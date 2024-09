Mode vocal avancé de ChatGPT : une nouveauté en avant-première

Une nouvelle fuite sur X.com semble confirmer qu'un groupe sélectionné d'utilisateurs de ChatGPT Plus aura accès au mode Advanced Voice aujourd'hui, mardi 24 septembre 2024.

Le mode vocal avancé, dont OpenAI a fait la démonstration en mai dernier, vous permet de parler à ChatGPT sur votre smartphone et d'avoir une conversation de type humain, avec la possibilité d'interrompre le chatbot si ses réponses sont trop longues. Vous pouvez également lui poser des questions complexes en espérant obtenir une réponse détaillée.

La fuite semble être un courriel de l'équipe de ChatGPT indiquant à un utilisateur que le mode vocal avancé est « en cours de déploiement dans une version alpha limitée à un groupe d'utilisateurs sélectionnés ». L'accès à l'alpha du mode avancé le 24 septembre 2024, est-il précisé, « dépendra d'une variété de facteurs incluant, mais sans s'y limiter, les invitations à participer et les critères spécifiques définis pour la phase de test alpha ». Tout cela semble être une façon très alambiquée de dire que tout le monde ne peut pas s'attendre à l'obtenir.

Mode vocal avancé alpha

Open AI a déclaré à l'origine que « tous les utilisateurs Plus y auront accès d'ici la fin de l'automne », nous ne nous attendons donc pas encore à un déploiement complet de la technologie. Cependant, si davantage d'utilisateurs Plus ont accès à la version alpha, c'est un signe encourageant qui nous permet d'espérer que la version complète sera disponible dans les délais prévus.

Être un utilisateur Plus de ChatGPT nécessite un abonnement mensuel de 20 $ (18 €), mais vous donne accès à une gamme de LLM, y compris la nouvelle version 01-preview, qui a été lancée récemment et qui s'est avérée bien meilleure pour résoudre des problèmes de mathématiques et de raisonnement que les versions précédentes du chatbot.

Si OpenAI a d'abord pris de l'avance sur ses concurrents lors de la démonstration de son mode vocal avancé pour des conversations réalistes, elle a commencé à prendre du retard par rapport à ses rivaux. Google l'a déjà devancé avec Gemini Live, sa version de l'IA conversationnelle. Bien qu'Apple n'ait pas encore lancé Siri 2.0, son assistant IA amélioré, nous avons vu des démonstrations et nous disposons d'un calendrier pour sa sortie, ce qui signifie que nous pourrions l'obtenir plus tôt que nous ne le pensons.