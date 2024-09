L'Apple Intelligence a une date de sortie officielle - mais elle ne sera pas sur votre nouvel iPhone 16 ou iPhone 16 Pro au lancement.

Apple Intelligence, la toute nouvelle suite de fonctionnalités d'IA destinée aux meilleurs iPhones, dispose désormais d'une fenêtre de sortie officielle – et l'attente ne sera pas longue.

Prévue pour octobre dans le cadre des mises à jour iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, Apple Intelligence sera d'abord disponible en version bêta, avec de nouvelles fonctionnalités qui arriveront tout au long de l'année et jusqu'en 2025.

Apple a officiellement annoncé l'arrivée d'Apple Intelligence lors de son événement Glowtime, aux côtés des iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Il est possible de retrouver toutes les annonces de cet événement dans notre blog en direct consacré à l’iPhone 16.

Les nouveaux iPhones seront disponibles en précommande dès vendredi et commenceront à être expédiés à partir du 20 septembre, bien qu'ils ne soient pas équipés d'Apple Intelligence à leur sortie.

Lorsque Apple Intelligence sera lancé le mois prochain, il inclura des outils tels que la relecture automatique, des résumés de mails et de notifications, des améliorations de Siri, ainsi que la fonction Clean Up pour l'édition de photos, parmi de nombreuses autres fonctionnalités d'IA. Toutefois, le lancement initial ne prendra en charge que l'anglais des États-Unis, avec une version localisée pour l'anglais en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, prévue pour décembre.

La fonctionnalité Visual Intelligence, intégrée aux nouveaux iPhones, ne sera disponible que plus tard dans l'année, en même temps que d'autres fonctionnalités Apple Intelligence annoncées précédemment, comme Image Playground et Genmoji.

Pas d'Apple Intelligence au lancement

Lors de l'événement Apple, Tim Cook a déclaré que les iPhone 16 étaient les « premiers iPhones conçus dès le départ pour l'Apple Intelligence », mais vous pourrez également utiliser les fonctions d'IA sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de l'année dernière.

Certaines fonctionnalités, comme la nouvelle intelligence visuelle, seront toutefois exclusives aux modèles de cette année. Si vous souhaitez bénéficier de ce qu'Apple Intelligence a de mieux à offrir, il vous faudra donc passer à la vitesse supérieure.