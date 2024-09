Les Apple AirPods Pro 2 ont été approuvés par la FDA pour fonctionner comme des aides auditives

Lors de l'événement spécial « It's Glowtime » d'Apple, le géant de la technologie a dévoilé une fonction de santé assez importante et puissante à venir sur les AirPods Pro 2. Il s'agit bien sûr de la future fonctionnalité « Aide auditive » couplée à une protection auditive et à une fonction de test de l'audition, qui arriveront toutes dans une mise à jour logicielle sans frais supplémentaires.

Trois jours après qu'Apple a dévoilé cette fonctionnalité et indiqué qu'elle était en attente de l'autorisation de la FDA, le feu vert vient d'être donné. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé la fonction d'aide auditive des AirPods Pro en tant que « premier dispositif logiciel d'aide auditive en vente libre ».

Il s'agit d'une étape cruciale pour Apple, qui avait besoin de cette autorisation pour déployer la fonctionnalité. En outre, il s'agit d'un événement majeur pour le secteur des prothèses auditives en vente libre, et l'obtention par Apple de la toute première autorisation constitue une étape importante.

Le directeur par intérim du Center for Devices and Radiological Health de la FDA a déclaré : « L'autorisation de mise sur le marché d'un logiciel d'aide auditive en vente libre sur un produit audio grand public largement utilisé est une nouvelle étape qui fait progresser la disponibilité, l'accessibilité et l'acceptabilité des aides auditives pour les adultes souffrant d'une perte auditive perçue comme légère à modérée.

(Image credit: Future)

La FDA a évalué la fonctionnalité « lors d’une étude clinique réalisée avec 118 participants ayant une perte auditive perçue légère à modérée, dans plusieurs sites aux États-Unis », et les résultats « ont démontré que les personnes ayant utilisé la stratégie d’auto-ajustement HAF ont obtenu des bénéfices perçus similaires à ceux ayant reçu un ajustement professionnel du même appareil ». Cette validation par la FDA a conduit à l’autorisation générale de commercialisation de la fonctionnalité pour Apple, ce qui correspond probablement aux tests et études que l’entreprise technologique avait déjà menés en interne.

L’ajout de la fonctionnalité d’aide auditive aux AirPods Pro représente une avancée importante, notamment pour les personnes ayant une perte auditive légère à modérée. En tant que solution en libre-service et, en fait, une mise à jour logicielle qui sera déployée sur les AirPods Pro 2 existants, elle offre une alternative à l’achat d’autres aides auditives disponibles en libre-service, souvent plus coûteuses.

Une fois disponible, pour utiliser la fonctionnalité d’aide auditive sur les AirPods Pro 2, il faudra réaliser un test auditif pour établir un profil auditif. Ensuite, les AirPods Pro 2 ajusteront le son en temps réel pour l’amplifier. Apple précise que les AirPods Pro 2 fonctionneront comme une « aide auditive de qualité clinique », et il sera possible d’ajuster le ton, le volume et l’équilibre sonore selon les besoins.

En outre, cette autorisation de la FDA permet à Apple de déployer la fonctionnalité de test auditif sur les AirPods Pro 2, fonctionnalité que l’éditeur en chef de TechRadar, Lance Ulanoff, a eu l’occasion de tester. Cette fonctionnalité, ainsi que les capacités d’aide auditive et les autres protections auditives intégrées aux AirPods Pro 2, font passer ces écouteurs au-delà de leur rôle de simple dispositif d’écoute et de connexion avec les autres. Ils s’appuient sur les alertes de niveau sonore pour ce qui est écouté sur les AirPods et sur les alertes environnementales de bruit intégrées à l’Apple Watch.

Avec l’autorisation de la FDA pour cette fonctionnalité d’aide auditive des AirPods Pro, on se rapproche probablement d’une mise à disposition au grand public. Comme annoncé lors de la keynote et dans un communiqué de presse, Apple prévoit de lancer les fonctionnalités de test auditif et d’aide auditive cet automne dans plus de 100 pays, dont les États-Unis, l’Allemagne et le Japon.

Ces fonctionnalités seront déployées sous forme de mise à jour logicielle pour les AirPods Pro 2, en association avec un iPhone ou un iPad fonctionnant sous iOS 18 ou iPadOS 18.