MacBook Pro M4 : première fuite sur YouTube

Apple est une entreprise réputée pour son secret, donc quand quelqu'un affirme non seulement posséder un MacBook Pro M4 inédit, prêt à être commercialisé, mais le présente ensuite dans une vidéo de déballage complète sur YouTube, cela ne passe pas inaperçu.

C'est précisément ce qui semble s'être produit ce week-end, lorsque le YouTuber russe Wylsacom a publié une vidéo affirmant montrer un véritable MacBook Pro M4, avant même que l'appareil ne soit annoncé. Le YouTuber a procédé au déballage et a partagé ses premières impressions sur le produit, ainsi que des scores de benchmarks comparant ce modèle à d'autres appareils Apple.

Mais ce MacBook est-il vraiment légitime ? Certains indices pourraient le laisser penser. Wylsacom a montré l'arrière de la boîte de l'ordinateur – en cachant le numéro de série – révélant qu'il s'agit d'un MacBook Pro de 14 pouces avec une puce M4, 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Il comporte un CPU à 10 cœurs (contre 8 cœurs pour le M3, ce qui est cohérent avec la puce M4 de l’iPad Pro) et un GPU à 10 cœurs.

Tout cela semble raisonnable, de même que les dimensions et le poids, qui sont identiques à ceux du modèle M3 actuel. Reste à savoir si les 16 Go de mémoire représentent une nouvelle configuration de base, comme certaines rumeurs l’ont suggéré, ou s'il s'agit d'une version personnalisée.

Wylsacom a également partagé un score Geekbench, qu'il attribue à la puce M4 de ce MacBook divulgué. Le benchmark suggère que le M4 est jusqu'à 25 % plus rapide que la puce M3 d’Apple, ce qui correspond aux performances observées avec le dernier iPad Pro, qui est également équipé d'une puce M4 à 10 cœurs.

Cependant, tout n’est pas aussi convaincant. Premièrement, ce MacBook utiliserait apparemment le même design sur la boîte que la série précédente des MacBook Pro M3. Cela semble suspect : Apple met presque toujours à jour les fonds d'écran de ses MacBook à chaque nouveau modèle, donc voir un nouveau modèle réutiliser un ancien design est douteux. C’est d'ailleurs une critique qui avait déjà été soulevée lors de la prétendue fuite du MacBook Pro M4 la semaine dernière.

De plus, la boîte indique que le MacBook est équipé de trois ports Thunderbolt 4. Cela semble étrange, car dans la génération M3, tous les MacBook Pro équipés de la puce M3 n'avaient que deux ports Thunderbolt 3 – un nombre inférieur et de génération précédente – seuls les versions M3 Pro et M3 Max étaient dotées de trois ports Thunderbolt 4. Pourtant, la fuite de Wylsacom montre un MacBook Pro de base équipé de trois ports Thunderbolt 4. Est-ce un indice que cette fuite n'est pas authentique, ou Apple a-t-il décidé d'augmenter le nombre et la génération de ports Thunderbolt sur le modèle d'entrée de gamme ? Il est impossible de le savoir avant l’annonce officielle du produit.

(Image credit: Wylsacom)

Il y a d'autres éléments qu'il est également difficile de vérifier pour le moment. La boîte révèle un numéro de modèle A3112 et un SKU MW2U3LL/A, qui ne correspondent à aucun appareil MacBook existant. De la même manière, le score Geekbench utilise l’identifiant de modèle Mac16,1, qui n’a jamais été utilisé auparavant. Ces éléments pourraient être falsifiés, ou bien réels – impossible de savoir pour l'instant. De plus, ce MacBook Pro de base est disponible en noir sidéral, une couleur qui, jusque-là, était réservée aux modèles M3 Pro et M3 Max. Cela pourrait-il indiquer que cette fuite est fausse ou Apple aurait-il changé sa politique sur les couleurs des MacBook ?

La fuite soulève également des questions sur la manière dont Wylsacom a pu se procurer ce MacBook Pro. La Russie fait actuellement l’objet de sanctions en raison de la guerre en Ukraine, et Apple s’est officiellement retiré du pays en réponse, rendant l’acquisition des produits de l’entreprise très difficile. Il existe des moyens pour les citoyens russes de se procurer ce type d’appareils malgré les sanctions, mais le fait que Wylsacom possède un MacBook Pro non annoncé, venant d'une entreprise obsédée par la sécurité de ses produits, malgré l’absence de canaux officiels, est de nature à susciter des interrogations.

Divulguer un produit Apple entièrement fonctionnel avant même son annonce est extrêmement rare, et le fait que cela se produise en Russie – où obtenir des produits Apple officiels est déjà compliqué, sans parler de ceux pré-commercialisés – pourrait bien inciter à la prudence concernant cette fuite. Toutefois, si cette fuite est fausse, elle est tout de même assez convaincante.

Quoi qu’il en soit, la réponse définitive viendra lorsque Apple annoncera sa prochaine gamme de MacBook Pro, ce qui devrait avoir lieu à la fin du mois d’octobre. Si cette fuite s’avère réelle, de sérieuses questions se poseront chez Apple quant à la manière dont cela a pu arriver.