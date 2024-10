Meta dévoile un outil de traduction IA pour révolutionner les Reels

Meta vient d'annoncer un nouvel outil de traduction basé sur l'IA qui permettra de regarder les Reels Facebook et Instagram enregistrés dans différentes langues, traduits automatiquement dans la vôtre.

Lors de l’événement Meta Connect 2024, Mark Zuckerberg a présenté toute une série de nouvelles fonctionnalités liées à l’IA de Meta. L'une des plus intéressantes est encore en cours de développement et pourrait changer notre manière de consommer des vidéos verticales sur les réseaux sociaux.

Selon Meta, cet outil de traduction basé sur l’IA traduira automatiquement l’audio des Reels, afin de profiter du contenu enregistré dans une autre langue. Ce système utilise le doublage automatique et la synchronisation labiale pour « simuler la voix du locuteur dans une autre langue et synchroniser ses lèvres en conséquence. »

Pour l'instant, l’entreprise mène de petits tests sur ses plateformes sociales, en traduisant les Reels de l’anglais et de l’espagnol pour les créateurs basés en Amérique latine et aux États-Unis. Meta prévoit d'étendre cette fonctionnalité à d'autres langues et créateurs dans un avenir proche.

Barrière linguistique ? Quelle barrière ?

Meta a mis un fort accent sur l’IA lors de Meta Connect 2024, en introduisant de nombreuses nouvelles fonctionnalités liées à l'IA sur ses plateformes sociales. Cependant, l'outil de traduction basé sur l'IA est sans doute l'une des plus excitantes et pourrait complètement transformer notre façon de consommer les Reels sur Instagram et Facebook. En traduisant automatiquement le contenu et en le rendant naturel grâce au doublage et à la synchronisation labiale, il se pourrait bien qu’à l’avenir, le contenu international soit intégré dans votre fil Instagram de manière fluide, sans avoir besoin de sous-titres.

Alors que Meta cherche à renforcer la position d'Instagram comme plateforme de vidéos verticales face à des concurrents comme TikTok, cet outil de traduction basé sur l'IA pourrait inciter davantage de créateurs à opter pour la plateforme Meta, grâce à sa portée étendue dans plusieurs régions et langues.

Meta a également annoncé un nouveau « mode voix » pour Meta AI, comme ChatGPT, qui sera déployé aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande dans le courant du mois prochain.