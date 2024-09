Google dépense des millions pour capter le CO2 directement dans l'air

Après avoir annoncé que les administrateurs de Google Workspace pouvaient désormais suivre la consommation d'électricité de leur entreprise, Google a dévoilé un nouveau tour de passe-passe dans le cadre de son objectif de réduction des émissions de carbone d'ici 2030.

L'entreprise a annoncé la conclusion d'un accord avec la société Holocene, spécialisée dans le captage direct de l'air (DAC), en vue de produire des crédits d'élimination du carbone au prix de 100 dollars par tonne de C02 éliminée de l'atmosphère, ce qui, selon Google, est le prix le plus bas négocié pour l'utilisation de la technologie DAC.

Google espère que les crédits seront délivrés « au début des années 2030 », tout en soulignant que la technologie en est encore à ses débuts et qu'elle se heurte à un certain nombre d'obstacles, notamment en termes de coût et de capacité.

Le captage direct de l'air - qu'est-ce que c'est et pourquoi n'est-ce pas encore prêt ?

La capture directe de l'air fonctionne en utilisant des processus chimiques ou physiques pour extraire le CO2 de l'air ambiant afin qu'il soit stocké sous terre ou réutilisé dans des produits. Selon le rapport de 2022 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), des milliards de tonnes de CO2 devront être retirées de l'atmosphère d'ici 2050 pour stopper le changement climatique, et la DAC (Direct Air Capture) est citée comme l'une des solutions les plus prometteuses pour atteindre cet objectif.

Les crédits de suppression du carbone, obtenus via la DAC, représentent une incitation pour les entreprises à tendre vers la neutralité carbone ; ces crédits ont une valeur et peuvent être vendus en gros.

Google réduit principalement la barrière des coûts en fournissant un soutien financier initial à Holocene et en acceptant des crédits de suppression du carbone provenant de ses installations les moins coûteuses. Holocene combine des systèmes de capture basés sur des procédés liquides et solides, ce qui, selon Google, permettra de réduire progressivement le coût des opérations DAC.

De plus, le gouvernement américain a mis en place un crédit d'impôt 45Q – encourageant le développement et l'investissement dans la DAC en offrant aux fournisseurs éligibles, comme Holocene, 180 dollars par tonne de CO2 retirée.

Le principal obstacle à la DAC est sans doute son manque actuel d'échelle. À ce jour, les usines DAC ne peuvent produire plus de 2000 crédits de suppression de carbone par an. Google estime qu'Holocene capturera 100 000 tonnes de CO2 d'ici le début des années 2030, mais reconnaît également que ce n'est pas encore suffisant pour lutter efficacement contre le changement climatique.

Cependant, Google estime que parvenir à une capture directe de l'air à faible coût, même à petite échelle, est essentiel pour renforcer la confiance dans le "marché de la suppression du carbone", même si l'idée de voir cet objectif primordial réduit à une logique de marchés et d'actions peut paraître décourageante.