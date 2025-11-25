ChatGPT devient votre assistant shopping personnel (et il bosse 24h/24)

Shopping Research est un nouvel outil intégré à ChatGPT qui permet de dénicher les meilleures offres sur les produits

Shopping Research est accessible sur toutes les formules, y compris la version gratuite, avec un accès quaiment illimité pendant toute la période des fêtes

L’outil génère des guides d’achat personnalisés directement dans ChatGPT

OpenAI a choisi de repenser l’expérience d’achat dans ChatGPT juste avant le Black Friday, en lançant Shopping Research. Ce nouvel outil permet à ChatGPT de trouver des bonnes affaires sur les produits. Il est disponible dès aujourd’hui sur mobile et sur le web pour tous les utilisateurs connectés, qu’ils soient sur les formules Free, Go, Plus ou Pro.

L’un des principaux problèmes liés aux achats via un chatbot IA tient à sa difficulté à vérifier si un prix est réellement intéressant ou s’il s’agit d’une vraie bonne affaire. Shopping Research a été conçu pour résoudre précisément ce problème.

Encore mieux : OpenAI propose un accès quasi illimité à Shopping Research pendant toute la période des fêtes.

Plus besoin de recherche manuelle

(Image credit: OpenAI)

Grâce à Shopping Research, il suffit de décrire ce que l’on cherche avec des mots simples, et ChatGPT construit un guide d’achat intelligent et personnalisé. Comme un assistant shopping personnel.

Par exemple, on peut taper « Trouve un cadeau original sur le thème des grenouilles pour une personne fan de déco éclectique » ou « Meilleurs téléviseurs pour une pièce très lumineuse », et ChatGPT propose alors d’activer Shopping Research pour lancer la recherche.

L’expérience se présente comme une conversation interactive : ChatGPT pose des questions pertinentes pour affiner la demande, tout en explorant le web à la recherche d’informations à jour, livrées en quelques minutes. OpenAI précise que l’outil est particulièrement performant pour les achats complexes et détaillés, comme l’électronique, la beauté, la maison et le jardin, la cuisine et les appareils électroménagers, ou encore les équipements de sport et de plein air.

La recherche sur le shopping en action. Crédit vidéo : OpenAI

Un assistant personnel pour vos achats

(Image credit: OpenAI)

Une fois toutes les questions clarifiantes posées, un guide d’achat sur mesure est généré : il présente les meilleurs produits et met en lumière les différences et compromis clés. Plus besoin d’ouvrir vingt onglets pour comparer, tout est rassemblé au même endroit, de façon claire et lisible.

Les abonnés à la formule Pro qui utilisent déjà ChatGPT Pulse – le condensé d’informations personnalisé reçu chaque jour – verront Shopping Research intégré à Pulse, avec la possibilité de recevoir des recommandations d’achats adaptées aux échanges passés.

Pour acheter un produit repéré via Shopping Research, il suffit de cliquer vers le site marchand concerné. Les achats ne se font pas directement dans ChatGPT pour l’instant, mais OpenAI indique qu’une fonction d’achat instantané est en cours de développement.