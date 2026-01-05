5 prédictions pour l'IA en 2026 : quel avenir pour ChatGPT, Gemini et vous ?

L’année écoulée a marqué la fin des démonstrations tape-à-l’œil et des expériences gadgets pour l’intelligence artificielle, désormais omniprésente dans la technologie et la société. Les avis, eux, restent partagés.

Après avoir prouvé en 2025 que les outils d’IA savent s’adapter aux usages des utilisateurs, l’année 2026 posera une autre question : les entreprises sauront-elles convaincre le public d’ouvrir davantage son quotidien à l’assistance et à l’influence de l’IA ? Alors qu’OpenAI, Google, Meta, Apple, Amazon et d’autres continuent de déployer l’IA dans les habitudes du quotidien, on peut s’attendre à voir de plus en plus de réactions – enthousiastes ou hostiles – face à cette intégration, même si les annonces de véritables révolutions technologiques se feront plus rares.

Voici cinq prédictions sur la manière dont l’IA pourrait transformer le quotidien en 2026.

1. ChatGPT devient l’organisateur invisible de la maison

(Image credit: Shutterstock)

ChatGPT a évolué cette année, passant de simple outil d’autocomplétion à un imitateur bien plus subtil du comportement humain. Grâce à la mémoire, à la compréhension multimodale et aux connexions avec des services tiers, l’année 2026 permettra à la plateforme phare d’OpenAI de dépasser le simple rôle de répondant ponctuel. L’entreprise laisse entendre que la prochaine étape pourrait bien consister à lui faire endosser le rôle longtemps convoité par Amazon Alexa ou Google Assistant : celui de majordome numérique.

C’est ainsi qu’OpenAI semble orienter les fonctions les plus proactives de ChatGPT, capable de recourir à des « agents » et des API pour gérer bien plus que de simples requêtes textuelles. L’outil deviendra planificateur d’emploi du temps, enverra des rappels pour ne pas arriver en retard, et proposera des idées de sorties en fonction de la météo, des préférences exprimées à l’oral, ou encore du calendrier du conjoint. Pour celles et ceux qui lui donnent le feu vert, il pourra envoyer des e-mails, passer des commandes, réserver ou modifier des rendez-vous, sans même avoir été sollicité.

Plus l’expérience sera fluide, plus l’IA deviendra invisible. Il suffira de parler à voix haute dans le salon pour obtenir une réponse via un téléviseur ou une enceinte connectée. Il sera possible d’envoyer une photo de clôture abîmée par la grêle, et ChatGPT déposera une déclaration auprès de l’assurance. Du moins, l’option existera. Comme pour tout assistant numérique, de nombreux utilisateurs resteront méfiants face à une telle utilisation et au partage de données personnelles. Mais OpenAI compte bien faire de ChatGPT un centre de commande domestique adapté aux préférences de chacun, un majordome discret qui anticipe les besoins avant même qu’on y pense.

2. La recherche Google bascule vers une logique 100 % IA

(Image credit: Google)

Depuis un an, Google intègre progressivement l’IA dans ses résultats de recherche. Pourtant, la majorité des internautes continuent d’utiliser des mots-clés classiques. En 2026, l’équilibre pourrait bien basculer, si l’entreprise parvient à imposer sa vision. Le déploiement discret de Gemini fera de ce mode IA et de ses déclinaisons le pilier central de la recherche. Les liens resteront accessibles, mais en complément de la conversation avec l’intelligence artificielle.

Google a déjà commencé à remplacer Assistant par Gemini sur les téléphones Android, et ce dernier est désormais intégré aux résultats grâce aux résumés IA et aux pages repensées. Place aux synthèses exécutives, plutôt qu’à des listes de liens. Pour de nombreuses requêtes, il sera difficile de remarquer que la réponse provient d’un assemblage de sources non consultées directement. Cette commodité rendra Gemini indispensable, même si elle soulève des questions de confiance, de transparence, et de respect des droits des éditeurs.

3. Les lunettes connectées trouvent enfin leur utilité grâce à l’IA

(Image credit: Shutterstock)

Le blocage marketing qui freinait les lunettes connectées depuis une décennie commence à disparaître, notamment grâce à l’IA, qui leur donne une vraie utilité. Leur apparence, autrefois critiquée, s’est également améliorée.

L’IA multimodale vient combler le vide fonctionnel des objets connectés portables. Les dernières générations de lunettes intelligentes, issues notamment des collaborations entre Google, Meta, Warby Parker ou Ray-Ban, embarquent des modèles d’IA capables d’offrir une assistance subtile et contextuelle. Elles rappelleront un rendez-vous, traduiront un panneau, identifieront une personne à distance ou commenteront un bâtiment sans qu’aucune question n’ait été posée.

Tout cela repose sur la capacité de l’IA à percevoir le monde de manière passive et contextualisée. Côté matériel, les progrès sont notables : meilleure autonomie, montures allégées, audio plus performant. Les modèles qui réussiront en 2026 seront ceux qui enrichiront l’environnement sans le perturber.

4. Les réseaux sociaux deviennent un parc d’attractions généré par l’IA

(Image credit: Future / James Cutler)

En faisant défiler Instagram ou Facebook en 2026, il faudra accepter que certains contenus ne soient plus issus d’un être humain. D’ici la fin de l’année, Meta pourrait bien libérer massivement la production de contenus IA. Les nouveaux modèles de génération d’images et de vidéos – testés sous des noms de code comme « Mango » – pourraient alimenter une grande part des Reels, Stories et même des publicités.

Ce qui relève (à peine) de la créativité reposera sur l’IA pour styliser les visuels. Les marques créeront des campagnes avec des images générées selon leur identité graphique. Les utilisateurs occasionnels, eux, utiliseront des outils intégrés pour transformer une photo de plage en affiche de film, ou un selfie en animation de 10 secondes.

Mais à terme, l’effet de nouveauté laissera place à une impression de monotonie. Tout sera optimisé pour générer de l’engagement via les mêmes algorithmes, rendant les contenus étrangement similaires : nets, accrocheurs, et trop parfaits pour être vrais. Chaque nouvelle tendance IA provoquera son lot de critiques. Meta devra peut-être afficher des étiquettes plus claires, proposer des filtres de flux ou un mode « contenu 100 % humain ». Les créateurs, eux, devront s’adapter. Certains tireront parti de l’IA pour accroître leur portée, d’autres miseront au contraire sur des productions brutes et imparfaites pour se distinguer. Une chose est sûre : les fils d’actualité de 2026 seront façonnés autant par les machines que par les humains – encore plus qu’aujourd’hui.

5. L’étiquette « sans IA », nouveau marqueur de luxe

(Image credit: Denis Apel)

Le rejet du contenu généré par IA ne se limitera pas aux réseaux sociaux. En 2026, l’intérêt pour les œuvres authentiquement humaines pourrait exploser. Alors que les outils d’IA saturent le web avec des textes, images, musiques, vidéos et autres médias, certains chercheront la clarté et l’authenticité, jusqu’à rechercher une étiquette « sans IA ».

Des signaux émergent déjà : certains auteurs précisent qu’ils n’ont utilisé aucune assistance IA, des vidéos et images sont accompagnées de légendes ou hashtags affirmant l’absence d’intelligence artificielle. Le concept d’objet « fait main » se transpose dans le monde numérique sous des expressions comme « pensé par un humain » ou « issu d’un cerveau organique ». Le label « sans IA » deviendra un symbole de qualité (et peut-être un argument de prix). Cela semblera sans doute prétentieux ou inutile au départ, une posture un peu « hipster », mais l’avalanche de contenu artificiel rendra la tendance inévitable.

Cela ne signifie pas pour autant un rejet total des outils numériques. Les logiciels de retouche manuelle continueront d’exister, tant qu’ils sont utilisés en toute transparence. Le contenu synthétique sera toujours là, mais il deviendra possible de s’en échapper – un peu.

Des transformations invisibles

L’année 2026 ne sera pas marquée par des avancées spectaculaires de l’IA dans tous les domaines. Aucun bond fulgurant vers une intelligence artificielle générale, malgré les promesses des entreprises, mais des opportunités nouvelles d’intégrer l’IA dans la vie de tous les jours.

L’intelligence artificielle cherchera à se fondre dans le décor, tandis que ses concepteurs tenteront de l’infiltrer dans chaque recoin du quotidien. Cela entraînera autant d’adhésions enthousiastes que de rejets irrités. Même sans l’adopter pleinement, chacun devra faire des choix quant à la place que l’IA occupera dans son univers personnel.