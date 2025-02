Gemini est le concurrent de Google dans la course à la suprématie de l’intelligence artificielle. Rival de ChatGPT, il s’agit d’un chatbot reposant sur un modèle d’IA puissant.

Disponible en ligne et via des applications mobiles, Gemini peut aider à tout, des recherches sur le web à la génération d’images. Il est également intégré à plusieurs services cloud de Google pour une assistance contextuelle.

Gemini est gratuit et en constante amélioration. De nouvelles fonctionnalités sont attendues en 2025. Voici ce que Gemini permet de faire – et si l’abonnement à Gemini Advanced vaut le coup.

Cet article est à jour en février 2025. Les outils d’IA évoluent régulièrement et certaines fonctionnalités peuvent avoir changé depuis la rédaction. Certaines options peuvent aussi être limitées à certains pays.

Qu'est ce que Google Gemini ?

Gemini désigne plusieurs éléments qui composent l’offre d’intelligence artificielle de Google. Tous reposent sur un grand modèle de langage, lancé sous le nom de Gemini en décembre 2023. Le chatbot de Google s’appelait auparavant Bard, mais il a été intégré sous la bannière Gemini en février 2024. Il existe aussi Gemini pour Workspace, qui exploite ce modèle d’IA pour améliorer la productivité dans le cloud.

Au cœur de Gemini, un modèle multimodal capable de traiter du texte, du code, de l’audio et des images. Plusieurs versions sont disponibles. L’accès dépend du support utilisé : le chatbot web fonctionne avec Gemini Flash, tandis que les abonnés payants profitent du plus performant Gemini Ultra. Il existe aussi Gemini Nano pour un traitement directement sur l’appareil.

À quoi peut servir Google Gemini ?

Pour la plupart des utilisateurs, Gemini est une alternative à ChatGPT. En tant que chatbot IA, il génère des réponses argumentées et adaptées au contexte. Il peut répondre à des questions, écrire du code et résumer des articles. Il permet aussi de générer des images à partir de descriptions textuelles grâce au modèle Imagen 3 de Google.

Comme ChatGPT, l’échange avec Gemini est conversationnel, avec la possibilité de poser des questions de suivi dans le même fil. Connecté au web, il peut également fournir des synthèses enrichies en puisant des informations en temps réel.

Gemini est aussi disponible sur mobile. Une application pour iOS et Android permet d’interagir avec l’IA sur smartphone. L’outil s’intègre aux autres applications Google, exploitant des données issues de Gmail ou Google Maps. L’application permet aussi d’interagir en direct avec Gemini en utilisant la voix. Sur Android, Gemini peut même remplacer Google Assistant.

Récemment, Google a ajouté la possibilité de partager des documents avec Gemini pour analyse et retour d’information. Certains utilisateurs de Workspace ont aussi accès à Deep Research, un outil d’analyse avancée.

Pour quoi ne pouvez-vous pas utiliser Google Gemini ?

Comme la plupart des chatbots IA performants, Gemini est soumis à des restrictions sur le contenu qu’il peut générer. Il évite les infractions aux droits d’auteur ou les contenus offensants. Certaines limites existent également dans ses capacités : il peut générer du code, mais ce n’est pas un outil de développement logiciel complet.

Gemini souffre aussi des mêmes failles que les autres chatbots, notamment un manque de fiabilité dans certaines réponses. Il peut générer des informations incorrectes ou inventées. En conséquence, il ne peut pas être utilisé comme un outil de recherche infaillible.

Combien coûte Google Gemini ?

La version standard de Gemini est gratuite, accessible en ligne et sur mobile. Elle repose sur le modèle Gemini 2.0, décliné en trois versions selon l’usage : aide quotidienne, raisonnement complexe ou intégration avec YouTube, Maps et Search.

Une offre payante, appelée Gemini Advanced, est disponible. Incluse dans l’abonnement Google One AI Premium à 19,99 dollars par mois, elle donne accès aux modèles d’IA les plus avancés de Google, ainsi qu’à des fonctionnalités supplémentaires et à des limites de traitement plus élevées (avec la possibilité de soumettre des documents PDF jusqu’à 1 500 pages). L’abonnement permet aussi une intégration poussée avec Gmail, Docs, Slides et Meet.

Où pouvez-vous utiliser Google Gemini ?

Gemini est accessible depuis n’importe quel navigateur via l’adresse gemini.google.com. Il suffit de s’y rendre pour utiliser le chatbot en ligne.

Une application mobile est également disponible sur iOS et Android, offrant les mêmes fonctionnalités que la version web, avec en plus la possibilité d’interagir en direct avec Gemini.

Google Gemini est-il efficace ?

Lors d’un test sur smartphone Android, Gemini s’est révélé être une alternative intéressante à Google Assistant. Certains bugs ont été relevés, mais la plupart ont été corrigés, et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées. L’intégration avec des applications comme Maps et Gmail a été appréciée, tout comme la capacité du chatbot à stimuler la créativité, même si son aspect artificiel peut être dérangeant.

Dans une évaluation plus récente de Gemini 2.0 Flash, le modèle s’est révélé plus rapide, plus intelligent et plus précis, rendant le chatbot plus performant. Ses réponses étaient claires, concises et créatives.

Des améliorations restent nécessaires. Gemini n’est pas exempt d’erreurs et peut parfois mal interpréter certaines requêtes. Toutefois, l’outil d’IA de Google a de sérieux atouts, notamment grâce aux performances impressionnantes de Gemini Live en temps réel.

Utilisez Google Gemini si...

Un chatbot gratuit sur mobile

Google Gemini est un chatbot IA performant, accessible gratuitement sur iOS et Android, avec une intégration aux applications Google comme Gmail. L’utiliser sur smartphone débloque plus de fonctionnalités que la version web.

Des conversations vocales en temps réel

Sur mobile, Gemini Live permet d’échanger à l’oral avec le chatbot de Google pour une interaction plus fluide et naturelle, sans avoir à taper de texte.

N'utilisez pas Google Gemini si...

Une fiabilité encore perfectible

Bien que capable de rechercher des données en temps réel, Gemini peut fournir des informations erronées ou générer des faits inventés. La précision progresse, mais les résultats doivent être vérifiés.

Un outil encore en développement

Malgré ses performances, Gemini reste un projet en évolution. De nouvelles fonctionnalités sont prévues, mais certaines limites subsistent pour l’instant.

