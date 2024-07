Google préparerait un rival aux lunettes connectées Ray-Ban Meta, alimentées par Gemini

Dans notre test des lunettes connectées Ray-Ban Meta [en anglais], nous avons décrit le gadget comme le meilleur objet connecté d'IA sur le marché actuellement - et il semble que Google soit prêt à revenir sur le marché des lunettes connectées avec sa propre paire de lunettes de réalité augmentée (AR).

Selon le Financial Times et The Verge, Meta envisage d'acquérir une participation dans EssilorLuxottica, le fabricant de lunettes qui s'est associé à Meta pour produire deux générations de Ray-Bans à réalité augmentée.

Parallèlement, Google aurait également approché EssilorLuxottica pour lancer une autre paire de Ray-Ban, cette fois-ci avec Gemini AI à bord. Ce n'est pas tout à fait Google Glass, mais c'est du même ordre.

Bien que les rapports indiquent qu'il est peu probable qu'EssilorLuxottica coupe les liens avec Meta et s'associe à Google à la place, il s'agit d'une preuve supplémentaire que Google travaille effectivement sur une paire de lunettes AR, et veut pousser Gemini dans plus de matériel.

L'histoire jusqu'à présent

Vous vous souvenez des Google Glass ? (Image credit: Future)

Avant de fusionner avec Essilor, Luxottica a fait équipe avec Google pour les lunettes Google Glass. Il est donc logique qu'elles veuillent collaborer à nouveau, même si les Google Glass n'ont pas connu un grand succès.

Nous avons vu de nombreux signes indiquant qu'une nouvelle version améliorée des Google Glass est en préparation, notamment un code caché dans l'application Google pour Android. Des spécifications ont été brièvement présentées lors de la conférence Google I/O 2022, mais il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles depuis.

En mai dernier, Magic Leap a annoncé travailler avec Google sur des « solutions et expériences de réalité étendue (XR) », mais nous ne savons pas vraiment ce que cela va donner. Google travaille également sur le matériel XR avec Samsung.

Lors de la conférence Google I/O 2024, nous avons également vu des spécifications avancées incluses dans une démo du Projet Astra, la vision de Google sur la façon dont l'IA avancée pourrait contribuer à améliorer la vie quotidienne - bien que les spécifications n'aient pas été spécifiquement mentionnées, et qu'aucun détail officiel sur l'appareil n'ait été annoncé.