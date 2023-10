Google Bard peut désormais répondre à vos requêtes IA en temps réel, comme ChatGPT

Les chatbots d'IA générative comme ChatGPT, Bing Chat et Google Bard continuent d'évoluer et de s'améliorer, et l'assistant intelligent de Google est le dernier à bénéficier d'une mise à jour de ses fonctionnalités : il peut désormais vous répondre en temps réel, si vous le souhaitez.

Jusqu'à présent, Bard prenait toujours le temps de rédiger ses réponses dans leur intégralité avant de les afficher à l'écran. Contrairement à ChatGPT et Bing Chat, qui affichent le texte en temps réel alors que la réponse est encore en cours d'élaboration.

Désormais, Google Bard fera de même, par défaut. La mise à jour a été repérée par 9to5Google, et nous l'avons également constatée par nous-mêmes, bien que le journal des modifications de Bard n'ait pas encore été mis à jour pour refléter cette nouvelle approche.

Vous devriez voir un message à l'écran lorsque vous chargez Bard sur le web une fois le changement appliqué. Si vous souhaitez revenir à l'ancienne méthode de travail, vous devez cliquer sur l'icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit, puis sélectionner Réponses dynamiques.

Toujours le même bot Google

Il s'agit d'un changement purement cosmétique : il n'y a pas de différence en ce qui concerne les réponses que vous obtenez de l'IA derrière Google Bard. Toutefois, la réponse en temps réel est plus humaine, même s'il s'agit toujours du même robot.

Le fait que Bard fonctionne désormais de cette manière signifie également que vous pouvez interrompre la réponse avant qu'elle ne soit terminée, par exemple si vous avez mal formulé la demande ou la question, ou si vous constatez que Bard ne répond pas de la bonne manière.

Il est intéressant de constater que Bard copie maintenant la façon dont ChatGPT et Bing Chat (alimenté par ChatGPT) ont toujours fonctionné, même si, en fin de compte, ces moteurs d'IA seront jugés sur la qualité de leurs réponses plutôt que sur la façon dont ils répondent.

Comme auparavant, lorsque Google Bard a fini de répondre, vous pouvez afficher d'autres réponses en cliquant sur le lien Afficher d'autres suggestions en haut à droite. Vous pouvez également cliquer sur le bouton du curseur en bas pour modifier la réponse (la rendre plus courte ou plus simple, par exemple).