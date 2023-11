Test de l'Apple Watch Series 9 : une nouvelle ère pour les commandes au geste

Un écran plus lumineux et plus puissant

Après une semaine passée avec l'Apple Watch Series 9, assortie d'une démonstration de certaines des fonctionnalités indisponibles au lancement, il est clair qu'elle reste très proche du modèle précédent, mais avec un petit quelque chose en plus. Grâce à la puce S9 améliorée, il semble qu'il y ait au moins une nouvelle fonctionnalité véritablement utile, qui change la donne et qui sera utilisée tous les jours, sous la forme du geste Toucher deux fois. Le passage à des matériaux plus respectueux de l'environnement est bienvenu et l'option d'un écran plus lumineux est toujours agréable. Nous sommes cependant à nouveau frustrés par l'absence d'amélioration de l'autonomie de la batterie.

Apple Watch Series 9 : test en une minute

Après plusieurs mises à jour assez itératives, l'Apple Watch Series 9 apporte enfin une nouvelle fonctionnalité réellement intéressante et utilisable au quotidien à l'Apple Watch phare, sous la forme du geste Toucher deux fois. Ce geste ne manquera pas de faire des adeptes lorsqu'il sera disponible dans le courant de l'année, et nous l'avons trouvé très agréable pendant le peu de temps que nous avons passé à l'utiliser.

Un écran plus lumineux et Siri sur l'appareil, qui garantit que les questions de santé sont traitées en toute sécurité, sont également des changements bienvenus. Bien que peu de choses aient bougé, comme d'habitude, la Watch 9 sera la meilleure Apple Watch pour la plupart des gens. Les exceptions concernent les personnes à la recherche d'une véritable aubaine pour leur budget, auquel cas il convient de se tourner vers l'Apple Watch SE 2 ou vers un modèle haut de gamme comme l'Ultra 2.

Les aspirations écologiques de la montre sont admirables et le passage à la technologie radio Ultra Wideband est quelque chose qui portera ses fruits au fur et à mesure que les prochains iPhone utiliseront cette technologie. La fonction améliorée Trouver des appareils, par exemple, offre une précision accrue grâce à la connexion plus forte qu'offre l'Ultra Wideband. Elle vous indique même à combien de mètres se trouve votre téléphone par rapport à votre montre. Pour l'instant, cette technologie n'est disponible qu'avec la série 9 et l'iPhone 15, mais elle sera certainement intégrée à tous les téléphones et montres ultérieurs.

La Watch 9 est à l'abri de l'avenir, du moins pour les prochaines années. Elle offre un aperçu des ambitions d'Apple, avec une approche de la fabrication neutre en carbone (enfin, guidée par le marketing) et une liste croissante d'appareils reliés par l'Ultra Wideband. La série 9 pourra utiliser les nouvelles fonctionnalités développées pour les appareils compatibles avec l'Ultra Wideband, vraisemblablement disponibles dans watchOS 11 et au-delà.

Cependant, l'innovation ne va pas plus loin : la nouvelle Apple Watch partage exactement la même autonomie de 18 heures, les mêmes dimensions, le même système d'exploitation et le même design que ses prédécesseurs, et donc - comme nous avons tendance à le dire chaque année - la mise à jour est itérative à bien des égards. Comme toujours, c'est la montre iOS à acheter si vous êtes à la recherche d'un nouveau dispositif portable, mais si vous possédez déjà l'Apple Watch Series 8 ou Series 7, vous pouvez probablement y renoncer.

Apple Watch Series 9 : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Composants Apple Watch Series 9 (41mm) Apple Watch Series 9 (45mm) Prix À partir 449 € À partir 479 € Dimensions 41 x 35 x 10.7mm 45 x 38 x 10.7mm Poids 32.1g (aluminum) 38.7g (aluminum) Boîtier / cadre Aluminium ou acier inoxydable Aluminium ou acier inoxydable Écran Écran OLED Retina 352 x 430 px toujours allumé Écran OLED Retina 396 x 484 px toujours allumé GPS Oui (non spécifié) Oui (non spécifié) Autonomie de la batterie 18 heures 18 heures Connection Bluetooth 5.3, Wi-Fi, options LTE disponibles Bluetooth 5.3, Wi-Fi, options LTE disponibles Étanchéité ? Oui, WR50 (résistant à la baignade) Oui, WR50 (résistant à la baignade)

Apple Watch Series 9 : prix et disponibilité

A partir de 449 € avec boîtier en aluminium

Deux tailles : 41 mm et 45 mm, avec option 4G

Boîtier en acier inoxydable plus robuste également disponible

L'Apple Watch Series 9 a été annoncée lors de l'événement Apple du 12 septembre et est disponible dès maintenant, à partir de 449 €. C'est le prix du modèle le moins cher de 41 mm avec un boîtier en aluminium. il existe différentes options de couleur pour ce prix : Minuit (noir), Lumière stellaire (une sorte d'hybride argent/or), Argent, Product Red ou la nouvelle offre rose, mais seulement avec la connectivité GPS, sans connectivité cellulaire 4G.

Si vous optez pour cette version, vous ne pourrez pas vous connecter à Internet sans le Wi-Fi ou votre téléphone à portée de main, mais vous pourrez toujours utiliser les fonctions GPS pendant que vous vous entraînez. Ceux qui souhaitent un modèle plus grand, la connectivité LTE ou un boîtier en acier inoxydable (qui est disponible dans un choix de finitions attrayantes en or, argent et graphite) devront payer un supplément, comme d'habitude.

Par exemple, une montre en aluminium de 45 mm en rose, avec GPS uniquement, coûte 479 €, tandis que l'option GPS et 4G coûte 599 €. Si vous optez pour l'option en acier inoxydable, le prix augmentera encore. Ce n'est pas une nouveauté dans le monde de l'Apple Watch, mais il convient de le noter si vous envisagez d'en acheter une pour la première fois.

Si vous souhaitez une option encore plus haut de gamme, il existe également l'Apple Watch Ultra 2. Elle offre une foule de fonctionnalités axées sur l'extérieur, un design plus robuste et un meilleur écran, mais pour un prix encore plus élevé. Pour en savoir plus, consultez notre test de l'Apple Watch Ultra 2.

Rapport qualité-prix : 4/5

Apple Watch Series 9 : Design

Beaucoup de matériaux recyclés

Architecture identique à celle de ses prédécesseurs

Nouveaux bracelets et option de boîtier en aluminium rose

Comme on peut s'y attendre pour une Apple Watch phare, Apple ne révolutionne pas les choses. Elle a fait les choses correctement dès ses débuts et, contre vents et marées, est restée fidèle à ses principes (à l'exception peut-être du design "radical" de l'Apple Watch Ultra). Les deux mêmes tailles, la même couronne digitale rotative, le même bouton latéral, le micro et le haut-parleur introduits il y a plusieurs générations sont toujours présents et corrects... à en juger par son châssis, il s'agit pratiquement de la même montre. Les utilisateurs de la série 8 qui espèraient un changement feraient mieux d'aller voir ailleurs.

Heureusement, la nouvelle montre reste incroyablement simple à configurer et à utiliser immédiatement. En utilisant une combinaison de la couronne digitale, du bouton latéral et de l'écran tactile, notre première navigation dans le nouveau système d'exploitation watchOS 10 s'est montrée fluide et intuitive. L'accès aux Paramètres à l'aide du bouton latéral semble logique, et nous adorons le nouveau Défilement intelligent de widgets, qui permet d'accéder plus facilement à celui que l'on souhaite.

Plus que toute autre fonctionnalité, les widgets ont transformé l'expérience de l'Apple Watch pour nous, mais ce n'est pas propre à la Série 9 - toutes les Apple Watch à partir de la Série 5 recevront la mise à jour watchOS 10.

Ce qui a changé, c'est la composition des matériaux utilisés dans la Série 9. Apple tient à souligner que chaque nouvelle Apple Watch produite est désormais "neutre en carbone", en partie grâce à une combinaison de matériaux recyclés utilisés à l'intérieur et à l'extérieur de la montre, comme le cobalt contenu dans ses batteries et l'aluminium utilisé dans ses boîtiers.

Apple s'efforce également de compenser l'électricité utilisée pendant la recharge et de réduire les émissions liées à l'expédition - même l'emballage est 25 % plus petit, afin que davantage d'unités puissent tenir dans les caisses d'expédition.

Nous avons déjà abordé la question de la neutralité carbone d'Apple dans d'autres articles, nous n'entrerons donc pas dans les détails dans ce test, mais cette philosophie respectueuse de l'environnement a également donné lieu à la conception de nouveaux bracelets très sympas. La boucle sport standard est désormais fabriquée à partir de 82 % de fil recyclé, tandis que certaines versions du bracelet en silicone-fluoroélastomère résistant à la baignade sont texturées grâce au processus de recyclage, ce qui rend chaque bracelet unique. C'est très intéressant.

La nouvelle couleur rose sera certainement adoptée par tous ceux qui ont vu Barbie cet été, mais les couleurs Minuit, Argent, Lumière stellaire et Product Red font toutes un retour bienvenu par rapport à l'année dernière. Les options en acier inoxydable haut de gamme peuvent également être achetées avec un bracelet métallique assorti au boîtier de la montre.

Note de design : 4/5

Apple Watch Series 9 : fonctionnalités

Le geste Toucher deux fois se démarque de façon évidente

Les nouveaux cas d'utilisation de l'Ultra Wideband sont excellents

Siri sur la montre sécurise les données de santé

Entrons dans les détails. Nous avons essayé la fonction Toucher deux fois, qui a suscité beaucoup d'attention lors de la présentation de l'Apple Watch 9. La fonction Toucher deux fois utilise l'accéléromètre et le gyroscope pour détecter l'intention : vous devez lever votre montre comme si vous regardiez l'heure avant d'effectuer le geste, soit un double toucher avec votre index et votre pouce, ceci afin d'éviter un déclenchement accidentel. Ce geste peut être utilisé pour effectuer n'importe quelle action principale sur n'importe quelle fonction ouverte sur le cadran de votre montre, qu'il s'agisse de démarrer ou d'arrêter une minuterie, de mettre une alarme en veilleuse ou de répondre à un appel.

Nous avons vraiment aimé l'utiliser, et nous croyons fermement que ce n'est qu'un début. Nos cauchemars de devoir pincer l'air encore et encore comme un crabe en essayant de faire fonctionner l'appareil n'étaient pas du tout fondés : nous avons pu arrêter une minuterie, répondre à un appel et accéder à d'autres complications très facilement, du premier coup.

Parmi les autres nouveautés notables, citons les cas d'utilisation de la nouvelle technologie radio Ultra Wideband de deuxième génération. L'application Trouver des appareils a changé : tant que vous vous connectez à un autre appareil équipé d'une puce Ultra Wideband de deuxième génération (donc uniquement un modèle iPhone 15 pour l'instant), vous pourrez voir exactement à combien de mètres se trouve cet appareil sur votre Watch, ainsi qu'une icône directionnelle. Vous pouvez alors jouer à Marco Polo jusqu'à ce que vous vous trouviez à moins d'un mètre de l'appareil, auquel cas la Series 9 affichera une icône verte pour indiquer que vous l'avez trouvé.

Nous avons été très impressionnés par la démo, mais pour l'instant, elle est limitée aux modèles Series 9, Apple Watch Ultra 2 et iPhone 15. Au fur et à mesure que les futurs appareils seront équipés de cette technologie, elle sera de plus en plus utilisée (et à juste titre, cette fonction est géniale), même si peu d'entre nous auront la chance de s'offrir deux nouveaux gadgets Apple cette année.

Pour la première fois, Siri est disponible sur l'appareil, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de se connecter au cloud pour traiter vos questions. Il s'agit d'un changement relativement mineur pour la plupart des gens, mais un grand pas en avant pour ceux qui sont préoccupés par la protection de la vie privée. Vous pouvez maintenant utiliser Siri pour accéder à vos données de santé.

Apple tient à souligner que toutes les données relatives à votre santé restent sur votre appareil ou sont cryptées avant d'être partagées. Le fait que Siri puisse vous lire les données de suivi de votre cycle menstruel peut sembler anodin, mais c'est une victoire à long terme : nous réalisons peu à peu que, collectivement, nous sommes de nos jours bien trop négligents avec les informations relatives à notre santé.

Score pour les fonctionnalités : 4/5

Apple Watch Series 9 : performances

Excellente utilisation au quotidien

Le nouveau réglage d'écran plus lumineux est superflu

L'absence d'amélioration de la batterie est frustrante

Depuis nos premières impressions, nous avons porté la montre pendant six jours, associée à un iPhone 13 fonctionnant sous iOS 17. Nous ne nous attarderons pas trop sur ce que c'est que de vivre avec watchOS 10 pendant une semaine, car ce n'est pas à proprement parler unique à l'Apple Watch Series 9. Cependant, watchOS 10 améliore considérablement l'expérience grâce au Défilement intelligent. D'un coup d'œil ou d'un défilement vers le haut, nous pouvons voir nos événements à venir (y compris tous les événements qui encombrent notre calendrier partagé au travail et que nous devons trier), la version widget magnifiquement animée de l'application météo, les anneaux Bouger, un titre d'actualité à la mode et tout ce que nous sommes en train d'exécuter activement, comme des séances d'entraînement ou Spotify.

Nous avons toujours aimé les listes et les compilations de widgets. La liste de widgets fait partie de l'équipement standard des meilleures montres Garmin, mais l'expérience ici est très différente de l'approche sobre de Garmin axée sur la santé. De petites animations, dans de superbes couleurs et avec le taux de rafraîchissement que nous avons mentionné dans la section Design, permettent de tout faire défiler avec le bouton de la Digital Crown en un clin d'œil, en nous servant des instantanés de toutes les informations que nous aimerions avoir sur notre montre à tout moment. Comme d'habitude avec Apple, l'interface est magnifiquement conçue, et nous avons constaté que les seules fois où nous avons eu besoin d'appuyer sur la Digital Crown et d'ouvrir la montre, c'est lorsque nous recherchions une application spécifique, telle que la fonctionnalité ECG.

Lorsque nous écrivions ces lignes, la fonction Toucher deux fois n'était pas encore disponible, si bien qu'au-delà de notre test initial avec Apple, nous n'avons pas pu l'utiliser régulièrement et juger de ses performances dans une situation de tous les jours. Cependant, nous avons pu tester toutes les fonctionnalités habituelles et nous les avons trouvées, comme prévu, à la hauteur de nos attentes. Nous avons utilisé notre Apple Watch pour accepter un appel et discuter lorsque nous n'avions pas la main libre, pour retrouver notre téléphone lorsque nous l'avions perdu (malheureusement, la fonctionnalité améliorée Trouver un appareil, compatible avec l'iPhone 15, n'était pas non plus disponible pour une utilisation régulière lors des tests) et pour programmer des minuteries lorsque nous cuisinions avec Siri. L'assistant sur l'appareil est désormais nettement plus rapide et réactif, et ces tâches quotidiennes sont plus intuitives que sur n'importe quelle autre smartwatch à ce jour.

Demander à Siri votre état de santé sans avoir à vous soucier de partager vos données, c'est bien, mais c'est une niche, et nous nous servons plus de Siri comme d'un minuteur de cuisine fantaisiste que comme d'une source de connaissances.

Nous avons utilisé notre Apple Watch pour enregistrer une course à pied et une randonnée vallonnée sur deux jours différents. Il ne s'agissait pas d'une randonnée intense, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous - nous nous sommes arrêtés pour boire une tasse de thé dans un thermos à mi-chemin - mais l'Apple Watch Series 9 offre des capacités de suivi identiques à celles des modèles précédents, avec des allures fractionnées, un graphique de la fréquence cardiaque et un suivi GPS. Des informations plus précises, telles que le temps passé dans les différentes zones de fréquence cardiaque et (pour les coureurs) le temps de contact avec le sol et l'oscillation verticale, sont disponibles en agrandissant ces fenêtres. Le chargement de l'application tierce AllTrails sur la montre pendant notre randonnée nous a permis de voir notre progression sans avoir à sortir notre téléphone à chaque fois que nous risquions de prendre un mauvais virage sur le sentier.

Jusqu'à présent, l'Apple Watch Series 9 offre à peu près les mêmes performances que ses prédécesseurs, mais la batterie a-t-elle été compromise par cet écran OLED d'une luminosité supérieure à 2 000 lumens ? Heureusement, non : nous avons tout de même obtenu environ 20 heures d'utilisation de notre Apple Watch en moyenne, même si nous devons préciser que l'écran dispose de trois réglages de luminosité standard et que nous avons trouvé le réglage moyen plus que suffisant pour nos besoins ; sur le réglage le plus lumineux, l'autonomie de la batterie peut en souffrir.

Par ailleurs, il est possible que vous n'ayez jamais besoin du réglage le plus lumineux. Même lors de notre randonnée, lorsque le soleil de septembre était clair et dégagé sur le flanc de la colline que nous contournions, l'écran Retina Display était suffisamment lumineux pour que nous n'ayons jamais besoin de nous plonger dans les réglages et de commencer à changer les choses. La seule fois où nous sommes allés dans les paramètres pour l'augmenter, c'était pour tester délibérément la fonction d'écran plus lumineux : la plupart du temps, la montre est tellement bonne que l'option d'écran plus lumineux semble en fait superflue.

Notre plus gros reproche est que la Watch 9 doit encore être rechargée tous les jours. Nous sommes habitués à des montres qui durent des jours, voire des semaines, et nous aurions adoré l'amélioration de la batterie Ultra de l'année dernière (36 heures) sur l'Apple Watch principale de cette année. Malheureusement, Apple semble décidé à n'apporter que des améliorations mineures à chaque mise à jour, et bien qu'elle dépasse sa promesse de 18 heures, ce n'est jamais tout à fait suffisant. Heureusement, elle se recharge rapidement.

En discutant avec Alex Walker-Todd, notre rédacteur en chef chargé des téléphones, il a comparé les mises à jour itératives d'Apple à l'amélioration d'un extincteur - il n'est pas nécessaire de le réinventer, il doit simplement être capable de faire son travail quand vous en avez besoin. L'Apple Watch Series 9, malgré son manque relatif d'innovations en dehors de la nouvelle fonction Toucher deux fois, et même si l'on tient compte de la durée de vie frustrante de sa batterie, est capable de faire son travail.

Note de performance : 4/5

Apple Watch Series 9 : bulletin de notes

Swipe to scroll horizontally Catégories Commentaires Notes Rapport qualité/prix La montre phare Apple Watch conserve le même prix que les années précédentes. 4/5 Design Une éco-éthique améliorée et une excellente architecture logicielle lorsqu'elle est associée à watchOS 10. 4/5 Fonctionnalités Le geste Toucher deux fois va changer la donne, mais la puce S9 améliorée de la Watch a aussi d'autres atouts. 4/5 Performances Elle est assez performante, comme n'importe quelle autre Apple Watch, et brille dans de nombreux scénarios quotidiens. Elle a cependant besoin de plus de jus. 4/5

Apple Watch Series 9 : devrais-je l'acheter ?

Achetez-la si...

Vous possédez une Apple Watch plus ancienne

Si vous possédez une Apple Watch 5 ou 6, les mises à jour cumulées des dernières années valent le prix d'entrée.

Vous voulez un fonctionnement mains libres

Siri plus rapide et le geste Toucher deux fois signifient que l'utilisation de votre montre sans votre autre main est plus facile que jamais.

Vous êtes préoccupé par la confidentialité des données

Siri sur l'appareil qui ne partage pas vos données de santé avec le Cloud signifie que votre suivi du cycle et d'autres informations de santé restent cryptées en toute sécurité.

Ne l'achetez pas si...

Vous possédez une Apple Watch récente

À moins que vous ne vouliez vraiment le geste Toucher deux fois, il n'y a pas grand-chose de nouveau pour vous ici.

Vous êtes un utilisateur d'Android

C'est un peu évident. Apple ne prospère que lorsque ses produits sont utilisés dans tous les domaines pour une intégration transparente.

Vous avez besoin de quelque chose de robuste

Vous voulez une montre d'alpinisme pour les plongées et les week-ends prolongés ? Pensez plutôt à l'Apple Watch Ultra 2.

À considérer également

Swipe to scroll horizontally Composants Apple Watch Series 9 (41mm) Garmin Foreruner 265 Apple Watch Ultra 2 Prix À partir de 449 € 499,99 € 899 € Dimensions 41 x 35 x 10.7 (mm) 46.1 x 46.1 x 12.9 (mm) 49 x 41 x 14 (mm) Poids 32.1g (aluminum) 47 g 61g Boîtier / cadre Aluminium ou acier inoxydable Polymère renforcé par fibres Titanium Écran Écrans OLED Retina 352 x 430 px toujours actifss AMOLED 416 x 416 px, verre Gorilla Corning Écran OLED Retina 502 x 410 px en poly-silicium toujours allumé GPS GPS (non spécifié) GPS, Beidou, Glonass, Galileo, SatIQ Oui (non spécifié) Autonomie de la batterie 18 heures 13 jours (20 heures GPS) 36 heures Connection Bluetooth 5.3, Wi-Fi, options LTE disponibles Bluetooth 5.2, ANT+, Wi-Fi Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Étanchéité ? Oui, WR50 (résistant à la baignade) Oui, 5ATM Oui, WR100 (étanche)

Garmin Forerunner 265

