L’Apple Watch Ultra 4 préparerait une nouvelle fonction santé pour le cœur, avec une réserve de taille

Un rapport affirme qu’une nouvelle fonctionnalité arrive sur l’Apple Watch Ultra 4

Elle pourrait mesurer la tension artérielle grâce à de nouveaux capteurs

Elle attendrait actuellement l’approbation de la FDA

Difficile de nier que l’Apple Watch Ultra 3 est un excellent tracker d’activité. Non seulement il s’agit de la meilleure Apple Watch que l’on puisse acheter, mais c’est aussi notre choix pour la meilleure montre connectée du marché, tout simplement. Et elle pourrait bientôt devenir encore meilleure grâce à une nouvelle fonctionnalité qui serait sur le point d’arriver.

Selon un rapport de DigiTimes (relayé par Gadgets & Wearables), l’Apple Watch Ultra 4, qui devrait être présentée en septembre, intégrera une nouvelle fonction capable de suivre et de mesurer la tension artérielle, avec des alertes envoyées au bon moment si quelque chose semble anormal. DigiTimes estime que cela renforcera « l’attrait de l’appareil pour la gestion de la santé ».

Même si cette fonction précise n’est pas encore disponible, watchOS 26 a déjà apporté un outil d’alerte d’hypertension au nom assez proche, et donc un peu déroutant, à la gamme de montres connectées d’Apple. Celui-ci utilise le capteur cardiaque optique de l’Apple Watch pour envoyer des notifications au poignet, et DigiTimes affirme que la nouvelle fonction liée à la tension artérielle fonctionnera de manière comparable.

Si l’outil évoqué par DigiTimes n’est pas encore disponible, ce serait apparemment parce qu’il est toujours en cours d’approbation auprès de la FDA. Cela pourrait signifier qu’une autorisation réglementaire est nécessaire avant son ajout à l’Apple Watch. Si c’est le cas, cette validation pourrait indiquer qu’il s’agit d’une fonction plus avancée, reposant sur un nouveau matériel afin de fournir des mesures plus précises.

De nombreuses questions restent ouvertes

(Image credit: Future)

L’idée que ce système de mesure de la tension artérielle soit lié à un nouveau matériel paraît cohérente. Apple ferait l’objet de rumeurs autour d’une refonte majeure du design de l’Apple Watch en septembre, et celle-ci pourrait aller au-delà d’un simple changement visuel, avec l’ajout de nouveaux capteurs dont cette fonction pourrait tirer parti.

Cette fonctionnalité pourrait toutefois ne pas être aussi avancée que certains l’espèrent. Gadgets & Wearables suggère par exemple que la plateforme pourrait proposer de simples notifications, plutôt que des chiffres détaillés de pression systolique et diastolique. Elle relèverait alors « davantage de la détection de tendances que d’une mesure avec brassard ».

On ignore si cette fonction arrivera ou non sur les anciens modèles d’Apple Watch. Plusieurs versions de la montre disposent de capteurs optiques similaires à ceux utilisés par les alertes d’hypertension d’Apple, ce qui pourrait leur permettre de fonctionner avec le nouvel outil lié à la tension artérielle. À l’inverse, Apple pourrait estimer que cette fonction nécessite un matériel plus récent, uniquement présent dans les appareils les plus récents. La réponse ne tombera probablement qu’au moment où Apple dévoilera ses nouvelles montres plus tard cette année.

En dehors de cette fonction, DigiTimes affirme que l’Apple Watch Ultra 4 bénéficiera d’une « refonte complète » et d’un anneau de huit capteurs sous l’appareil, incluant sans doute le capteur optique destiné à la détection de la tension artérielle. Pour celles et ceux qui cherchent un wearable haut de gamme capable de surveiller leur cœur, ce modèle pourrait bien être à suivre de près.