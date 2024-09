L'Apple Watch Series 10 est annoncée avec le plus grand écran à ce jour - oui, y compris l'Ultra !

Apple a annoncé la nouvelle Apple Watch Series 10 lors de l'événement consacré à l'iPhone cette année. La marque promet une montre plus fine et plus légère que ses prédécesseurs, avec de nouvelles finitions en aluminium et en titane, le tout accompagné du nouveau chipset S10 et d'un écran plus grand que jamais - encore plus grand que la série Apple Watch Ultra de 49 mm.

L'écran géant en saphir de l'Apple Watch Series 10 offre 30 % d'espace supplémentaire par rapport à l'Apple Watch Series 6 la plus grande. Grâce à un nouvel OLED grand angle situé sous la façade en cristal, l'écran serait 40 % plus lumineux lorsqu'il est vu sous un angle par rapport aux anciens modèles. Avec un ratio d’aspect élargi, les utilisateurs pourront voir une ligne de texte supplémentaire sur les applications de messagerie et de courrier, et il serait "plus facile que jamais de mettre en pause les entraînements".

Avec seulement 9,7 mm d’épaisseur et un boîtier en aluminium 10 % plus léger que celui de l’Apple Watch Series 9, la Series 10 est également la plus fine et la plus légère des Apple Watch principales jamais créées. Une nouvelle partie arrière en métal "innovante" promet une recharge ultra-rapide : 30 minutes de charge permettent de récupérer 80 % de la capacité de la batterie.

Parmi les nouvelles finitions en aluminium, on trouve le Jet Black, le Rose Gold et l'Aluminium Argenté. Les modèles en acier inoxydable ont été remplacés par le titane, disponible en finitions Naturel, Or et Gris Ardoise. Le nouveau cadran Flux a été spécialement conçu pour l'Apple Watch Series 10.

En plus des applications Depth et Oceanic+ exclusives jusqu'alors à la version Ultra, destinées aux activités sous-marines, et de la nouvelle application Tides, la Series 10 propose comme nouvelle fonctionnalité phare la détection des troubles respiratoires. Ce nouveau paramètre, disponible dans l’application Santé, pourrait aider à diagnostiquer l’apnée du sommeil. En cas de signes modérés ou persistants d'apnée, l’utilisateur sera averti et un rapport sera généré pour être partagé avec son médecin. Cette fonctionnalité a été validée par une étude clinique de grande ampleur et attend la certification de la FCC. Elle sera également disponible sur les Apple Watch Series 9 et Ultra 2.

L’Apple Watch Series 10 sera disponible à partir du 20 septembre, avec un prix de départ fixé à 399 dollars, et les tarifs internationaux seront bientôt annoncés.

Cette information est encore en cours de développement et sera mise à jour régulièrement.