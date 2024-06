Apple Intelligence : le pari d'Apple dans le domaine de l'IA personnelle

Apple a dévoilé sa propre version de l'intelligence artificielle (IA) - et elle s'appelle Apple Intelligence. Comme prévu, elle a été dévoilée lors de la WWDC 2024.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur Apple Intelligence, et comment elle s'intègre à Siri et aux autres produits Apple.

Apple Intelligence sera gratuit pour les utilisateurs d'iOS 18, d'iPadOS 18 et de macOS 15 Sequoia - cela concerne toutes les mises à jour d'exploitation annoncées lors de la WWDC 2024.

Apple Intelligence au service de l'iPhone, de l'iPad et du Mac

Apple a finalement reconnu officiellement qu'une tempête d'IA générative faisait rage à l'extérieur et a présenté ses propres efforts en matière d'IA, Apple Intelligence, ainsi qu'une nouvelle intégration de produits d'IA générative tiers existants. Apple a déclaré que son IA devait être puissante, d'utilisation intuitive, profondément intégrée (y compris au niveau du matériel), qu'elle devait comprendre votre contexte personnel et qu'elle devait être conçue pour être privée dès le départ.

Comme l'a présenté Craig Federighi, vice-président principal de l'ingénierie logicielle chez Apple, l'Apple Intelligence est censée aller au-delà des « outils de chat impressionnants » existants pour vous comprendre réellement et être en mesure de vous aider de la manière la plus pertinente à chaque instant.

Ce que l'intelligence Apple sera capable de faire

Décrit comme un « système d'intelligence personnelle » pouvant fonctionner sur l'ensemble de vos appareils iPhone, iPad et Mac, Apple Intelligence utilise les modèles d'IA générative en combinaison avec votre contexte personnel. Elle sera profondément intégrée à iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, y compris au niveau matériel. Elle est conçue pour exploiter les capacités des processeurs silicium d'Apple afin de pouvoir traiter et créer du langage et des images, prendre des mesures en votre nom dans les apps et accélérer vos tâches quotidiennes.

Apple est également entré dans les détails concernant la confidentialité de l'Apple Intelligence, en dévoilant sa nouvelle pratique de Private Cloud Compute qui permet à votre appareil d'exécuter des modèles plus importants si nécessaire grâce à des serveurs Apple Silicon spéciaux, tout en préservant la sécurité de vos données. Apple a également déclaré que vos données ne seront jamais stockées et ne seront pas accessibles à Apple, mais qu'elles seront accessibles à des experts en sécurité indépendants qui peuvent vérifier leur confidentialité.

