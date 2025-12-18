ChatGPT se transforme enfin sur mobile, et ça change tout

Les utilisateurs iOS et Android peuvent désormais utiliser les discussions dérivées dans l'application ChatGPT

Cette fonction permet de déplacer un message vers une nouvelle conversation

Les discussions dérivées avaient été lancées pour la première fois sur la version web en septembre dernier

Lorsque OpenAI a lancé les discussions dérivées sur la version web plus tôt cette année, les échanges avec l’IA sont soudain devenus bien plus organisés. Désormais, les utilisateurs de l’application ChatGPT sur iPhone et Android peuvent eux aussi accéder à cette fonctionnalité, qui permet de poursuivre une conversation ailleurs, au lieu de tout accumuler dans une seule et même discussion interminable.

Les discussions dérivées sont apparues pour la première fois en septembre, mais il aura fallu attendre près de trois mois avant qu’OpenAI ne les intègre à ses applications mobiles.

Sur mobile, cette nouveauté permet de maintenir une pression prolongée sur un message, puis de sélectionner « Dériver dans une nouvelle discussion ». Cela ouvre alors le message dans un nouveau fil, en dehors de la conversation en cours, ce qui aide à compartimenter les échanges.

Cela peut sembler anodin, mais ouvrir sans cesse de nouveaux chats dans l’app iOS de ChatGPT fait partie du quotidien de nombreux utilisateurs. Grâce à cette option, il devient possible d’organiser ses idées aussi efficacement que sur la version PC.

December 15, 2025

Pourquoi cela a-t-il mis autant de temps ?

De plus en plus d'utilisateurs expriment une certaine lassitude face à l’incapacité d’OpenAI à proposer ses nouveautés simultanément sur toutes les plateformes.

Qu’il s’agisse de ChatGPT Atlas sur Mac ou des discussions dérivées sur le web, la stratégie de lancement de l’entreprise paraît souvent inutilement complexe et déconnectée.

Lorsqu'une nouvelle fonctionnalité est annoncée, on s’attend à pouvoir en bénéficier partout où l’on utilise ChatGPT – pas uniquement sur un appareil spécifique, et encore moins sous conditions. OpenAI dispose des ressources nécessaires pour mettre à jour toutes ses versions en même temps. Il n’est pas normal qu’il faille patienter trois mois pour utiliser une fonction aussi simple, déjà disponible ailleurs depuis près d’un quart d’année.

L’exemple des discussions dérivées sur iOS et Android illustre parfaitement le problème. Pourquoi un tel délai avant leur arrivée ? Si OpenAI a une explication valable, elle serait la bienvenue. Sinon, il est peut-être temps d’arrêter de saboter ses propres annonces avec des stratégies de lancement bancales, des noms mal choisis et des présentations sans relief.