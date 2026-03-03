Xiaomi lance sa Watch 5 à l’international et rebat les cartes

La Xiaomi Watch 5 est désormais disponible à la vente en dehors de la Chine

La montre connectée avait initialement été lancée en Chine fin 2025

Elle abandonne HyperOS au profit du système Wear OS 6 de Google

En décembre dernier, Xiaomi a lancé sa montre connectée Watch 5 compatible avec Wear OS 6. Mauvaise nouvelle à l’époque, elle était uniquement commercialisée en Chine. L’entreprise propose désormais l’appareil à l’international, rendant ses nouvelles fonctionnalités accessibles à un public beaucoup plus large.

La Watch 5 est équipée d’un écran AMOLED de 1,54 pouce, protégé par un verre saphir à l’avant comme à l’arrière, et pouvant atteindre une luminosité maximale de 1 500 nits. Le boîtier repose sur un cadre en acier inoxydable et se décline en vert Juniper ou en noir. Le bracelet imprimé en 3D pèse 43 g, soit environ 50 % de moins qu’un bracelet équivalent en acier inoxydable, selon Xiaomi.

La montre de Xiaomi fonctionne grâce à une combinaison d’une puce Snapdragon W5 gravée en 4 nm et d’un processeur basse consommation BES2800 en 6 nm. Ce choix vise à « équilibrer les performances et l’efficacité énergétique », indique l’entreprise. En mode Performance, l’autonomie atteint six jours avec une seule charge. Elle peut aller jusqu’à 18 jours lorsque le mode Économie d’énergie est activé.

Le contrôle gestuel progresse grâce à l’intégration d’un capteur d’électromyographie (EMG), qui offrirait « le contrôle gestuel le plus précis à ce jour » selon Xiaomi. Sept gestes et interactions sont pris en charge. La montre propose également plus de 150 modes sportifs, un accompagnement d’entraînement animé en 3D et une analyse ECG.

Passage à Wear OS 6

(Image credit: Xiaomi / Future)

Xiaomi a l’habitude de lancer nombre de ses meilleures montres connectées en Chine avant de les déployer à l’international. La Watch 5 ne fait pas exception.

Aucun modèle de la gamme Watch de Xiaomi n’a encore été testé ici, mais d’autres objets connectés de la marque ont déjà été examinés. C’est notamment le cas de la Watch S1 Pro, notée 3,5 étoiles sur cinq, et du Smart Band 9, qui a obtenu quatre étoiles. Lors des essais, le matériel a été jugé premium, mais le logiciel a parfois semblé instable. Reste à voir si Xiaomi a corrigé ces points avec la Watch 5.

Côté logiciel justement, Xiaomi a abandonné son propre système HyperOS pour adopter Wear OS 6 de Google. Aucune explication n’a été donnée sur ce changement, mais cela devrait permettre de proposer des fonctionnalités similaires à celles de modèles comme la Google Pixel Watch 4, qui avait reçu un avis favorable l’an dernier.

Quel est le prix de la Watch 5 ? Elle est affichée à 299,99 € en France.