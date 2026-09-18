Apple Watch Series 12 : une semaine suffit pour voir que l’essentiel se passe sous le boîtier

L’Apple Watch est devenue au fil des années un appareil largement destiné à être porté au quotidien. Pendant la semaine de test, l’Apple Watch Ultra 3 et la Series 11 ont laissé leur place à la nouvelle Apple Watch Series 12.

Présentée lors de l’événement « Surprise and Shine » du 9 septembre 2026, cette nouvelle génération intermédiaire — ou modèle principal pour tous ceux qui se situent entre l’Apple Watch SE 3 et l’Ultra 4 — ne change presque pas de design par rapport à la Series 11. L’arrière du boîtier est toutefois entièrement remanié dans le cadre du nouveau Système de suivi de santé, une nouvelle puce S11 apparaît et plusieurs fonctions d’IA s’ajoutent aux nouveautés déjà apportées par watchOS 27.

Un test complet demandera encore davantage de données, notamment pour évaluer le nouveau score de préparation. Apple utilise cette fonction pour contextualiser les différentes mesures de santé dans une version enrichie de Signes vitaux. Dans la plupart des cas, sept nuits de suivi suffisent pour commencer à obtenir un score.

La Series 12 accueille de nouveaux matériaux, avec la céramique qui rejoint le titane et l’aluminium. Le design reste néanmoins très proche de celui de la Series 11. Deux tailles sont proposées, 42 et 46 mm, avec un écran OLED toujours activé qui s’étend presque jusqu’aux bords. Le modèle aluminium noir testé conserve notamment le profil très fin de la génération précédente.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Tous les anciens bracelets restent compatibles. À l’arrière, le nouveau système de suivi de santé modifie cependant clairement la disposition des électrodes et photodiodes. Le dessin évoque presque un cadran solaire et Apple utilise désormais une LED verte plus efficace pour certaines mesures. Malgré ces changements, la montre reste aussi confortable au poignet.

Associé à la puce S11 — dérivée en partie de l’architecture de l’A20 Pro —, ce système exploite une Secure Enclave ainsi qu’une partie du processeur toujours active afin d’augmenter la fréquence des mesures.

L’amélioration permet à l’Apple Watch de suivre plus régulièrement la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque, tout en accélérant le fonctionnement du podomètre et l’actualisation du nombre de pas.

La variabilité de la fréquence cardiaque constitue une donnée particulièrement intéressante et son arrivée rapproche l’Apple Watch de plusieurs concurrents. Elle participe également au calcul du score de préparation.

La montre indique clairement quelles données manquent encore avant d’établir ce score. En pratique, il faut s’attendre à environ une semaine d’utilisation et de suivi du sommeil avant d’obtenir suffisamment d’informations.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Le score de préparation devra encore être évalué plus longtemps, mais le suivi cardiaque en temps réel est déjà très utile pendant les entraînements, qu’il s’agisse d’activités d’endurance, de marche ou de course.

La complication consacrée au nombre de pas s’actualise automatiquement et permet de vérifier très rapidement la progression de la journée.

Le fonctionnement permanent de ces complications, qu’il s’agisse des pas ou de la fréquence cardiaque, ne semble pas pénaliser fortement l’autonomie. Après les premiers jours d’indexation, la Series 12 continue d’assurer une journée complète d’utilisation, dans la lignée de la Series 11.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Les fonctions d’intelligence artificielle sont encore plus difficiles à juger. La reconnaissance des sons et une version plus rapide de Shazam sont déjà disponibles et constituent de petites améliorations pratiques.

Live Rewind et Siri Recaps arriveront plus tard dans l’année, d’abord en bêta aux États-Unis. Live Rewind pourra récupérer et transcrire les quinze dernières secondes d’une conversation grâce à un tampon audio permanent de courte durée. Siri Recaps pourra de son côté résumer certaines informations entendues au cours de la journée.

Il faudra davantage de recul après leur lancement pour déterminer leur véritable intérêt. Ces fonctions donnent toutefois une dimension supplémentaire aux Series 12 et Ultra 4, qui commencent à se positionner comme des wearables d’IA et plus seulement comme des appareils de suivi d’activité, de santé et de notifications.

Pour l’instant, l’Apple Watch Series 12 conserve une formule très familière mais bénéficie d’un traitement plus rapide et de nouvelles possibilités dans deux domaines majeurs.

Le suivi santé se rapproche de celui de concurrents comme Oura, Whoop ou Fitbit grâce aux évolutions de Signes vitaux, à la VFC, à l’augmentation de la fréquence des mesures cardiaques et au score de préparation. En parallèle, les nouvelles fonctions audio et les premiers outils d’IA rendent la montre plus intelligente.

Un test complet suivra après davantage d’utilisation. Pour les propriétaires d’une Apple Watch plus ancienne ou ceux qui attendaient qu’Apple contextualise davantage les données de santé — notamment grâce à la VFC — cette génération apporte déjà plusieurs évolutions importantes.

En France, l’Apple Watch Series 12 est proposée à partir de 449 €. Elle est disponible à compter du 18 septembre 2026.