Meta bannit ChatGPT et Copilot de WhatsApp pour imposer son propre chatbot

ChatGPT et Copilot ont annoncé leur départ de WhatsApp en 2026

Ce retrait est motivé par une modification des conditions d’utilisation de WhatsApp

Cela signifie qu’il ne sera plus possible d’utiliser un autre chatbot que Meta AI dans WhatsApp

ChatGPT reste aujourd’hui l’un des outils d’intelligence artificielle les plus performants, avec des concurrents comme Copilot qui ne sont pas loin derrière. Les utilisateurs de WhatsApp ont ainsi longtemps pu profiter de ces assistants directement dans leur application de messagerie.

Malheureusement, Microsoft vient de confirmer que Copilot quittera WhatsApp en raison d’un changement de politique décidé par Meta, une décision qui fait suite à une annonce similaire de la part de ChatGPT le mois dernier.

Résultat : il ne restera plus qu’un seul chatbot disponible dans WhatsApp, à savoir Meta AI. Et ce choix imposé risque de décevoir, tant cet assistant est impopulaire – d’autant qu’il est impossible de le supprimer.

Pourquoi ChatGPT et Copilot quittent-ils WhatsApp ? Tout s’explique par une modification des conditions d’utilisation du service WhatsApp Business Solution, prévue pour le 15 janvier 2026.

À compter de cette date, les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle ne seront plus autorisées à utiliser l’API WhatsApp pour leurs propres chatbots. ChatGPT, Copilot et d’autres devront donc se retirer de la plateforme – bien qu’ils restent accessibles jusqu’à l’échéance.

Fait intéressant : ces nouvelles règles ne concernent pas les bots utilisés pour du support client, mais uniquement ceux dont le service lui-même repose sur le chatbot – comme c’est le cas avec ChatGPT et ses équivalents.

Un retour en arrière ?

(Image credit: OpenAI)

Lors de l’annonce initiale, en octobre, un porte-parole de Meta déclarait à TechCrunch que « l’API WhatsApp Business a pour objectif d’aider les entreprises à assurer le support client et à envoyer des mises à jour pertinentes ».

Mais cette orientation signifie qu’il faudra bientôt obligatoirement passer par Meta AI pour discuter avec un assistant virtuel dans WhatsApp. Un choix qui risque d’être mal accueilli, tant Meta AI a suscité des critiques depuis son intégration dans l’application.

Une simple visite sur Reddit suffit à trouver une multitude de discussions dénonçant Meta AI, qualifié de « truc le plus inutile et stupide jamais testé ». Lorsque cet assistant deviendra le seul disponible dans WhatsApp, ces critiques pourraient bien s’intensifier.

Tandis que ChatGPT et Copilot ont confirmé leur départ prévu pour janvier, d’autres acteurs comme Perplexity n’ont pas encore réagi.

Mais à moins d’un revirement de Meta, ces services devront eux aussi plier bagage en 2026. Et compte tenu des avantages que représente l’éviction de la concurrence, il semble peu probable que Meta revienne sur sa décision – sauf contrainte majeure.