watchOS 27 pourrait écarter six Apple Watch d’un coup, y compris des modèles Ultra et SE

Une nouvelle WWDC, une nouvelle série de systèmes d’exploitation. La keynote de la WWDC 2026 a été particulièrement riche en fonctionnalités avancées dopées à l’IA, avec en tête une version repensée de Siri conçue pour fonctionner à l’échelle de tout l’écosystème Apple — mais ces nouveautés exigent des appareils capables de les faire tourner.

Comme Apple met à jour ses logiciels chaque année, les utilisateurs d’anciens modèles des meilleurs iPhone, MacBook et, bien sûr, des meilleures Apple Watch craignent que leur appareil ne reçoive pas la prochaine mise à jour, ce qui marquerait la fin de son support officiel.

Aucune mention de la compatibilité n’a été faite lors de la présentation, mais le site officiel d’Apple confirme qu’un total de six montres compatibles avec watchOS 26 ne pourront pas passer à watchOS 27 — probablement parce que ces modèles ne sont pas en mesure de gérer la nouvelle IA de Siri.

Quelles montres recevront watchOS 27 ?

La liste complète des modèles compatibles est la suivante :

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3

Voici les modèles récents qui ne seront pas compatibles avec watchOS 27 :

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch SE 2

Les Apple Watch Series 6, 7, 8 et 9 — dont la dernière n’a que trois ans — ne figurent pas dans la liste des appareils compatibles publiée par Apple. Les utilisateurs de ces montres ne peuvent s’attendre qu’à des mises à jour de sécurité et de maintenance à l’avenir.

La première génération d’Apple Watch Ultra — qui n’a que quatre ans et représentait, rappelons-le, un produit haut de gamme — ainsi que l’Apple Watch SE 2 figurent également dans cette liste.

Cela risque de décevoir un grand nombre d’utilisateurs. Habituellement, Apple met fin au support des montres après environ six ans, et non trois. Pour situer, watchOS 26 l’an dernier prenait en charge l’Apple Watch Series 6, lancée en 2020.

Les utilisateurs de la première Apple Watch Ultra risquent aussi de réagir vivement. Dépenser 799 € pour une montre prise en charge seulement quatre ans pourra être perçu comme une pratique très agressive de la part d’Apple, et pousser certains clients vers des concurrents comme Garmin. Après une keynote enthousiasmante pour les amateurs d’IA, cette annonce laisse un goût amer.

Toutes les fonctions principales des montres mentionnées continueront de fonctionner, mais des problèmes apparaîtront à mesure que ces appareils arriveront en fin de vie. Par exemple, certaines applications conçues pour les dernières versions du système pourraient ne plus se mettre à jour.

La Series 10 devient désormais le modèle le plus ancien à recevoir les nouvelles versions de watchOS.

Si une montre compatible est disponible et que l’attente jusqu’à septembre paraît trop longue pour tester les nouvelles fonctionnalités, il est possible de s’inscrire au programme bêta d’Apple. Pour cela, il faut rejoindre le programme bêta, soit via le portail développeur d’Apple pour la version développeur, soit en attendant la bêta publique le mois prochain, ce qui conviendra à la majorité des utilisateurs. Il est recommandé de sauvegarder ses appareils avant toute installation.

Sur iPhone, se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta, puis lancer la mise à jour dès qu’elle est disponible.

Une fois installée, ouvrir l’app Watch sur l’iPhone et suivre un chemin similaire : Ma montre > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta, saisir le code de déverrouillage, puis lancer l’installation.