8. Huawei Watch 2 Le téléphone mobile de poche. Compatibilité : Android 4.3+, iOS 9+ | Ecran : 1,2 pouce (390 x 390) | Processeur : Snapdragon Wear 2100 | Stockage : 4 Go | Autonomie : jusqu'à 48h | Méthode de charge : chargeur USB-C | Etanchéité : oui | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, 3G+, 4G LTE Low Stock 139 € Voir à Asgoodasnew FR 712 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ GPS et NFC intégrés Connectivité maximale Écran trop petit Des lenteurs constatées

La Huawei Watch 2 est dotée de nombreuses fonctionnalités que nous applaudissons à pleine mesure. Parmi les plus essentielles, le support du paiement sans contact avec technologie NFC intégrée. Mais aussi l’ajout d’un GPS qui vous évitera de sortir votre smartphone lorsque vous êtes perdu(e). D’ailleurs, la Watch 2 ne réfute pas son intention de se substituer à votre téléphone mobile, sa connectivité 4G permettant de passer et de recevoir des appels assez fluides.

Rassurez-vous, le grand remplacement n’est pas pour demain. L’écran de la smartwatch Huawei, bien que robuste, est trop petit pour prétendre assurer les fonctions multimédia de votre smartphone, sans compter que son temps de traitement apparait lent dans l’ensemble.

Néanmoins, si vous êtes du genre à reprocher aux montres connectées leur manque de connectivité. Avec la Huawei Watch 2, vous tenez l’exception qui confirme la règle.

Lire notre test complet (en anglais) : Huawei Watch 2

