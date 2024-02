Google Gemini : 7 choses à savoir sur le nouveau rival de Copilot et ChatGPT

Google était un géant de l'IA endormi, mais cette semaine, il s'est enfin réveillé. Google Gemini est arrivé et il s'agit de la gamme d'outils d'IA la plus puissante du géant de la technologie à ce jour. Mais Gemini est aussi, dans le digne reflet de Google, très confus, c'est pourquoi nous sommes là pour tout vous expliquer rapidement.

Gemini est le nouveau nom générique de tous les outils d'IA de Google, des chatbots aux assistants vocaux en passant par les assistants de codage à part entière. Il remplace à la fois Google Bard - l'ancien nom du chatbot d'IA de Google - et Duet AI, le nom du rival de CoPilot Pro et ChatGPT Plus, orienté vers l'espace de travail de Google.

(Image credit: Google)

Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement de nom. Dans le cadre de ce lancement, Google a mis à disposition une nouvelle application gratuite Google Gemini pour Android ( uniquement aux États-Unis, pour l'instant). Pour la première fois, Google publie également son modèle de langage le plus puissant à ce jour, appelé Gemini Ultra 1.0. Vous pouvez jouer avec ce modèle dès maintenant si vous souscrivez au nouvel abonnement Google One AI Premium (plus d'informations ci-dessous).

Tout cela a de quoi faire tourner la tête, et nous n'avons même pas encore effleuré la surface de ce qu'il est possible de faire avec ces outils d'IA. Alors, pour vous mettre au courant de tout ce qui concerne Google Gemini, branchez-vous sur notre explication facile à digérer ci-dessous...

1. Gemini remplace Google Bard et Duet AI

D'une certaine manière, Google Gemini simplifie les choses. Il s'agit du nouveau nom générique pour tous les outils d'IA de Google, que vous utilisiez un smartphone ou un ordinateur de bureau, et que vous utilisiez les versions gratuites ou payantes.

Gemini remplace Google Bard (ancien nom du chatbot "expérimental" de Google) et Duet AI, la collection d'outils professionnels de Google Workspace. Vous cherchez un assistant IA gratuit pour vous faire des images ou rédiger des courriels ? Vous pouvez désormais vous rendre sur Google Gemini et commencer à l'utiliser avec un compte Google standard.

Mais si vous souhaitez bénéficier des outils d'IA avancés de Gemini, plus puissants, et accéder au tout nouveau Gemini Ultra LLM de Google, vous devrez payer un abonnement mensuel. Cet abonnement fait partie du plan Google One AI Premium.

En résumé, il existe deux façons principales d'accéder à Google Gemini :

2. Gemini remplace également Google Assistant

(Image credit: Google)

Comme nous l'avons mentionné plus haut, Google a lancé une nouvelle application gratuite Gemini pour Android. Celle-ci est actuellement déployée aux États-Unis et Google indique qu'elle sera "entièrement disponible dans les semaines à venir", et que d'autres sites seront "bientôt" disponibles. Google est connu pour avoir une définition large de "bientôt". L'Union européenne et le Royaume-Uni devront donc s'armer de patience.

Un déploiement similaire est prévu pour iOS et les iPhones, mais avec une approche différente. Plutôt qu'une application indépendante, Gemini sera disponible dans l'application Google.

L'application Android est particulièrement importante car elle vous permettra de définir Gemini comme votre assistant vocal par défaut, à la place de l'actuel Assistant Google. Vous pouvez le faire pendant le processus de configuration de l'application, où vous pouvez appuyer sur "J'accepte" pour que Gemini "s'occupe des tâches sur votre téléphone".

Cela signifie qu'à chaque fois que vous appellerez un assistant vocal sur votre téléphone Android - en appuyant longuement sur le bouton d'accueil ou en disant "Hey Google" - vous parlerez à Gemini plutôt qu'à Google Assistant. Cela dit, il est probable que vous préfériez ne pas le faire tout de suite...

3. Vous pourriez vouloir vous en tenir à Google Assistant (pour l'instant)

(Image credit: Google)

L'application Google Gemini n'est disponible que depuis quelques jours - et il y a des signes précoces de problèmes de démarrage et de limitations lorsqu'il s'agit d'utiliser Gemini comme assistant vocal.

Le Play Store est rempli de plaintes indiquant que Gemini vous demande d'appuyer sur "soumettre" même lorsque vous utilisez des commandes vocales et qu'elle manque de fonctionnalités par rapport à Assistant, notamment parce qu'elle ne peut pas gérer les rappels mains libres, le contrôle des appareils domestiques et bien plus encore. Nous avons également trouvé quelques bugs lors de nos premiers tests avec l'application.

Heureusement, vous pouvez revenir à l'ancien Assistant Google. Pour ce faire, il vous suffit d'accéder à l'application Gemini, d'appuyer sur votre profil dans le coin supérieur droit, puis d'aller dans Paramètres > Assistants numériques de Google. Vous pourrez alors choisir entre Gemini et Google Assistant.

Sissie Hsiao (vice-président et directeur général des expériences Gemini chez Google) affirme que Gemini est "une première étape importante dans la construction d'un véritable assistant IA - un assistant conversationnel, polyvalent et utile". Mais pour l'instant, il semble que cette "première étape" soit très lourde à mettre en œuvre.

4. Gemini est une nouvelle façon de tester les autres applications de Google

(Image credit: Google)

À l'instar de Bard, qui a pris sa retraite, Gemini est conçu pour être une sorte de copilote créatif si vous avez besoin d'aide pour "écrire, faire du brainstorming, apprendre et plus encore", comme le décrit Google. Comme auparavant, vous pouvez donc lui demander de vous raconter une blague, de réécrire un e-mail, de vous aider dans vos recherches, etc.

Comme toujours, les mises en garde habituelles demeurent. Google reste très clair sur le fait que "Gemini fera des erreurs" et que, même s'il s'améliore de jour en jour, Gemini "peut fournir des informations inexactes ou même faire des déclarations offensantes".

Cela signifie que son autre cas d'utilisation est potentiellement plus intéressant. Gemini est également un nouveau moyen d'interagir avec les autres services de Google, tels que YouTube, Google Maps et Gmail. Demandez-lui de "suggérer des sites touristiques populaires à Seattle" et il les affichera dans Google Maps.

Autre exemple : demandez-lui de "trouver des vidéos sur la manière d'éliminer rapidement le jus de raisin d'un tapis en laine". Gemini est donc un moyen plus conversationnel d'interagir avec des outils tels que YouTube et Google Drive. Il peut également générer des images, une compétence que Bard a apprise la semaine dernière avant d'être rebaptisé.

5. La version gratuite de Gemini a des limites

(Image credit: Future)

La version gratuite de Gemini (accessible via l'application Google Gemini sur Android, l'application Google sur iOS ou le site web de Gemini) présente un certain nombre de limitations par rapport à Gemini Advanced, disponible uniquement sur abonnement.

Cela s'explique en partie par le fait qu'elle est basée sur un modèle de langage large (LLM) plus simple, appelé Gemini Pro, plutôt que sur le nouveau modèle Gemini Ultra 1.0 de Google. D'une manière générale, la version gratuite est moins créative, moins précise, incapable de gérer des questions à plusieurs étapes, ne peut pas vraiment coder et a des capacités de traitement des données plus limitées.

Cela signifie que la version gratuite est mieux adaptée aux tâches de base, comme répondre à des questions simples, résumer des courriels, créer des images et (comme nous l'avons vu plus haut) interroger les autres services de Google en utilisant le langage naturel.

Vous recherchez un assistant IA capable de vous aider à coder de manière avancée, à réaliser des projets créatifs complexes et à travailler directement dans Gmail et Google Docs ? Google Gemini Advanced pourrait bien vous convenir, surtout si vous êtes déjà abonné à Google One...

6. Gemini Advanced est tentant pour les utilisateurs de Google One

L'abonnement Gemini Advanced coûte 19,99 $ par mois (environ 19 €), bien que vous puissiez actuellement bénéficier d'une période d'essai gratuite de deux mois. Il est difficile de comprendre pourquoi l'abonnement à Gemini Advanced est subordonné à la souscription d'un nouveau plan Google One AI Premium, qui inclut 2 To de stockage dans le cloud.

Cela signifie que Gemini Advanced est particulièrement tentant si vous payez déjà pour un plan de stockage dans le cloud de Google One (ou si vous envisagez d'y souscrire de toute façon). Un forfait Google One de 2 To coûtant déjà 9,99 $ par mois (environ 9.30 €), cela signifie que les fonctions d'intelligence artificielle vous coûteront 10 $ de plus par mois.

La nouvelle est encore meilleure pour ceux qui ont déjà un abonnement Google One avec 5 To de stockage ou plus. Google indique que vous pouvez "profiter des fonctionnalités AI Premium jusqu'au 21 juillet 2024, sans frais supplémentaires".

Cela signifie que Google, à l'instar d'Amazon Prime, combine ses offres d'abonnement (stockage dans le cloud et son assistant IA le plus puissant) afin de les rendre plus attrayantes (et, très probablement, plus attrayantes aussi).

7. L'application Gemini pourrait mettre un peu de temps à arriver en France

(Image credit: Future)

Google a déclaré que l'application Gemini Android serait bientôt disponible dans "davantage de pays et de langues", mais il n'a pas précisé quand cela se produirait. L'une des raisons possibles de ce retard est qu'il attend que la loi européenne sur l'IA devienne plus claire.

Sissie Hsiao (vice-président de Google et directeur général des expériences Gemini) a déclaré à la MIT Technology Review : "Nous travaillons avec les régulateurs locaux pour nous assurer que nous respectons les exigences du régime local avant de pouvoir nous développer".

Bien que cela semble un peu inquiétant, Hsiao a ajouté : "Soyez assurés que nous y travaillons et j'espère que nous pourrons annoncer notre expansion très, très bientôt". Si vous résidez en France (ou ailleurs dans l'Union européenne), vous devrez donc vous contenter de bricoler avec la version du site web pour l'instant.

Étant donné les premières critiques de l'application Android Google Gemini et ses incohérences en tant que remplaçant de Google Assistant, cela pourrait bien être pour le mieux de toute façon.