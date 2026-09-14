Les nouvelles fonctions santé de l’Apple Watch vont bien au-delà du fitness — voici les 5 plus importantes

L’Apple Watch Series 12 et sa grande sœur, l’Apple Watch Ultra 4, font partie des derniers wearables annoncés aux côtés de l’iPhone Duo pendant l’événement « Surprise and Shine » d’Apple, et l’éventail de nouvelles fonctions santé ne déçoit pas.

La profonde refonte visuelle que certains espéraient n’est pas arrivée — Apple s’est contentée de plusieurs nouvelles couleurs intelligemment choisies. Mais les nouveaux outils de suivi compensent largement l’absence de transformation esthétique : ils se montrent plus intelligents, plus instructifs et plus personnels que jamais.

Difficile encore de savoir si tous ces nouveaux outils de bien-être seront proposés sur les générations précédentes. Les fonctions dépendant d’Apple Intelligence devraient probablement rester propres aux Series 12 et Ultra 4, mais l’ensemble constitue malgré tout une évolution bienvenue pour les utilisateurs attentifs à leur santé.

Évaluations physiques avec la caméra

(Image credit: Apple)

Dans le cadre de la refonte plus large de l’app Santé, le suivi réalisé avec une Apple Watch associée à la caméra de l’iPhone constitue une nouvelle fonction, à commencer par des évaluations du corps entier. Ces tests permettent à l’application de mesurer la VO2 max — quantité maximale d’oxygène que l’organisme peut utiliser pendant l’effort et indicateur important de condition physique — mais aussi la souplesse, la force, l’équilibre et la mécanique des mouvements.

Il suffit de placer verticalement l’iPhone contre un mur afin que l’ensemble du corps entre dans le cadre, puis de suivre un entraînement guidé par un coach. Apple précise que la mesure de la VO2 max nécessite une Apple Watch, des AirPods Pro 3 ou un appareil tiers capable de mesurer la fréquence cardiaque.

Health Age

(Image credit: Apple)

Apple arrive légèrement après ses concurrents sur Health Age : Garmin et Whoop avaient déjà lancé respectivement Fitness Age et Whoop Age. La fonction fait désormais son apparition sur Apple Watch.

Health Age se trouve dans le nouvel onglet Longevity de l’application Santé, qui centralise des analyses plus approfondies sur différents sujets, notamment la santé cardiaque, le bien-être mental, la nutrition et la santé auditive.

La mesure Health Age prend en compte plusieurs éléments du profil de santé et les combine en un seul score afin de comparer les métriques observées avec le niveau moyen de santé et de condition physique correspondant à l’âge et au genre.

Health Sensing System

(Image credit: Apple)

Cette nouveauté correspond à une évolution technique de l’Apple Watch elle-même et améliore la manière dont la montre collecte les données de santé.

Les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 intègrent toutes deux de nouveaux ensembles de capteurs LED conçus pour améliorer le contact avec la peau, ainsi qu’un nouveau capteur cardiaque destiné à fournir des mesures plus précises de la fréquence cardiaque et de sa variabilité — deux données utilisées notamment pour calculer le nouveau score de préparation présenté plus bas.

Sous ces nouveaux capteurs se trouvent des LED vertes plus grandes, capables de mesurer la fréquence cardiaque jusqu’à toutes les cinq secondes pendant toute la journée. Apple affirme proposer la mesure cardiaque la plus précise de tous les wearables et appuie cette déclaration sur ses propres résultats de tests. Il faudra désormais confronter ces performances à un véritable capteur cardiaque électrique.

Score de préparation

Comme Health Age, le nouveau score de préparation est un outil déjà largement adopté par les wearables concurrents. Apple rejoint enfin le mouvement.

En analysant les constantes, le score de sommeil, l’activité récente et d’autres métriques, le système affiche un résultat compris entre 0 et 10 accompagné d’une courte explication indiquant s’il serait préférable de ralentir ou, au contraire, si l’organisme dispose de suffisamment de ressources pour fournir davantage d’efforts.

L’outil peut aider à éviter le surentraînement ou à modifier un programme afin de placer une sortie longue lors d’une journée où la récupération est particulièrement bonne. Readiness se met également à jour plusieurs fois au cours de la journée à mesure que l’Apple Watch collecte de nouvelles données et indique précisément les éléments qui influencent le score global.

L’onglet Insights

(Image credit: Apple)

Le nouvel onglet Insights de l’application Santé paraît particulièrement complet. Au fil de la journée, il affiche des informations pertinentes sur différentes métriques : cœur, sommeil, préparation, forme physique, constantes et suivi du cycle.

De courts résumés expliquent comment les différentes catégories liées à la forme influencent la santé à long terme, tandis que la section « Pour vous » propose des recommandations personnalisées et même des articles de santé pertinents en fonction des données recueillies.