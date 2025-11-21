Black Friday : pCloud fait chuter ses prix jusqu’à –60 % pour un cloud sécurisé à vie !

Du 17 au 29 novembre 2025, le service suisse pCloud vous propose un pack complet pensé spécifiquement pour le stockage et la sécurité: 5 To de stockage, pCloud Encryption pour chiffrer localement les fichiers sensibles, et pCloud Pass, un gestionnaire de mots de passe multiplateforme. Un achat unique, à vie, qui vous permet de protéger l’essentiel de vos données sans payer chaque année ni multiplier les services.

🔥 Les offres disponibles durant l’opération Black Friday, du 17 au 29 novembre

1 To à vie : 199 € (-54 %)

(-54 %) 2 To à vie : 279 € (-53 %)

(-53 %) 10 To à vie : 799 € (-58 %)

(-58 %) Pack 3-en-1 (5 To + Encryption + Pass) : 599 € (-60 %)

Une solution qui allège le quotidien numérique

Avec pCloud Drive, le stockage s’intègre directement comme un disque virtuel sur Windows, macOS et Linux, résultat : on libère l’espace local tout en gardant les fichiers accessibles immédiatement. Sur mobile, les sauvegardes automatiques évitent de perdre ses photos, tandis que le service pCloud Photos les classe par date de manière très intuitive. Idéal pour ne plus perdre de temps à chercher un souvenir précis.

Côté confidentialité, pCloud bénéficie de la rigueur juridique suisse et laisse le choix du lieu où stocker ses données : Europe (Luxembourg) ou États-Unis. Un bon moyen de maîtriser qui peut (ou ne peut pas) accéder à son cloud. Pas étonnant que plus de 22 millions d’utilisateurs dans le monde lui fassent déjà confiance.

Toujours protégé, même en cas d’incident

Avec pCloud Encryption, vos fichiers sensibles sont chiffrés avant de quitter l’appareil grâce à une technologie zero-knowledge. En clair, vous êtes le seul à posséder la clé, ni pCloud, ni un tiers ne peut en consulter le contenu.

Le complément parfait ? Le service pCloud Pass centralise tous vos mots de passe, remplit les champs automatiquement et génère des identifiants complexes en un clic. On renforce ainsi sa sécurité sans effort… et on arrête les mots de passe utilisés partout !

Une excellente affaire pour sécuriser son futur numérique

Entre confort d’utilisation, protection et modèle économique sans abonnement, pCloud est parfait pour celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leurs données facilement. Une promotion qui ne dure que quelques jours… mais qui pourrait bien vous simplifier la vie pour de bon !