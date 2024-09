Non, il n'y aura pas d'Apple Watch Ultra 3, mais vous aurez droit à une nouvelle couleur élégante

Au moment de la rédaction, l'événement Glowtime d'Apple bat son plein et, bien que l'Apple Watch Ultra 3, annoncée avant l'événement, ne soit pas de la partie, une nouvelle couleur pour l'Apple Watch Ultra 2 a été dévoilée : une finition titane noir satiné.

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une teinte noire profonde avec un fini brossé. Le rendu est impressionnant, même pour ceux qui ne sont pas forcément des fans des meilleures montres connectées. En complément, il est possible d'opter pour un bracelet milanais assorti, également en noir satiné. Cela peut paraître un peu surprenant pour une montre pensée pour les activités en plein air, d'autant plus que ce type de bracelet est plus commun sur les montres mécaniques haut de gamme. Néanmoins, le bracelet en titane est résistant à la corrosion, ce qui en fait un accessoire prêt pour l'action.

L'Apple Watch Ultra 2 en noir satiné sera disponible à partir du 20 septembre au prix de 899 €, soit le même tarif que la version titane classique de l'Apple Watch Ultra 2.

Mais ce n’est pas tout, car l'Apple Watch Ultra 2 se voit également dotée d'une nouvelle fonctionnalité : la détection de l'apnée du sommeil, introduite avec la toute nouvelle Apple Watch 10. Cette option est particulièrement intéressante, car dans certains cas, elle peut réellement s’avérer salvatrice.

L'Apple Watch Ultra 2 n'ayant qu'environ 12 mois d'existence, il serait peut-être irréaliste d’attendre une mise à jour majeure. Cependant, il reste du potentiel à exploiter pour cette montre connectée haut de gamme, et cette nouvelle option de couleur élégante pourrait bien convaincre ceux qui hésitaient encore à se lancer sur ce modèle premium.