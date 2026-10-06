Gemini change ses règles : les utilisateurs gratuits et AI Plus vont perdre l’accès à certains modèles

Google modifie l’accès aux différents modèles disponibles dans Gemini

Les meilleurs modèles vont disparaître des formules gratuite et Google AI Plus

Les premières restrictions entreront en vigueur le 9 octobre

Google revoit l’accès à ses modèles Gemini pour les comptes personnels en fonction du niveau d’abonnement. À partir de vendredi 9 octobre, les utilisateurs de la formule gratuite seront les premiers concernés.

D’après un document d’assistance de Google, repéré par 9to5Google, les comptes sans abonnement seront désormais limités à Gemini 3.5 Flash-Lite, présenté comme le modèle destiné aux réponses les plus rapides. Gemini 3.6 Flash et Gemini 3.1 Pro ne seront plus disponibles gratuitement.

En France, l’abonnement Google AI Plus est proposé à 4,99 € par mois. Lui aussi va perdre l’accès à Gemini 3.1 Pro, mais conservera Gemini 3.6 Flash. Les formules Google AI Pro et AI Ultra ne subissent pas la même restriction. AI Pro récupère même Deep Think, un mode qui maximise le raisonnement parallèle en échange d’une vitesse plus faible.

Google doit afficher un message dans Gemini ou envoyer un e-mail aux comptes concernés. Les restrictions de la formule gratuite entreront en vigueur le 9 octobre. Les abonnés AI Plus recevront de leur côté un message précisant le calendrier applicable.

Des limites d’utilisation qui ne sont plus le seul critère

Pour conserver un sélecteur de modèles aussi complet, un abonnement plus cher sera désormais nécessaire. (Image credit: Future)

Jusqu’ici, les abonnements Gemini se différenciaient surtout par leurs limites d’utilisation. Les mêmes modèles restaient accessibles, mais avec un nombre de requêtes différent selon la formule.

Ce fonctionnement change désormais avec l’ajout de restrictions portant directement sur les modèles disponibles.

Les limites exactes restent difficiles à quantifier. Google explique qu’elles dépendent notamment de « la complexité de la requête, des fonctionnalités utilisées et de la longueur de la conversation ». Les utilisateurs payants profitent de limites plus élevées que les comptes gratuits. Les quotas sont réinitialisés toutes les cinq heures, avec également des plafonds hebdomadaires.

Gemini se rapproche ainsi du fonctionnement adopté par ChatGPT. OpenAI limite lui aussi l’accès à certains modèles selon le niveau d’abonnement, même si son système repose sur plusieurs quotas distincts en fonction des modèles, des types de requêtes et des modes de raisonnement.

Le calcul lié à l’IA reste extrêmement coûteux. En restreignant l’accès aux modèles les plus gourmands, Google peut réduire une partie de cette charge tout en renforçant l’intérêt de ses abonnements les plus chers.