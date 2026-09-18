Une semaine avec l’Apple Watch Ultra 4 : elle devient une vraie montre d’endurance

Aux côtés de l’iPhone Duo, des AirPods 5, des iPhone 18 Pro et Pro Max ainsi que de l’Apple Watch Series 12, Apple a présenté l’Apple Watch Ultra 4.

La nouvelle génération conserve le même positionnement tarifaire, pratiquement le même design et les mêmes coloris.

Son évolution se rapproche beaucoup de celle de la Series 12. L’arrière du boîtier est redessiné autour du nouveau Système de suivi de santé, la puce S11 intègre une Secure Enclave ainsi qu’un processeur séparé capable de rester actif en permanence, le nouveau score de préparation arrive et deux fonctions d’IA doivent être déployées plus tard dans l’année. La variabilité de la fréquence cardiaque fait également partie des nouveautés.

La différence la plus importante se trouve cependant dans la batterie. L’Apple Watch Ultra 4 embarque un accumulateur 5 % plus grand que celui de l’Ultra 3, auquel s’ajoutent plusieurs gains d’efficacité.

Apple annonce jusqu’à 50 heures en utilisation normale, 84 heures en mode économie d’énergie et 45 heures dans le mode Exercice ultraprolongé.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Ces chiffres sont impressionnants. Lors des premiers jours de test, l’autonomie reste proche de celle de l’Ultra 3, avec largement plus d’une journée et presque deux jours complets dans de nombreuses situations.

Davantage de recul sera nécessaire pour déterminer si les 5 % de capacité supplémentaire et les optimisations apportent une différence réellement importante au quotidien, mais l’endurance est déjà excellente.

Un nouveau chargeur Apple Watch est fourni. Son apparence ne change presque pas, mais son câble utilise une technologie permettant une charge plus rapide. Apple annonce jusqu’à 18 heures d’autonomie récupérées en 15 minutes.

Les premiers essais se rapprochent de cette promesse, même si plusieurs cycles supplémentaires seront nécessaires pour mesurer précisément le gain.

Comme pour la Series 12, un verdict définitif devra attendre davantage de données. Le score de préparation constitue l’une des évolutions les plus importantes de cette génération et demande plusieurs nuits de mesures pour établir une base fiable. Apple indique qu’environ sept nuits suffisent généralement.

Le nouveau Système de suivi de santé et la fréquence accrue des mesures de fréquence cardiaque et de VFC sont déjà particulièrement intéressants sur une montre pensée pour le sport et l’endurance.

L’Ultra 4 conserve en parallèle le suivi complet de l’activité, le GPS double fréquence, les notifications d’hypertension, la mesure de l’oxygène sanguin et la connectivité satellite.

L’accès à la fréquence cardiaque en temps réel et des mesures plus fréquentes devraient rendre la montre encore plus utile pendant les entraînements, tandis que la VFC ajoute un indicateur déjà largement exploité par plusieurs concurrents.

La partie IA reste encore incomplète. La reconnaissance des sons et l’identification musicale plus rapide via Shazam sont déjà disponibles.

Live Rewind et Siri Recap arriveront plus tard dans l’année, d’abord en bêta aux États-Unis. Leur impact réel sur l’utilisation quotidienne devra donc encore être évalué.

La batterie plus importante de l’Ultra 4 pourrait néanmoins donner à ce modèle un avantage sur la Series 12 lorsqu’il s’agit d’exécuter régulièrement ces fonctions.

Pour l’instant, l’Apple Watch Ultra 4 représente surtout une évolution de l’Ultra 3 plutôt qu’une réinvention. La batterie plus grande constitue néanmoins une excellente surprise.

Les principaux changements concernent donc le suivi santé, le traitement des données, l’autonomie et la recharge.

Plusieurs jours supplémentaires seront nécessaires avant un verdict complet, notamment pour évaluer le score de préparation. À ce stade, l’Ultra 4 ressemble déjà à une Apple Watch Ultra familière, mais plus endurante et capable de collecter beaucoup plus d’informations en arrière-plan.

En France, l’Apple Watch Ultra 4 est proposée à partir de 899 € et est disponible à partir du 18 septembre 2026.