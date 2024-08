Google Gemini Live est la première IA qui vous encourage presque à être grossier

Google a rendu son assistant AI, Gemini, un peu plus humain aujourd'hui en permettant de l'interrompre ou de changer de sujet en plein milieu d'une conversation. Le géant de la technologie a annoncé la sortie tant attendue de Gemini Live pour les appareils mobiles lors de son événement Made by Google 2024. Au lieu des commandes spécifiques habituelles à Google Assistant ou Alexa, Gemini Live répondra à un langage plus informel et pourra même simuler des spéculations et du brainstorming. L'objectif est de rendre les conversations avec l'IA plus naturelles.

Gemini Live ressemble un peu à une conversation téléphonique avec un assistant personnel très rapide. L'IA peut parler et accomplir des tâches en même temps. Le multitâche est actuellement disponible pour les abonnés de Gemini Advanced sur les appareils Android, mais Google a annoncé qu'il serait bientôt étendu à iOS. Les choix personnels s'étendent également à la voix de Gemini, avec 10 nouvelles options vocales de styles variés. Google affirme que le moteur de synthèse vocale amélioré permet des interactions plus expressives et réalistes sur le plan émotionnel.

Malgré les similitudes, Gemini Live n'est pas simplement la version de Google du Mode Voix Avancé de ChatGPT d'OpenAI. Ce dernier peut rencontrer des difficultés avec les conversations à long terme. Gemini Live, quant à lui, est conçu avec une fenêtre contextuelle plus grande, ce qui lui permet de mieux se souvenir de ce qui a été dit un peu plus tôt.

Gemini Live pour toujours

Google a également dévoilé une liste plus longue d'extensions Gemini, intégrant l'IA plus profondément dans la suite d'applications et de services Google. Les extensions à venir incluront des intégrations avec Google Keep, Tasks, et des fonctionnalités étendues sur YouTube Music. Par exemple, il sera possible de demander à Gemini Live de récupérer une recette depuis Gmail et d'ajouter les ingrédients à une liste de courses dans Keep, ou de créer une playlist de chansons d'une époque spécifique avec YouTube Music. Ce niveau d'intégration permet à Gemini d'interagir de manière plus fluide avec les applications et le contenu sur l'appareil de l'utilisateur, offrant une assistance adaptée au contexte de ses activités.

Cependant, Gemini Live n'est pas encore tout à fait à la hauteur de la démonstration présentée lors de Google I/O 2024. Le traitement visuel présenté à ce moment-là reste encore à venir. Ces fonctionnalités permettront à Gemini de voir et de répondre aux environs de l'utilisateur via des photos et des vidéos prises avec l'appareil mobile. Cela pourrait considérablement élargir l'utilité de Gemini Live. Les nouvelles fonctionnalités de l'assistant AI s'inscrivent bien dans les efforts de Google pour intégrer Gemini dans tous les aspects de la vie quotidienne. La vision de Google est une conversation avec Gemini qui ne s'arrête jamais.

Vous aimerez aussi