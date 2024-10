Apple prépare une semaine de lancements – voici ce qui est attendu

Après la présentation du processeur M4 par Apple plus tôt cette année et ses améliorations de performance significatives (analysées en détail dans notre revue de l'iPad Pro M4), tous les regards sont désormais tournés vers les dispositifs Mac et MacBook, encore équipés des puces M3.

Le plus grand indice à ce jour concernant l'arrivée prochaine des Macs équipés de la puce M4 vient du vice-président du marketing mondial d'Apple, Greg Joswiak, qui a laissé entendre sur X qu’une « semaine d’annonces » débuterait ce lundi 28 octobre. Avec les récentes rumeurs de production de MacBook Air M4, la semaine s'annonce prometteuse pour les fans d’Apple - voici donc ce à quoi l’on peut s’attendre.

MacBook Pro M4

Avec les puces M4 Pro et Max encore non dévoilées, cette présentation à venir pourrait être l'occasion idéale de mettre en avant ces versions puissantes du M4, notamment les modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces qui seront probablement annoncés. Apple devrait également mettre en avant un saut de performance important par rapport aux puces M3 Pro et Max.

Le YouTuber russe Wylascom aurait supposément divulgué un nouveau modèle de MacBook Pro doté de la puce M4 standard. Si cette information s’avère exacte, cela signifierait que la configuration de base de cet ordinateur portable inclura un CPU et un GPU de 10 cœurs, comme sur l’iPad Pro M4, contrairement aux 8 cœurs du M3, laissant ainsi penser à un nouvel intérêt d'Apple pour l’intelligence artificielle (un domaine naissant pour l’entreprise) - bien que, naturellement, les informations de Wylascom soient à prendre avec précaution.

Un changement attendu par rapport au modèle M3 de l'an dernier serait l’inclusion d’au moins 16 Go de mémoire unifiée sur le modèle de base des nouveaux MacBook Pro, plutôt que 8 Go. Ce choix serait particulièrement bénéfique pour le gaming, une nouvelle priorité pour les appareils Mac, notamment avec des sorties récentes comme le remake de Resident Evil 4. Naturellement, un ordinateur portable destiné aux créateurs de contenu et aux professionnels en 2024 ne devrait pas se contenter de 8 Go de mémoire.

Mac mini M4

En parallèle de la révélation du M4 MacBook Pro, on s’attend à la présentation d’un M4 Mac mini repensé. Selon les sources de Bloomberg et le journaliste Mark Gurman (réputé pour ses fuites précises concernant Apple), ce Mac mini pourrait être le plus petit ordinateur jamais conçu par la marque, avec une taille similaire à celle de l’Apple TV, un atout pour ceux recherchant des configurations de bureau discrètes.

Bonne nouvelle : il semble que la mémoire unifiée démarrera à 16 Go, avec une capacité maximale de 32 Go. Depuis longtemps, 8 Go de RAM sur les PC et Mac étaient considérés comme insuffisants, et il est positif de voir Apple rompre avec cette tendance pour ses appareils équipés de la puce M4.

iMac M4

Selon Mark Gurman (et d’autres fuites), un iMac mis à jour devrait également faire partie des annonces prévues la semaine prochaine. Mis à part la puce M4 elle-même, peu d’informations sont disponibles concernant ce nouvel iMac - si ce n’est que des accessoires Magic revisités, dont une nouvelle Magic Mouse, seraient également prévus.

Avec l’iMac M4, on espère également voir 16 Go de mémoire unifiée en configuration standard - la version M3 était configurable jusqu'à 16 Go ou 32 Go, mais le modèle de base n’avait que 8 Go. L’idéal serait qu'Apple évite cette fois cette limitation.

Au-delà de 2024 - MacBook Air M4

Comme mentionné précédemment, un MacBook Air équipé du M4 est quasiment assuré - en effet, on pense même que ce modèle pourrait être la priorité d’Apple pour 2025. Cela fait sens au vu des récentes ventes décevantes de Mac et de la popularité du MacBook Air. Apple sera probablement désireux d’annoncer une nouvelle version de son modèle phare dès que possible (tout en évitant de mécontenter les acheteurs récents du modèle M3).

Selon Mark Gurman, le design du M4 MacBook Air resterait inchangé, avec la puce M4 comme seule modification majeure.

Cela est une bonne nouvelle pour ceux qui espèrent acheter un MacBook Air. La différence de performance entre les modèles 8 Go et 16 Go de mémoire unifiée était très notable sur le modèle M3, et l’on peut s’attendre à une évolution similaire sur le modèle M4.

Mac Studio M4

(Image credit: Future)

Enfin, comme Apple semble se concentrer avant tout sur la production du MacBook Air M4 pour début 2025, le Mac Studio - modèle apprécié mais souvent sous-estimé - est attendu plus tard avec la puce M4 (toujours selon les sources de Gurman). Le Mac Studio est en quelque sorte un mini-PC puissant, ressemblant à un Mac mini plus imposant, mais conçu pour les professionnels créatifs. Bien qu’il ait été initialement prévu qu'il sorte en même temps que le MacBook Air, cela aurait changé. On pourrait donc le voir arriver entre mars et juin, soit peu après le MacBook Air.

Avez-vous un produit Mac que vous attendez particulièrement ? Partagez vos attentes sur les réseaux sociaux ! Pour Apple, le nouvel événement phare sera probablement le lancement du MacBook Pro, mais l’on peut sans doute espérer aussi la sortie d’un Mac mini reconfiguré, qui pourrait bien devenir le plus petit ordinateur de la marque.

