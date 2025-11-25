Apple prépare une déferlante de nouveautés abordables pour 2026

De nouveaux appareils Apple sont attendus dès le début de l’année 2026

Un MacBook plus abordable a déjà été évoqué

Le successeur de l’iPhone 16e pourrait également faire son apparition

L’année 2026 s’annonce chargée pour Apple, avec des rumeurs laissant présager une réorganisation du calendrier de lancement des iPhone. De nouvelles précisions émergent désormais concernant la fenêtre de sortie de certains appareils.

D’après l’analyste Jeff Pu, du cabinet GF Securities (relayé par MacRumors), Apple prévoirait de lancer début 2026 à la fois un MacBook plus accessible et un iPhone d’entrée de gamme. Une 12e génération d’iPad serait également au programme à la même période.

Le MacBook bon marché avait déjà été mentionné auparavant. Il permettrait à Apple de proposer un ordinateur portable à un public au budget plus restreint. Son prix pourrait avoisiner les 599 dollars aux États-Unis – à titre de comparaison, le MacBook Air le plus abordable neuf chez Apple est actuellement vendu 999 dollars (1 099,00 € en France).

Selon Pu, cet ordinateur serait équipé d’un écran de 13 pouces, d’une puce A18 Pro (la même que celle de l’iPhone 16 Pro de 2024), et proposé en quatre coloris : argent, bleu, rose et jaune. Ces éléments concordent avec les fuites précédentes.

Téléphones et tablettes

Un successeur à l'iPhone 16e arrive bientôt (Image credit: Future)

Concernant l’iPhone plus abordable, il s’agirait de l’iPhone 17e, successeur de l’iPhone 16e lancé en février 2025. Le prix de départ attendu tournerait une nouvelle fois autour des 719 €.

D’après Pu, la majorité des caractéristiques techniques resterait inchangée, à l’exception de l’intégration d’une puce A19 plus rapide, d’un appareil photo frontal de 18 mégapixels compatible avec Center Stage (fonction permettant de rester automatiquement cadré), et de la nouvelle puce modem Apple C1. Cette gamme de téléphones était auparavant désignée sous le nom de série iPhone SE.

Concernant l’iPad de 12e génération, peu de surprises seraient à prévoir, tout comme pour le modèle précédent. Il bénéficierait toutefois d’une amélioration de performance grâce à une puce A18 – ce qui permettrait à l’iPad d’entrée de gamme de devenir compatible pour la première fois avec Apple Intelligence.

D’autres iPhone, iPad et MacBook sont bien entendu attendus au cours de l’année 2026, mais ces trois appareils seraient les premiers à ouvrir le bal. Il faudra attendre qu’Apple officialise les informations pour en savoir plus.