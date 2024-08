Apple Watch Ultra 3 : toutes les fuites et rumeurs à ce jour, et ce que nous voulons voir

Beaucoup de choses ont changé depuis le lancement de l'Apple Watch Ultra 2 en septembre 2023 - notamment l'introduction de la Samsung Galaxy Watch Ultra comme l'une des meilleures smartwatches du moment - et cela signifie que l'on s'intéresse beaucoup à ce que l'Apple Watch Ultra 3 apportera.

Nous avons rassemblé ici toutes les fuites et rumeurs que nous avons entendues jusqu'à présent au sujet de cette montre portable. Apple n'a encore rien révélé officiellement, mais nous avons une idée assez précise de ce que l'édition 2024 de cette smartwatch haut de gamme va offrir.

Nous avons également dressé une liste des fonctionnalités et des améliorations que nous attendons de l'Apple Watch 3. Même si nous avons attribué 4,5 étoiles sur 5 au modèle actuel dans notre test de l'Apple Watch Ultra 2, la nouvelle édition peut encore être améliorée.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle Apple Watch Ultra

Une nouvelle Apple Watch Ultra Quand sortira-t-elle ? Très probablement en septembre 2024

Très probablement en septembre 2024 Combien coûtera-t-elle ? Probablement au moins 899 €

L'Apple Watch 9 devrait être mise à jour en même temps que l'Apple Watch Ultra 3 (Image credit: Apple)

Quoi qu'on puisse dire d'autre sur Apple, la société lance ses produits à intervalles réguliers - et nous nous attendons donc à voir l'Apple Watch Ultra 3 en septembre 2024, après l'Apple Watch Ultra 2 en septembre 2023 et l'Apple Watch Ultra originale, qui a été lancée en septembre 2022.

Comme les modèles précédents, l'Apple Watch Ultra 3 sera presque certainement lancée en même temps que les nouveaux iPhones. Cette année, il s'agira de l'iPhone 16, de l'iPhone 16 Plus, de l'iPhone 16 Pro et de l'iPhone 16 Pro Max. Sans oublier l'Apple Watch 10 (il se pourrait même que l'Apple Watch SE 3 fasse son apparition).

En ce qui concerne les prix, nous n'avons rien entendu de précis à ce sujet. Nous savons que l'Apple Watch Ultra 2 est proposée à partir de 899 €, et Apple adapte généralement ses nouveaux appareils à ceux qu'ils remplacent - il faut donc s'attendre à ce que l'Apple Watch 3 soit à peu près au même prix, voire un peu plus chère.

Apple Watch Ultra 3 : Fuites, rumeurs et watchOS 11

L'Apple Watch Ultra 2 a beaucoup à offrir (Image credit: Future)

Alors que nous aimerions annoncer que l'Apple Watch Ultra 3 devrait constituer une mise à jour révolutionnaire et innovante par rapport au modèle actuel, il se pourrait qu'en réalité elle ne soit pas si différente de la smartwatch qu'elle remplace. Des sources bien connues suggèrent que la version 3e génération sera plus ou moins la même que la 2e génération.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Cela vaut pour les composants internes comme pour le design, apparemment - bonne nouvelle si vous aimez l'Apple Watch Ultra 2, moins bonne nouvelle si vous espériez un peu de changement en 2024. L'Apple Watch Ultra 2 fonctionne avec la même puce Apple S9 que l'Apple Watch 9, contre l'Apple S8 dans les smartwatches équivalentes lancées en 2022.

L'une des améliorations évoquées par les rumeurs est le passage à un écran microLED, en remplacement de la technologie OLED actuelle. Cela rendrait l'écran de la nouvelle montre à la fois plus lumineux et plus respectueux de la batterie, ce qui serait bénéfique pour tous. Toutefois, on ne sait pas encore quel appareil Apple sera le premier à être équipé d'écrans microLED, qui pourraient également équiper les iPhones et les iPads.

Des changements s'annoncent avec watchOS 11 (Image credit: Apple)

En effet, des rapports plus récents suggèrent que la technologie microLED pourrait ne pas être prête à temps pour septembre 2024 - il est possible que nous devions attendre l'Apple Watch Ultra 4 pour la voir sur une smartwatch Apple. Il y a eu des spéculations sur le fait que nous ne verrions pas l'Apple Watch Ultra 3 cette année, mais il semble maintenant qu'elle soit sur le point d'arriver.

C'est un peu décevant, surtout quand on sait que des changements de design et de facteur de forme ont été annoncés pour l'Apple Watch 10 (ou plutôt l'Apple Watch X ?). Il est possible qu'Apple réserve les mises à jour majeures de l'Apple Watch Ultra pour 2025, plutôt que de transformer de manière significative ses deux montres en même temps.

Ce que nous savons, c'est que watchOS 11 arrivera en même temps que l'Apple Watch Ultra 3 et l'Apple Watch 10, apportant avec lui une pile de widgets plus intelligents, une nouvelle app Vitals pour afficher des mesures de santé importantes, plus d'options de personnalisation et une fonction Training Load pour évaluer l'impact des séances d'entraînement sur votre corps.

Apple Watch Ultra 3 : Ce que nous voulons voir

Tout porte à croire que l'Apple Watch Ultra 3 ne constituera pas une avancée technologique considérable par rapport à l'Apple Watch Ultra 2, mais nous avons tout de même quelques idées sur la manière dont Apple pourrait améliorer sa smartwatch la plus performante.

1. Un prix moins élevé

Une baisse des prix est toujours la bienvenue, et même si nous comprenons que les matériaux haut de gamme utilisés sur l'Apple Watch Ultra ne sont pas bon marché, Apple pourrait-elle trouver des compromis pour proposer une version moins chère de l'Ultra ? Il y a une différence non négligeable de 400 € entre les prix de départ de l'Apple Watch 9 et de l'Apple Watch Ultra 2, et un modèle de smartwatch supplémentaire pourrait bien combler cet écart.

2. Plus d'options de design

D'autres options de bracelets seraient les bienvenues (Image credit: Future / Matt Evans)

Pour l'instant, l'Apple Watch Ultra 2 n'est disponible qu'avec un seul choix de boîtier : le titane argenté standard. Les trois bracelets (chacun disponible en trois couleurs) offrent quelques options de personnalisation, mais nous aimerions voir plus d'options à la fois pour le boîtier qui entoure l'écran et pour les bracelets qui l'accompagnent. Si les spécifications ou le design de la montre ne changent pas beaucoup, Apple peut au moins offrir aux utilisateurs davantage d'options de personnalisation. Peut-être une option entièrement noire ?

3. Plus de caractéristiques exclusives

L'Apple Watch Ultra 2 est dotée d'un certain nombre de fonctionnalités exclusives qui la différencient de l'Apple Watch 9, notamment un bouton Action et un bouton de sirène qui permet d'appeler à l'aide. Nous aimerions que ces améliorations soient encore plus nombreuses pour que le saut de prix important par rapport au modèle standard en vaille la peine - peut-être sous la forme d'applications exclusives pour un suivi plus poussé des activités en plein air, ou d'un ensemble de capteurs plus avancés pour des informations plus approfondies sur la santé.

4. Un Siri amélioré

Apple Intelligence sera déployé dans le courant de l'année (Image credit: Apple)

Nous avons beaucoup entendu parler des mises à jour Apple Intelligence qui seront apportées à Siri sur les iPhones, iPads et Macs dans le courant de l'année, mais pour l'instant, il n'y a rien pour l'Apple Watch ou watchOS 11. L'Apple Watch Ultra 3 pourrait être la vitrine parfaite pour un Siri plus intelligent, capable de donner de meilleures réponses et de fournir plus d'informations - une mise à niveau essentielle pour un appareil où la commande vocale est souvent préférable au tapotement de l'écran avec les doigts et les pouces.

5. Meilleure autonomie de la batterie

L'autonomie de l'Apple Watch Ultra 2 (jusqu'à 36 heures) n'est pas si mauvaise, mais il n'y a pas eu d'amélioration dans ce domaine par rapport à l'Apple Watch Ultra d'origine, et elle reste insuffisante si vous souhaitez emporter le dispositif portable pour quelques jours à la montagne ou au milieu de nulle part. La combinaison d'une batterie de plus grande capacité, d'un chipset plus efficace et de quelques optimisations logicielles devrait permettre d'augmenter encore l'autonomie de la batterie.