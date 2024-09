Lancement de deux options Apple AirPods 4, dont l'une avec réduction du bruit et Audio Spatial Personnalisé

Grande nouvelle pour les fans des AirPods : les AirPods 4 d'Apple sont enfin disponibles – et en deux variantes ! En plus de cela, Apple a dévoilé des mises à jour majeures sur toute la gamme AirPods. Les AirPods 4, ainsi que les AirPods 4 avec annulation active du bruit, ont fait leur apparition lors de l'événement tant attendu "It's Glowtime", où Apple a également présenté sa nouvelle gamme d'iPhone 16. Deux nouvelles paires d'écouteurs, toujours dans un blanc glacé iconique, sont désormais sur le marché.

Cela ne devrait pas surprendre : la plus grande sortie d’AirPods à ce jour avait été prédite plus tôt cette année, tout comme l'annulation de bruit personnalisable tant attendue, rendue possible grâce à iOS 18.

Nous y voilà donc ! Voici tout ce qu'il faut savoir directement depuis Apple Park (oui, des envoyés spéciaux y étaient – et si vous avez besoin de rattraper les annonces, notre live-blog "Glowtime" est à votre disposition).

Ah, et pour ceux qui cherchent une version plus abordable, les très attendus AirPods Lite pourraient bien être la réponse. En revanche, les AirPods Pro 3 n’ont pas encore fait leur apparition, mais plusieurs mises à jour logicielles ont été annoncées. Quant aux nouveaux AirPods Max, bien qu'ils aient été dévoilés (dans une certaine mesure), ils n’ont pas encore introduit la prise en charge de l’audio sans perte, tant espérée.

Cela dit, une nouvelle paire d’AirPods vaut toujours mieux que rien (après tout, l’attente a été longue).

AirPods 4 : la nouvelle version des AirPods que vous devez connaître

(Image credit: Aplpe)

Le design… à première vue, c'est une journée ordinaire chez Apple (et si la couleur violette que l'on espérait fait partie de vos rêves, il va falloir repenser vos envies). Cependant, Apple a travaillé sur la taille de ses écouteurs ouverts, développant plus de 50 millions de cartes de taille. De plus, l'architecture acoustique est entièrement nouvelle, ce que la marque décrit comme son "meilleur design d’AirPods ouverts à ce jour".

Côté spécifications, la grande nouveauté est l'intégration de la puce H2 d'Apple, ce qui permet, pour la première fois dans des AirPods non-Pro, l’annulation active du bruit. Ils sont aussi équipés de la fonction "Conversation Awareness" et prennent en charge la recharge sans fil. La nouvelle coque contient même un haut-parleur, rendant la fonctionnalité "Localiser" encore plus pratique.

L’autonomie, quant à elle, était un domaine à améliorer en 2024 pour ces écouteurs pionniers d'Apple. Pourtant, Tim Cook et son équipe sont restés plutôt silencieux sur la durée de vie de la batterie des nouveaux écouteurs prenant en charge l’audio spatial. Mais nous ne manquerons pas d'en reparler dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Et le prix ? Évidemment, c’est un facteur important pour ceux qui envisagent d’acquérir une nouvelle paire d’AirPods. Il n'y a pas de surprises ici : bien qu'ils puissent figurer dans notre prochain guide des meilleurs écouteurs à annulation de bruit, ces AirPods ne sont pas des modèles d'entrée de gamme. Cela dit, ils ne sont pas non plus outrageusement chers, avec un prix de 179 $ pour la version avec annulation du bruit (en attente du prix en France) et 129 $ pour les AirPods 4 de base.

Disponibilité ? Restez avec nous, nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Si l'on compare avec les AirPods 3 lancés en 2021 au prix de 199 € et les AirPods Pro 2 sortis fin 2022 à 299 €, on peut dire que, pour une fois, Apple a adopté une approche (oserions-nous dire ?) raisonnable en matière de tarification. Parce que, après tout, c'est Apple.

