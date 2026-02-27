Tim Cook annonce « une grande semaine à venir » et il pourrait bien s'agir de l'arrivée du MacBook à bas prix

Tim Cook laisse entendre « une grande semaine à venir » dans une publication sur X

Apple a déjà confirmé un événement prévu le 4 mars

Cook précise que les annonces débuteront le lundi 2 mars

À l’approche de l’événement confirmé par Apple pour le 4 mars 2026 – auquel des médias, des créateurs et des invités, dont TechRadar, ont été conviés – le PDG Tim Cook évoque « une grande semaine à venir ».

L’annonce intrigue, et Cook va plus loin dans une publication sur X (anciennement Twitter), en écrivant « Tout commence lundi matin ! ». Cela laisse entendre que plusieurs jours d’annonces pourraient précéder l’événement du 4 mars, plutôt qu’une présentation unique. Ce rendez-vous devrait permettre à Apple de dévoiler l’ensemble de sa nouvelle gamme, qui comprendrait selon les rumeurs de nouveaux iPad, un successeur à l’iPhone 16e et plusieurs nouveaux Mac.

Ces derniers devraient occuper le devant de la scène, possiblement avec en vedette le MacBook à bas coût évoqué depuis longtemps. La vidéo teaser jointe au message de Cook semble d’ailleurs appuyer cette hypothèse. Voici la publication complète de Tim Cook sur X.

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2rFebruary 26, 2026

Ce n’est pas la première fois que Cook utilise X pour teaser des produits et des annonces. En 2025, il avait déjà annoncé l’arrivée de l’iPhone 16e ainsi que de nouveaux iPad et MacBook en affirmant que quelque chose était « dans l’Air ».

Cette fois, les rumeurs évoquent un nouvel iPad d’entrée de gamme, un iPad Air mis à jour, un successeur à l’iPhone 16e et plusieurs nouveaux Mac. La vidéo jointe montre une main manipulant une forme afin de composer un logo Apple, dans la même teinte argentée que de nombreux produits de la marque, notamment les Mac.

Difficile de ne pas y voir la surface arrière du couvercle d’un MacBook Air ou Pro, voire le dessus d’un Mac mini ou d’un Mac Studio. Certains pourraient interpréter les mouvements de la main comme une allusion à des gestes, mais cela ne semble pas être l’élément central ici, du moins pour l’instant.

En tête des rumeurs figure l’arrivée supposée du MacBook à bas coût. Cet appareil attendu de longue date représenterait une nouvelle porte d’entrée dans la gamme des Mac portables tout-en-un, à un tarif nettement plus accessible. Il pourrait être proposé à 699 dollars (tarif à confirmer en France), avec un design similaire, possiblement décliné dans des coloris plus vifs. Plutôt qu’une puce de la série M, il intégrerait une puce de la série A capable d’exécuter macOS, et probablement de manière fluide.

Les invitations presse pour l’événement du 4 mars 2026 renforcent l’idée de coloris variés pour ce MacBook à bas coût, puisqu’elles arboraient des logos Apple en jaune, bleu et vert clair. Au-delà de ce modèle, Apple pourrait également profiter de la semaine pour introduire les puces M5 Pro et M5 Max dans les MacBook Pro 14 et 16 pouces.

(Image credit: Apple / Future)

Côté iPad, une mise à jour similaire à celle reçue début 2025 par l’iPad d’entrée de gamme et l’iPad Air est attendue. Les deux modèles bénéficieraient d’une évolution de processeur. L’iPad Air adopterait la puce M4, offrant davantage de performances dans un format déjà éprouvé, tandis que le nouvel iPad de base, qui correspondrait à la 12e génération, intégrerait une puce A18. Celle-ci améliorerait la rapidité par rapport à l’A16 et activerait la compatibilité avec Apple Intelligence.

Enfin, selon les rapports, les rumeurs et le calendrier, l’iPhone 17e devrait également être présenté la semaine prochaine. Ce modèle de milieu de gamme succéderait à l’iPhone 16e et conserverait globalement le même design, tout en gagnant en rapidité grâce à la puce A19. Cette même puce équipe l’iPhone 17 et devrait offrir des performances élevées, même dans une version légèrement moins puissante, avec éventuellement un ou deux cœurs en moins.

Bien entendu, d’autres annonces restent possibles, Tim Cook évoquant une grande semaine. Cela pourrait-il inclure un Studio Display de nouvelle génération ou des mises à jour pour le MacBook Air, le Mac mini ou le Mac Studio ? La réponse ne devrait pas tarder, le lundi 2 mars 2026 approchant rapidement, date à laquelle TechRadar couvrira l’ensemble des annonces et proposera son analyse d’expert. Les lecteurs sont invités à partager dans les commentaires les nouveautés qu’ils attendent le plus.