L'Apple Watch 9 est neutre en carbone selon Apple, contrairement à ce qu'affirment les associations de consommateurs

Ces dernières années, Apple a mis l'accent sur ses références environnementales, et avec l'Apple Watch 9, l'entreprise a fait l'une de ses plus grandes déclarations en affirmant que ce dispositif portable était "neutre en carbone". Mais cette affirmation a été contestée.

Selon un rapport du Financial Times (via Ars Technica), un certain nombre de groupes de consommateurs et de défense de l'environnement ont affirmé que cette affirmation était inexacte, car Apple s'est appuyé sur l'achat de crédits carbone pour atteindre la neutralité carbone.

Cela signifie qu'Apple a bien sûr créé des émissions de carbone pour produire l'Apple Watch 9, mais que l'argent dépensé pour ces crédits sera investi dans des projets tels que la reforestation, qui élimine le dioxyde de carbone de l'atmosphère. L'idée est qu'Apple compense complètement sa consommation de carbone en investissant dans ces projets. Mais les critiques affirment que cette approche est erronée.

Crédits douteux d'Apple

Niklas Kaskeala, président du conseil d'administration de la Fondation Compensate, explique que dans le cas des plantations de bois, par exemple, "les arbres sont transformés en pâte à papier, en carton ou en papier hygiénique" et que "le carbone stocké dans ces produits est très rapidement relâché dans l'atmosphère".

Même si ces projets compensent réellement les émissions de carbone d'Apple, "il est trompeur pour les consommateurs de donner l'impression que l'achat de la montre n'a aucun impact sur le climat", selon Gilles Dufrasne, responsable politique de l'organisation à but non lucratif Carbon Market Watch, car Apple a toujours un impact considérable sur le climat lors de la création de l'Apple Watch 9. M. Dufrasne a ajouté qu'"il s'agit d'astuces comptables".

En effet, le Parlement et le Conseil européens ont décidé en septembre d'interdire les "publicités trompeuses", qui comprennent des "affirmations basées sur des systèmes de compensation des émissions selon lesquelles un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement".

Cette interdiction n'est pas encore entrée en vigueur, mais elle devrait l'être en 2026, bien qu'elle ne s'applique qu'à l'UE.

L'approche d'Apple n'est pas sans intérêt

Il convient toutefois de noter que, bien qu'il soit probablement judicieux d'être sceptique à l'égard de toute affirmation de neutralité carbone, Apple semble faire plus pour l'environnement que de nombreuses grandes entreprises.

Outre les crédits carbone, Apple fait également un usage intensif de matériaux recyclés, d'électricité propre et de transports non aériens, ce qui signifie que ses produits sont de plus en plus souvent transportés par bateau ou par train, plutôt que par avion, qui est plus nocif pour l'environnement.

L'entreprise a donc du mérite, mais elle devrait peut-être travailler sur sa formulation et peut-être moins compter sur les crédits carbone pour atteindre ses objectifs en matière d'environnement.