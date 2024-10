Google Photos déploie sa recherche boostée par l'IA

Google Photos est déjà une archive puissante et facilement consultable de souvenirs personnels, et maintenant, Google déploie une mise à jour basée sur Gemini qui pourrait bien remplacer notre mémoire pour se rappeler d’événements spécifiques.

Comme repéré par 9to5Google, Google a commencé à récompenser ceux qui se sont inscrits à sa nouvelle liste d'attente "Ask Photos" en leur offrant un accès anticipé à cette fonctionnalité aux États-Unis. Cet outil permet de rechercher dans la bibliothèque Google Photos avec des questions en langage naturel, comme "où avons-nous campé la dernière fois que nous sommes allés à Yosemite ?", et commence à apparaître pour de nombreux utilisateurs dans l’application.

Ce déploiement confirme que "Ask Photos" remplacera l'onglet "Recherche" actuel dans la barre de navigation en bas de l'application. Une fois que les demandes de données de Google auront été acceptées (nous y reviendrons), la fonctionnalité sera disponible sur toutes les plateformes reliées à votre compte Google Photos. Il semble qu'il soit toujours possible d'utiliser l'ancienne recherche, mais uniquement après avoir posé une question via Ask Photos.

La fonctionnalité se concentre principalement sur les questions concernant les personnes de votre entourage, mais Google affirme qu'elle sera également un assistant précieux pour les vacances. Un exemple donné lors du lancement de Google IO 2024 était : "qu’avons-nous mangé à l’hôtel de Stanley ?", et elle devrait aussi pouvoir se souvenir des noms d'hôtels, des plaques d’immatriculation, et bien plus encore – en résumé, tout ce qui a été photographié et sauvegardé.

Malheureusement, Ask Photos est actuellement réservé aux États-Unis, mais nous avons contacté Google pour obtenir une mise à jour sur un déploiement mondial potentiel. Cette article sera mit à jour si nous avons des nouvelles.

Un acolyte aux connaissances effrayantes

Ask Photos takes search in Google Photos to a new level with the help of Gemini models #GoogleIO #AI - YouTube Watch On

Google Photos est passé d’un simple organisateur de photos à une véritable banque de souvenirs alimentée par l’IA – et la nouvelle fonctionnalité "Ask Photos" représente sa plus grande mise à jour de recherche depuis un moment. Pour certains, cette fonctionnalité sera un véritable soulagement, tandis que d’autres pourraient être un peu réticents face à ses capacités, légèrement intrusives.

Google assure qu’il n’y a pas lieu de s'inquiéter que les réponses fournies par Ask Photos soient examinées par des humains. Cependant, il précise que, pour améliorer cette fonctionnalité, "les requêtes peuvent être examinées par des humains, mais uniquement après avoir été dissociées de votre compte Google afin de protéger votre vie privée."

Il ne fait aucun doute que la recherche reste l’attraction principale de Google Photos, et il sera intéressant de voir comment "Ask Photos" se compare à la recherche directement sur appareil, disponible dans d'autres applications comme Apple Photos. Cependant, si cette nouvelle ère de recherche assistée par l'IA ne vous séduit pas, il est aussi possible de consulter les meilleures alternatives à Google Photos, comme iDrive.

Il est déjà possible de rechercher vos photos dans Google Photos à l'aide de questions en langage naturel telles que "kayak sur un lac entouré de montagnes" ou "Emma peignant dans le jardin", grâce à une mise à jour déployée le mois dernier. Mais Ask Photos pousse encore plus loin l’analyse de votre bibliothèque d’images – il vous faudra donc décider rapidement si c'est une fonctionnalité que vous souhaitez adopter ou de laquelle vous préférez vous éloigner prudemment.