Gemini Live est la meilleure fonction d'IA vue jusqu'à présent chez Google

Alors que ChatGPT a mis en place le mode vocal avancé pour certains utilisateurs ce mois-ci, et qu'Apple est sur le point de lancer Apple Intelligence, Google a riposté avec Gemini Live, une version de l'IA Gemini à laquelle vous pouvez parler sur votre téléphone comme s'il s'agissait d'une personne réelle. Gemini Live n'est actuellement disponible que pour les clients Gemini Advanced, dans le cadre du plan AI Premium à 22 € par mois, mais devrait être disponible pour tous les abonnés avec un téléphone compatible, et pas seulement ceux qui ont un brillant nouveau Google Pixel 9, que le géant de la recherche vient de lancer.

Première impression : Gemini Live est vraiment impressionnant à entendre en action. Enfin, il est possible de discuter avec son téléphone comme si c'était une personne réelle, ce qui est quelque chose que beaucoup ont souhaité depuis l'arrivée des assistants vocaux comme Google Assistant, Siri et Alexa. Malheureusement, ces dernières années, ces assistants se sont souvent limités à régler des minuteries ou à jouer de la musique, leur utilité atteignant rapidement ses limites dès qu'on leur posait des questions trop complexes, renvoyant généralement vers une page web. En revanche, avec Gemini Live, il est possible d'avoir une conversation sur à peu près n'importe quel sujet et d'obtenir une réponse significative. Gemini comprend les mots et les intentions à un tout autre niveau. Demandez-lui comment la France s'est comporté aux derniers Jeux Olympiques de Paris, et il répondra avec une réponse précise. Demandez-lui de recommander un régime alimentaire, et il proposera des idées basées sur ce qu'il sait de la personne.

Bien sûr, il était déjà possible de parler à Gemini sur un téléphone Android pour poser des questions de base en mathématiques ou sur la météo, mais le nouveau Gemini Live est d'une toute autre envergure. Avec Gemini Live, on peut avoir une vraie conversation sur des sujets complexes, lui demander de brainstormer ou de donner des conseils. Pour rendre la conversation vraiment réaliste, il est également possible d'interrompre ses réponses. Si la réponse semble trop longue, il est possible d'interrompre Gemini et de poser une autre question. Cela peut paraître un peu impoli, mais les machines n'ont pas de sentiments, n'est-ce pas ? Aucun besoin de toucher l'écran pour parler à Gemini, ce qui en fait une expérience totalement mains libres, permettant de l'utiliser tout en effectuant d'autres tâches.

La mystérieuse lueur bleue de Gemini Live s'éloigne. (Image credit: Future, Lance Ulanoff)

Gemini Live est également multimodal, ce qui signifie qu'il peut « regarder » des images ou des vidéos sur le téléphone et répondre à des questions à leur sujet. Cela peut être particulièrement utile si l'on souhaite prendre une photo de quelque chose puis poser une question à Gemini Live à ce sujet. Il intégrera intelligemment les informations des photos dans sa réponse. Malgré quelques petits ratés lors de la démonstration en direct à l'événement Made for Google, cette fonctionnalité s'avère réellement utile.

Google continue d'ajouter des fonctionnalités à Gemini (et vraisemblablement, continuera à le faire indéfiniment), et dans les "semaines à venir", des extensions seront ajoutées pour le rendre encore plus utile, permettant à Gemini de s'intégrer avec diverses applications comme le Calendrier et Gmail. Il sera ainsi possible de dire des choses comme « Trouve les spécifications que James m'a envoyées dans un e-mail il y a quelques semaines », et Gemini pourra le faire. Cette fonctionnalité pourrait bien devenir l'atout majeur de Gemini Live.

Dans l'ensemble, Gemini Live est la meilleure utilisation de l'IA par Google à ce jour. Google a investi beaucoup de temps et d'argent pour intégrer l'IA dans ses pages de recherche avec AI Overview, mais ce n'est pas ce que l'on attend. Personne ne souhaite que l'IA prenne le contrôle des recherches et interfère avec des réponses non pertinentes alors qu'il suffit d'être redirigé vers une page web. L'IA peut encore se tromper sur les faits, et Gemini n'échappe pas à cette règle. Ce que l'on souhaite, c'est que l'IA aide à améliorer la vie quotidienne. Bien qu'il reste encore beaucoup à venir qui élèvera Gemini Live à un tout autre niveau, pour l'instant, on peut dire adieu à Google Assistant et commencer à avoir une vraie conversation avec son téléphone, et cela, c'est vraiment incroyable.