AirPods d'Apple : le plus grand lancement à ce jour attendu en septembre

Si les AirPods 3 d'Apple sont d'excellents écouteurs, ils se heurtent à une concurrence sérieuse - une concurrence telle que ni les AirPods 2 ni les AirPods de troisième génération ne figurent dans notre guide des meilleurs écouteurs sans fil. L'une des raisons en est l'absence d'annulation active du bruit, mais il semblerait que cette fonction très recherchée fasse son apparition sur l'un des modèles de cette année.

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, Apple prévoit de lancer deux nouvelles versions des AirPods cette année pour remplacer les deuxième et troisième générations. La production ayant démarré en mai, l'analyste estime qu'un lancement en septembre ou en octobre est probable.

Les mises à jour sont si importantes que Gurman affirme que les fournisseurs d'Apple se préparent au "plus grand lancement d'AirPods jamais réalisé". Les AirPods Pro, quant à eux, ne devraient pas être mis à jour avant l'année suivante, mais l'écart entre les versions Pro et non Pro semble se réduire considérablement cette année. Étonnamment, aucun mot n'a été dit sur les très attendus AirPods Max 2.

À quelles mises à jour des AirPods pouvons-nous nous attendre en 2024 ?

Gurman affirme qu'Apple a deux nouveaux AirPods 4 en développement, dont l'un a un nom de code se terminant par E (pour Entry Level) et l'autre se terminant par M (pour mid-tier). Les deux modèles auront de nombreux points communs, mais leurs caractéristiques et leurs prix seront légèrement différents. Alors que les premières rumeurs concernant les nouveaux modèles sont apparues à la fin de l'année 2023, nous ne savons pas encore quels seront les prix.

Les deux nouvelles versions ont apparemment été redessinées pour les rendre plus confortables et mieux adaptées, et les deux versions seront dotées d'étuis de chargement USB-C. Mais la grande différence entre les modèles E et M est que la version M sera équipée de l'ANC. C'est une première pour les AirPods non Pro, et c'est une mise à jour importante. Pour l'instant, si vous voulez des AirPods compatibles ANC, il vous faudra acheter les AirPods Pro 2, plus onéreux, qui sont l'un des meilleurs écouteurs à réduction de bruit.

Le nouveau matériel n'est pas la seule mise à jour des AirPods que nous verrons cette année. Gurman affirme qu'Apple travaille également sur un certain nombre d'améliorations des AirPods dans iOS 18, y compris l'intéressant "mode aide auditive" pour les AirPods Pro 2. Gurman affirme qu'Apple travaille également sur une fonction de test auditif pour les meilleurs AirPods, et qu'à plus long terme, la société envisage toujours d'ajouter de petites caméras basse résolution aux AirPods afin qu'ils puissent fournir des données à un système d'IA non spécifié.

Selon nous, la caractéristique la plus intéressante de toutes les rumeurs est l'ANC dans les AirPods. Lorsque les AirPods 3 ont été lancés, nous avons dit que les écouteurs rivaux avec ANC avaient tendance à coûter légèrement plus cher que les écouteurs d'Apple, mais deux ans plus tard, la concurrence intense sur le marché des écouteurs signifie que des écouteurs comme le Sony WF-C700N et le Nothing Ear (2) offrent un excellent ANC pour beaucoup moins d'argent que ce qu'Apple demande actuellement. Si Apple fixe le prix des AirPods 4 ANC au bon niveau, ses écouteurs 2024 pourraient connaître un grand succès.