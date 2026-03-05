Les 6 grandes annonces d’Apple qui ont marqué son événement de mars

Jeudi dernier, le PDG d’Apple, Tim Cook, a publié sur les réseaux sociaux un message annonçant « une grande semaine à venir » pour son entreprise, et Apple a effectivement tenu cette promesse : six nouveaux produits ont été lancés ces derniers jours, tous correspondant à des mises à jour de gammes majeures.

Si l’ensemble des annonces d’Apple a été difficile à suivre — et même les observateurs spécialisés ont parfois eu du mal — voici un récapitulatif complet de toutes les nouveautés. Les informations essentielles sur chaque nouvel appareil sont incluses, ainsi que des liens pour approfondir si nécessaire.

Il est juste de dire qu’il y en a pour tous les profils, que l’on recherche un smartphone de milieu de gamme ou que l’on soit un professionnel de la création en quête de l’un des meilleurs moniteurs disponibles sur le marché. Sans plus attendre, voici les nouveaux appareils.

1. MacBook Neo

(Image credit: Future)

Des rumeurs circulaient depuis longtemps au sujet d’un MacBook plus abordable — une sorte d’iPhone 17e appliqué aux ordinateurs portables Apple — et il est désormais officiel. Le MacBook Neo fonctionne avec une puce A18 Pro (la même que celle intégrée à l’iPhone 16 Pro de 2024), dispose d’un écran de 13 pouces et se décline en quatre coloris : blush, indigo, argent et citrus selon la nomenclature d’Apple.

L’élément principal à retenir reste toutefois son prix de départ relativement bas, fixé à 699,00 €. Il s’agit de l’ordinateur portable Apple le moins cher actuellement disponible, avec toutefois quelques concessions : un clavier intégrant Touch ID, par exemple, nécessite un supplément.

2. iPhone 17e

Image 1 of 2 (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

Apple continue de proposer une option plus accessible dans sa gamme iPhone, avec l’iPhone 17e qui remplace l’iPhone 16e de l’an dernier et débute au même tarif : 719,00 € (avec cette fois 256 Go de stockage en version de base au lieu de 128 Go). L’une des principales améliorations concerne la compatibilité avec la recharge MagSafe, absente du modèle précédent.

Parmi les autres évolutions notables figure l’adoption de la puce A19 également présente dans l’iPhone 17, garantissant des performances de haut niveau, même si l’appareil n’est pas radicalement plus rapide que l’iPhone 16e. Les vitesses réseau devraient progresser grâce au modem C1X conçu par Apple. Le modèle est proposé en rose pâle, en plus des coloris noir et blanc.

3. iPad Air M4

L'iPad Air est désormais équipé d'une puce M4. (Image credit: Apple)

Le précédent iPad Air d’Apple avait été lancé en mars 2025 avec la puce M3 maison. Un an plus tard arrive son successeur : l’iPad Air M4. Cette évolution de processeur constitue la principale nouveauté, Apple annonçant des gains de performances pouvant atteindre 30 % par rapport à la version précédente — des améliorations qui resteront probablement discrètes pour un usage basique comme la consultation d’e-mails.

Les deux tailles sont reconduites, 11 pouces et 13 pouces, et l’appareil conserve Touch ID plutôt que Face ID. Les connexions Wi-Fi et 5G devraient toutefois être plus rapides grâce à l’intégration de la puce C1X d’Apple. Les prix de départ restent identiques à ceux de l’an dernier : 669 € pour le modèle 11 pouces et 869 € pour la version 13 pouces.

4. Studio Display et Studio Display XDR

Image 1 of 3 (Image credit: Apple) (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

L’Apple Studio Display d’origine bénéficie enfin d’une mise à jour, quatre ans après son lancement, avec deux nouveaux modèles pour 2026. Le Studio Display nouvelle génération conserve un écran de 27 pouces, mais apporte des améliorations notables à la caméra, aux ports et au système audio. Le prix de départ reste fixé à 1 699 €, inchangé.

Une version plus haut de gamme est également proposée : le Studio Display XDR, qui remplace le Pro Display XDR, affiché à 3 499 €. Il conserve une diagonale de 27 pouces et une résolution 5K, mais améliore le taux de rafraîchissement, la luminosité, la gamme de couleurs, la technologie de rétroéclairage ainsi que certaines spécifications de connectivité.

5. MacBook Pro M5 Pro et M5 Max

Le nouveau MacBook Pro M5 Pro d'Apple (Image credit: Apple)

Apple a également annoncé les nouvelles puces M5 Pro et M5 Max, ainsi que les ordinateurs portables destinés à les accueillir. Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces remplacent les versions M4 Pro et M4 Pro Max de 2025. Les puces de connectivité sans fil ont également été mises à jour, permettant enfin la prise en charge du Wi-Fi 7 sur le MacBook Pro.

Selon Apple, ces nouveaux modèles et leurs puces seraient nettement plus performants pour le traitement local de l’intelligence artificielle. Les prix de départ s’établissent à 2 499 € pour la version 14 pouces équipée de la puce M5 Pro et à 4 199 € pour la version 16 pouces avec M5 Pro.

6. MacBook Air M5

Le MacBook Air d'Apple est équipé d'un nouveau chipset. (Image credit: Apple)

Depuis son lancement en mars 2025, le MacBook Air M4 figurait parmi les références les plus appréciées. Une nouvelle version M5 fait désormais son apparition. Les ports et le design restent identiques, mais les performances devraient progresser grâce à la nouvelle puce, notamment pour les usages liés à l’intelligence artificielle. Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 sont désormais pris en charge via l’intégration de la puce N1 d’Apple.

Les prix débutent à 1 199,00 € pour la version 13 pouces et à 1 499,00 € pour le modèle 15 pouces. Ces tarifs sont légèrement supérieurs à ceux des versions précédentes, mais les capacités de stockage interne augmentent également, passant à 512 Go au lieu de 256 Go.