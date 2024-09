Google accuse Microsoft de monopoliser le cloud en Europe

Depuis des mois, les géants de la technologie se pointent du doigt dans le secteur de l'informatique en nuage, Google, Microsoft et Amazon (AWS), les trois acteurs dominants du marché, s'attirant mutuellement des critiques.

Aujourd'hui, Google a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, accusant Microsoft d'utiliser des conditions de licence pour empêcher les clients européens de changer de fournisseur d'informatique en nuage, bien qu'il n'y ait aucun obstacle technique à cela, ou d'imposer une majoration de prix de 400 %.

L'entreprise affirme que cette pratique a coûté au moins un milliard de dollars par an aux entreprises européennes et qu'elle étouffe la concurrence et l'innovation en empêchant les entreprises d'utiliser plusieurs plates-formes d'informatique dématérialisée.

Tactiques de verrouillage

Les conditions imposées par Microsoft obligent les utilisateurs à « s'enfermer » dans son service, ce qui affaiblit également la sécurité, insiste Google, car un manque de diversité dans les fournisseurs signifie que les cyberattaques sont plus fréquentes. La plainte souligne que la récente panne est un exemple de vulnérabilité lorsqu'une entreprise contrôle une grande partie du marché.

Au Royaume-Uni, les régulateurs ont constaté que Microsoft avait acquis jusqu'à 70 % de tous les nouveaux clients de l'informatique en nuage en 2022, et ont soulevé des préoccupations concernant les limitations techniques et les frais qui rendent le changement de fournisseur difficile.

« Comme beaucoup d'autres, nous avons tenté de nous engager directement avec Microsoft ». La déclaration de Google précise : « Nous avons donné le coup d'envoi d'un dialogue avec l'industrie. « Nous avons lancé un dialogue sectoriel sur l'octroi de licences équitables et ouvertes pour l'informatique en nuage. Et nous avons défendu les intérêts des clients et partenaires européens qui craignent des représailles sous la forme d'audits ou pire s'ils s'expriment.

Il y a quelques mois, Microsoft a conclu un accord avec les fournisseurs de services d'infrastructure en nuage en Europe (CISPE), acceptant apparemment un règlement de 20 millions d'euros pour résoudre une plainte antitrust concernant ses pratiques en matière de licences d'informatique en nuage.