Nothing Ear (2) : le réglage audio personnalisé de ces nouveaux écouteurs sans-fil est un succès

Encore une première pour Nothing ! OK, bien que le Nothing Ear (2) soit un produit de seconde génération, c'est la première fois que Nothing sort un tel produit, donc... oui.

Vous avez vu les fuites, mais maintenant nous avons pu les tester... alors voilà ce que cela donne vraiment. Et c'est une bonne nouvelle.

Qu'en était-il du Nothing Ear Stick ? Eh bien, il s'agissait d'un ensemble d'écouteurs d'entrée de gamme sans annulation de bruit - et nous avons peut-être été sévère sur la qualité du son. Et soyons honnêtes, malgré leur popularité, les écouteurs Nothing Ear (1) n'ont jamais été à la hauteur des attentes en matière de son et de connectivité.

Mais tout cela est sur le point de changer. Il faut dire que c'est la mise à jour des écouteurs (1) que nous attendions. Ces écouteurs sont le genre de produit que seule une entreprise vraiment soucieuse de la qualité du son pouvait dévoiler : des écouteurs certifiés haute résolution (jusqu'à 24 bits/192 kHz peuvent être transmis à des vitesses atteignant 1Mbps. Ils sont en outre compatibles avec la technologie de codec LHDC 5.0).

Vont-ils sauter joyeusement dans notre guide d'achat des meilleurs écouteurs anti-bruit ? Le début n'est pas très brillant, mais cela change rapidement.

Placez le Nothing Ear (1) original à côté du Nothing Ear (2) et vous serez pardonné de penser que très peu de choses ont changé. Les bords du nouveau boîtier sont légèrement plus tranchants et l'arrière est en quelque sorte plus bombé (comme s'il enlaçait les écouteurs). Le fidget spinner est toujours là - longue vie à lui - mais jusqu'à présent, tout est similaire. Dans l'image ci-dessus, les écouteurs (2) se trouvent à gauche.

Nothing nous dit également que les trois micros de chaque écouteur Ear (2) ont été repositionnés pour offrir une meilleure résistance au bruit, et qu'un algorithme de réduction du bruit par l'IA travaillera en synergie pour que les appels ressemblent à des conversations en face-à-face.

Le haut-parleur de 11,6 mm de Nothing a été doté d'un diaphragme en polyuréthane et en graphène, ainsi que d'une "nouvelle conception unique à double chambre". Mais les plus grands changements apportés cette fois-ci concernent le logiciel sous le capot. Et c'est là que ces écouteurs true wireless commencent à révéler leurs nouveaux talents.

Avis : un profil sonore personnalisé presque parfait

Test de l'application Nothing X (Image credit: Future)

Nothing, vous avez vraiment fait quelque chose qui vaut son pesant d'or, vous le savez, n'est-ce pas ?

Il y a le test initial des embouts auriculaires - cela prend quelques secondes, le travail est fait. Mais ensuite, il y a la possibilité de créer un profil sonore personnel et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Et tout cela est géré par la nouvelle application Nothing X de Nothing, qui est à la fois élégante, complète et polyvalente.

Vous avez besoin d'environ cinq minutes dans un environnement calme. Et vous devrez être honnête lorsque le logiciel de Nothing vous demande si vous pouvez encore entendre les bips dans le bruit de fond au fur et à mesure que le test progresse. Chaque oreille sera testée. Et même lorsque le test est terminé, vous avez la possibilité d'utiliser un curseur d'intensité (par incréments de 1 %) ainsi que les préréglages "plus doux", "recommandé" ou "plus riche" de Nothing.

Une fois le test terminé, vous verrez un graphique où le rouge indique l'augmentation sonore de Nothing - mais si vous allez dans l'onglet EQ, vous pouvez aussi le voir comme une bulle, sous l'onglet "custom" (personnalisé). C'est la façon dont les concurrents spécialisés dans l'audio décrivent généralement de tels profils - notamment Nura, avec son NuraTrue Pro. Seulement, ces écouteurs coûtent 359 €...

Nous avons fait le test, deux fois. Et nous avons certainement ressenti une légère augmentation de la qualité des écouteurs. Et nous avons également ressenti une légère augmentation des détails dans les aigus, un tintement supplémentaire dans les carillons au début de Plainsong de The Cure, avant que les basses et les synthés n'atteignent leur niveau maximal. Pendant Sweet Hallelujah de Tom Grennan, nous avons entendu une texture dans la voix chargée d'émotion du chanteur que nous n'avions jamais entendue dans un produit Nothing jusqu'à présent.

Et ce n'est pas fini ! Cela prend beaucoup moins de temps, mais en plus de l'annulation du bruit (élevée, moyenne, faible ou adaptative) et des options de transparence ou de désactivation, vous pouvez passer un test ANC ! Tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir tranquillement dans l'environnement bruyant dans lequel vous vous trouvez (les micros ont vraiment besoin de quelque chose pour travailler) et en quelques instants votre profil ANC personnalisé sera disponible.

Nous sommes impressionnés malgré le peu de temps que nous avons passé avec eux jusqu'à présent. Les conversations à proximité du bureau ont été pratiquement éradiquées grâce au profil personnalisé.

Tout cela, ainsi qu'une étanchéité IP54 pour les écouteurs (IP55 pour l'étui), une autonomie de 36 heures avec l'étui (ANC désactivé), et une charge de 10 minutes vous permettant d'obtenir jusqu'à huit heures d'écoute.

Combien ça coûte ? 149 € et les écouteurs sont déjà disponibles. Pour ce prix, impossible d'imaginer qu'ils ne figureront pas dans notre guide des meilleurs écouteurs sans fil dans les plus brefs délais.