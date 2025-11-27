ChatGPT parle enfin comme un humain – voici 5 choses que vous devez savoir

Le mode vocal de ChatGPT vient de recevoir une mise à jour majeure

Les conversations vocales s’intègrent désormais dans la fenêtre de discussion principale

Les messages transcrits, la météo ou encore des cartes peuvent aussi s’afficher

Le mode vocal de ChatGPT a toujours été un outil puissant pour enrichir les échanges avec l’intelligence artificielle, mais certaines limitations freinaient encore son usage.

Désormais, OpenAI a déployé une mise à jour corrigeant plusieurs défauts majeurs régulièrement pointés par les utilisateurs. Cette évolution devrait rendre le mode vocal encore plus pratique. Voici les éléments essentiels à retenir :

1. Tout se passe maintenant dans la fenêtre de chat

You can now use ChatGPT Voice right inside chat—no separate mode needed.You can talk, watch answers appear, review earlier messages, and see visuals like images or maps in real time.Rolling out to all users on mobile and web. Just update your app. pic.twitter.com/emXjNpn45wNovember 25, 2025

Sur le réseau X, OpenAI a indiqué que le mode vocal de ChatGPT pouvait désormais s’utiliser directement dans la fenêtre de discussion, sans passer par un module séparé. Ce changement pourrait améliorer nettement la fluidité d’utilisation.

Jusqu’à présent, dès qu’un utilisateur activait la voix après avoir tapé du texte, l’écran basculait dans un mode spécifique. Avec la nouvelle version, il est possible de lancer une discussion vocale en cours de conversation écrite sans interruption, et sans réinitialisation du fil.

2. Il reste possible de revenir à l’ancienne interface

(Image credit: OpenAI)

Ce nouveau fonctionnement ne convient pas à tout le monde ? Aucun problème. Il reste possible d’utiliser l’ancien mode.

Il suffit d’ouvrir les Réglages en cliquant sur le compte en bas à gauche de l’écran, puis de faire défiler jusqu’à la section Mode vocal, et d’activer l’option « Mode séparé ».

Ce retour en arrière peut s’avérer utile si l’ancienne interface semblait plus claire ou plus familière.

3. L’interface peut afficher des cartes, la météo et plus encore

(Image credit: OpenAI)

La mise à jour apporte d’autres nouveautés intéressantes. Visuellement, une transcription en direct de la discussion est affichée, et les messages précédents restent accessibles après leur lecture.

ChatGPT peut aussi désormais afficher, dans la fenêtre de discussion, des éléments visuels comme la météo locale ou une carte demandée.

Les échanges vocaux prennent ainsi une nouvelle dimension, combinant voix, texte et widgets informatifs pour accéder rapidement à des données utiles.

4. Un autre modèle est utilisé pour les conversations vocales

(Image credit: OpenAI)

Un détail technique important concerne le modèle utilisé pour alimenter le mode vocal.

Les échanges écrits peuvent être pris en charge par le modèle GPT 5.1. En revanche, selon OpenAI, les sessions vocales avec abonnement débutent automatiquement avec GPT-4o. Une fois le quota de minutes GPT-4o utilisé, le système bascule vers GPT-4o mini.

GPT-4o est présenté comme le modèle vocal le plus avancé de la société, mais il reste moins puissant que GPT-5.1. Même si le mode vocal est désormais intégré à la discussion classique, l’expérience peut donc varier selon la méthode d’interaction choisie.

5. Les abonnés bénéficient de modèles vocaux différents

(Image credit: Shutterstock/Koshiro K)

L’accès au mode vocal varie aussi selon le type d’abonnement. OpenAI précise que les abonnés bénéficient d’une utilisation quasiment illimitée chaque jour, avec le modèle GPT-4o par défaut. Les utilisateurs gratuits, eux, sont dirigés dès le départ vers GPT-4o mini et leur usage quotidien reste limité.

Quel que soit l’abonnement, tous les utilisateurs devraient pouvoir profiter des améliorations apportées par cette mise à jour du mode vocal de ChatGPT. Le déploiement est en cours sur les versions mobile et web, et il suffit de mettre à jour l’application pour en bénéficier.